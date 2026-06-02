4 отзыва оставили туристы

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Влюбиться в Красноярск за два часа

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Вас ждет незабываемое путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска. Мы начнем с площади Мира, где каждый камень говорит о богатой истории города.

Проспект Мира откроет перед вами страницы прошлого, в которых переплелись
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судьбы знаменитых купцов и отважных путешественников. Театральная площадь раскроет секреты городской архитектуры и культуры.

А смотровая площадка на вершине горы позволит вам оценить красоту Красноярска с высоты птичьего полета.

В этом путешествии вы не только узнаете истории, но и сможете почувствовать дух города, его неповторимый характер и шарм.

Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей старше семи лет, и проводится при любой погоде до - 25 градусов.

Мы позаботимся о вашем комфорте, встретив вас в удобном месте и обеспечив транспорт до всех значимых объектов экскурсии

5
137 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🗺️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📚 Узнаете легенды и мифы города
  • 🏞️ Захватывающие виды с вершины горы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🚗 Комфортная автомобильная поездка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май и июнь - это время, когда природа расцветает, и город выглядит особенно живописно. Туристы могут насладиться зелеными парками и цветущими садами.
Сейчас август — это идеальное время.
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа

Что можно увидеть

  • Площадь Мира
  • Проспект Мира
  • Театральная площадь
  • Театр оперы и балета
  • Коммунальный мост
  • Часовня Параскевы Пятницы

Описание экскурсии

Площадь и проспект Мира: первая встреча с городом

У истоков Красноярска, на площади Мира, вы откроете тайну заброшенного небоскреба и историю жизни легендарного командора Резанова — покорителя дальних земель и женских сердец. Затем проедете по проспекту Мира — улице, особенно богатой историческими памятниками. Я покажу первый дом Красноярска, старинный кинотеатр и аптеку. Расскажу о статуях с блестящими носами и о том, почём тут принимают бронзу. Кроме того, вы выясните, где делали пороховые снаряды и самые вкусные конфеты, где жили самые богатые и продвинутые купцы эпохи золотой лихорадки, а также услышите немало интересных и комичных фактов о нашем городе.

Секреты Театральной площади и панорамы окрестностей

Вы также посетите главную городскую площадь — Театральную. Осмотрите знаменитые центральные фонтаны и разгадаете, на кого похожи их скульптуры. Узнаете, почему Театр оперы и балета носит имя Дмитрия Хворостовского, а символом города стал золотой лев. Поговорим о том, что в Красноярске делал Чехов и за что Коммунальный мост внесен в справочник ЮНЕСКО. А завершится путешествие на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы в историческом центре! Здесь вы оцените городскую панораму, узнаете о роли этого места в эпоху освоения окрестных земель, а также услышите легенду о том, как на вершине появилась самая узнаваемая часовня России — Параскевы Пятницы.

Организационные детали

  • Мы встретимся в месте вашего проживания или любой удобной вам точке в историческом центре
  • Во время автомобильной поездки будут выходы у главных объектов программы
  • Экскурсия проводится при температуре воздуха до −25 градусов
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Исторический центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2350 туристов
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 137 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 2 июн 2026
Спасибо, Елена! Мы прекрасно провели время в компании с Вами. Очень содержательно и с любовью к своему городу и краю была проведена экскурсия. Удачи Вам и творческих успехов!
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К
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у него глаза блестят в рассказах о нём. Показала даже больше, чем заявлено.
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у
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Ирина
Спасибо Лене за увлекательную прогулку и рассказы о родном городе)) Посмотрели город с разных сторон и смотровых площадок. Лена легкий в общении человек и с ней было приятно погулять и провести время ❤️
Спасибо Лене за увлекательную прогулку и рассказы о родном городе)) Посмотрели город с разных сторон и
Спасибо Лене за увлекательную прогулку и рассказы о родном городе)) Посмотрели город с разных сторон и
Спасибо Лене за увлекательную прогулку и рассказы о родном городе)) Посмотрели город с разных сторон и
Спасибо Лене за увлекательную прогулку и рассказы о родном городе)) Посмотрели город с разных сторон и
Спасибо Лене за увлекательную прогулку и рассказы о родном городе)) Посмотрели город с разных сторон и
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Лариса
Экскурсия очень понравилась. Полностью соответствует названию, в Красноярск влюбились. Красивые места. Хочется приехать еще раз.
С Еленой было очень приятно и комфортно общаться. Информация интересная.
Экскурсия прошла очень увлекательно. Рекомендуем.
Экскурсия очень понравилась. Полностью соответствует названию, в Красноярск влюбились. Красивые места. Хочется приехать еще раз.
Экскурсия очень понравилась. Полностью соответствует названию, в Красноярск влюбились. Красивые места. Хочется приехать еще раз.
Экскурсия очень понравилась. Полностью соответствует названию, в Красноярск влюбились. Красивые места. Хочется приехать еще раз.
Экскурсия очень понравилась. Полностью соответствует названию, в Красноярск влюбились. Красивые места. Хочется приехать еще раз.
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Ирина
В городе Красноярск были первый раз, решили ознакомиться нп просто обзорной экскурсией, а именно влюбиться, как любят свой город красноярцы. Нашему экскурсоаоду Елене это удалось, все понравилось, многих фактов города не знали, Елена человек с юмором, интересный рассказчик, в следующий раз если приедкм, то только с ней дальше будем влюбляться в этот город. Еще и с погодой повезло
В городе Красноярск были первый раз, решили ознакомиться нп просто обзорной экскурсией, а именно влюбиться, как
В городе Красноярск были первый раз, решили ознакомиться нп просто обзорной экскурсией, а именно влюбиться, как
В городе Красноярск были первый раз, решили ознакомиться нп просто обзорной экскурсией, а именно влюбиться, как
В городе Красноярск были первый раз, решили ознакомиться нп просто обзорной экскурсией, а именно влюбиться, как
В городе Красноярск были первый раз, решили ознакомиться нп просто обзорной экскурсией, а именно влюбиться, как
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Юлия
Экскурсия понравилась, и хорошо, что она прошла в первый день нашего приезда, сразу составили впечатление о городе. Елена -мастер своего дела, отлично сочетает передвижение на автомобиле и содержательный рассказ. Информативна была каждая минута, четкая речь, хорошо слышно даже сквозь шум города. Пунктуальна, обладает обширными знаниями о городе, все прошло отлично. Лена, спасибо большое за профессионализм и оптимально построенную экскурсию!
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