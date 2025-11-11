Пешая познавательная экскурсия по городу.
Описание экскурсииВ сопровождении гида вы сможете прогуляться по историческим улицам города, узнать интересные факты о жизни бизнесменов прошлых лет и вдохновиться успехами красноярского купечества. Вы узнаете, кем были эти люди, в каких домах они проживали, как им удалось накопить свое состояние и куда они направляли свои сбережения. Какое влияние они оказали на развитие города и его внешний облик. В ходе экскурсии также вы также посетите исторический квартал Красноярска и сможем насладиться красотой объектов деревянного зодчества, возведенных в дореволюционный период, которые являются объектами культурного наследия. По окончании увлекательной прогулки вас ждет традиционное чаепитие с сибирскими пирогами! Важная информация: Удобная обувь
По четвергам в 10:00
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Театральной площади в 10:00
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
