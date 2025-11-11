Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пешая познавательная экскурсия по городу.

Описание экскурсии В сопровождении гида вы сможете прогуляться по историческим улицам города, узнать интересные факты о жизни бизнесменов прошлых лет и вдохновиться успехами красноярского купечества. Вы узнаете, кем были эти люди, в каких домах они проживали, как им удалось накопить свое состояние и куда они направляли свои сбережения. Какое влияние они оказали на развитие города и его внешний облик. В ходе экскурсии также вы также посетите исторический квартал Красноярска и сможем насладиться красотой объектов деревянного зодчества, возведенных в дореволюционный период, которые являются объектами культурного наследия. По окончании увлекательной прогулки вас ждет традиционное чаепитие с сибирскими пирогами! Важная информация: Удобная обувь

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: От Театральной площади в 10:00 Завершение: В центре города Когда и сколько длится? Когда: По четвергам в 10:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Удобная обувь