4 отзыва оставили туристы

Май и июнь - это время, когда природа расцветает, и город выглядит особенно живописно. Туристы могут насладиться зелеными парками и цветущими садами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Мира
Проспект Мира
Театральная площадь
Театр оперы и балета
Коммунальный мост
Часовня Параскевы Пятницы
Описание экскурсии
Площадь и проспект Мира: первая встреча с городом
У истоков Красноярска, на площади Мира, вы откроете тайну заброшенного небоскреба и историю жизни легендарного командора Резанова — покорителя дальних земель и женских сердец. Затем проедете по проспекту Мира — улице, особенно богатой историческими памятниками. Я покажу первый дом Красноярска, старинный кинотеатр и аптеку. Расскажу о статуях с блестящими носами и о том, почём тут принимают бронзу. Кроме того, вы выясните, где делали пороховые снаряды и самые вкусные конфеты, где жили самые богатые и продвинутые купцы эпохи золотой лихорадки, а также услышите немало интересных и комичных фактов о нашем городе.
Секреты Театральной площади и панорамы окрестностей
Вы также посетите главную городскую площадь — Театральную. Осмотрите знаменитые центральные фонтаны и разгадаете, на кого похожи их скульптуры. Узнаете, почему Театр оперы и балета носит имя Дмитрия Хворостовского, а символом города стал золотой лев. Поговорим о том, что в Красноярске делал Чехов и за что Коммунальный мост внесен в справочник ЮНЕСКО. А завершится путешествие на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы в историческом центре! Здесь вы оцените городскую панораму, узнаете о роли этого места в эпоху освоения окрестных земель, а также услышите легенду о том, как на вершине появилась самая узнаваемая часовня России — Параскевы Пятницы.
Организационные детали
Мы встретимся в месте вашего проживания или любой удобной вам точке в историческом центре
Во время автомобильной поездки будут выходы у главных объектов программы
Экскурсия проводится при температуре воздуха до −25 градусов
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Исторический центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2350 туристов
Меня зовут Елена и я профессиональный гид-экскурсовод. Влюбилась в эту профессию в 2014 году, проживая и работая гидом в Тайланде. Я постоянно совершенствуюсь и черпаю знания, путешествуя по России и Юго-Восточной Азии. Имела честь работать на Всемирной Универсиаде 2019 года. С большим удовольствием помогу вам влюбиться в наш город и его окрестности!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 137 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Дата посещения: 2 июн 2026
Спасибо, Елена! Мы прекрасно провели время в компании с Вами. Очень содержательно и с любовью к своему городу и краю была проведена экскурсия. Удачи Вам и творческих успехов!
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Ксения
Нами отметилась большая вовлеченность Елены в знакомство гостей с городом, когда человек любит свой город, у него глаза блестят в рассказах о нём. Показала даже больше, чем заявлено.
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Ирина
Спасибо Лене за увлекательную прогулку и рассказы о родном городе)) Посмотрели город с разных сторон и смотровых площадок. Лена легкий в общении человек и с ней было приятно погулять и провести время ❤️
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Лариса
Экскурсия очень понравилась. Полностью соответствует названию, в Красноярск влюбились. Красивые места. Хочется приехать еще раз. С Еленой было очень приятно и комфортно общаться. Информация интересная. Экскурсия прошла очень увлекательно. Рекомендуем.
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Ирина
В городе Красноярск были первый раз, решили ознакомиться нп просто обзорной экскурсией, а именно влюбиться, как любят свой город красноярцы. Нашему экскурсоаоду Елене это удалось, все понравилось, многих фактов города не знали, Елена человек с юмором, интересный рассказчик, в следующий раз если приедкм, то только с ней дальше будем влюбляться в этот город. Еще и с погодой повезло
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Юлия
Экскурсия понравилась, и хорошо, что она прошла в первый день нашего приезда, сразу составили впечатление о городе. Елена -мастер своего дела, отлично сочетает передвижение на автомобиле и содержательный рассказ. Информативна была каждая минута, четкая речь, хорошо слышно даже сквозь шум города. Пунктуальна, обладает обширными знаниями о городе, все прошло отлично. Лена, спасибо большое за профессионализм и оптимально построенную экскурсию!
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