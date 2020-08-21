4 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Влюбиться в Красноярск за два часа

Познакомиться с лучшими местами города и услышать его историю от основания до современности

5
4 отзыва
Елена
Елена – Гид из Красноярска
Вы посетите наиболее значимые площади и улицы Красноярска, откроете легенду самой узнаваемой часовни России, услышите о купцах золотой лихорадки, красноярском льве и особом статусе Коммунального моста.

«Заглянете» во времена освоения края с вершины горы ⛰️.

И в результате поймете, какой удивительный путь прошел город 🏙️ от деревянного острога до крупнейшего восточного мегаполиса страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа

Что вас ожидает

Площадь и проспект Мира: первая встреча с городом
У истоков Красноярска, на площади Мира, вы откроете тайну заброшенного небоскреба и историю 📖 жизни легендарного командора Резанова — покорителя дальних земель и женских сердец. Затем проедете по проспекту Мира — улице, особенно богатой историческими памятниками. Я покажу первый дом Красноярска, старинный кинотеатр и аптеку. Расскажу о статуях с блестящими носами и о том, почём тут принимают бронзу. Кроме того, вы выясните, где делали пороховые снаряды и самые вкусные конфеты, где жили самые богатые и продвинутые купцы эпохи золотой лихорадки, а также услышите немало интересных и комичных фактов о нашем городе.

Секреты Театральной площади и панорамы окрестностей
Вы также посетите главную городскую площадь — Театральную. Осмотрите знаменитые центральные фонтаны и разгадаете, на кого похожи их скульптуры. Узнаете, почему Театр оперы и балета носит имя Дмитрия Хворостовского, а символом города стал золотой лев. Поговорим о том, что в Красноярске делал Чехов и за что Коммунальный мост внесен в справочник Юнеско. А завершится путешествие на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы ⛰️ в историческом центре! Здесь вы оцените городскую панораму, узнаете о роли этого места в эпоху освоения окрестных земель, а также услышите легенду о том, как на вершине появилась самая узнаваемая часовня России — Параскевы Пятницы.

Организационные детали

  • Мы встретимся в месте вашего проживания или любой удобной для вас точке
  • Во время автомобильной поездки будут выходы у главных объектов программы
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа
Влюбиться в Красноярск за два часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

21 августа 2020
Замечательный гид Елена смогла влюбить нас в Красноярск уже за час. История Красноярска в устах гида получилась емкой, доступной для запоминания, изобилующей разнообразными удивительными фактми. С Еленой легко общаться, она любит и действительно знает родной город. Однозначно рекомендую всем маленькое путешествие по Краскоярску. Мы остались довольны.
21 августа 2020
Были на экскурсии с детьми 9 и 12лет. Не пожалела о выборе. 2 часа как раз на столько хватило неугомонных детей. Основные вехи становления и развития Красноярска были освещены. Экскурсию рекомендую как ознакомительную если вы ограничены по времени или с детьми подросткового возраста. Профессиональный гид и выверенный маршрут вам гарантированы.
9 августа 2020
Хочется поблагодарить Елену за экскурсию, проведённую для меня 8. 08!:) сказать, что я была впечатлена, это ничего не сказать!:) рассказы Елены были настолько интересны и увлекательны, что мне не хотелось с ней прощаться! То, с какой любовью и трепетом она рассказывает о своём родном городе, должен услышать каждый турист, посещающий Красноярск!:) Спасибо Вам ещё раз за мое увлекательное путешествие по этому прекрасному городу:))
6 августа 2020
5. 08 побывали на экскурсии по Красноярску с Еленой и остались в полном восторге!:) столько интересных фактов узнали о городе, побывали в очень красивых местах, особенно впечатлила Караульная гора, с неё открывается невероятно красивая панорама на город, получили массу впечатлений!:) Мы действительно влюбились в Красноярск:)) мы обязательно вернёмся к вам снова! очень рекомендуем Елену как гида, вы не пожалеете, она профессионал своего дела!:)

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Побывать в сердце заповедника Столбы
4 500
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
2 отзыва
Исследовать красноярских исполинов, услышать историю национального парка и оценить впечатляющие виды
Тропа шаманов — места силы Красноярска
5 000
5 часов
Тропа шаманов — места силы Красноярска
Пройти через целительную Арку, забраться на Красный Гребень и узнать о традициях енисейских шаманов
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
скидка20%
7500
6 000
6 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края

Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Экскурсия по Красноярску на автомобиле
5 200
6 часов
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
142 отзыва
Автомобильный тур по знаковым местам города и красотам соседних поселений
Волшебный день на Красноярских Столбах
скидка20%
От
2250
1 800
9 часов
Волшебный день на Красноярских Столбах
37 отзывов
Посетить неизведанные уголки парка, зарядиться энергией на месте силы и ощутить себя частью природы
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
4 000
6 часов
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
27 отзывов
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
скидка20%
6500
5 200
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
14 отзывов
Покорить красивейшие скалы заповедника, ощутить гармонию с природой и услышать истории города
Красноярск и Дивногорск за один день!
скидка10%
5000
4 500
4 часа
Красноярск и Дивногорск за один день!
13 отзывов
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
6 200
3 часа
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
12 отзывов
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера