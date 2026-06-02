4 отзыва оставили туристы

Вас ждет незабываемое путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска. Мы начнем с площади Мира, где каждый камень говорит о богатой истории города.Проспект Мира откроет перед вами страницы прошлого, в которых переплелись

судьбы знаменитых купцов и отважных путешественников. Театральная площадь раскроет секреты городской архитектуры и культуры. А смотровая площадка на вершине горы позволит вам оценить красоту Красноярска с высоты птичьего полета. В этом путешествии вы не только узнаете истории, но и сможете почувствовать дух города, его неповторимый характер и шарм. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей старше семи лет, и проводится при любой погоде до - 25 градусов. Мы позаботимся о вашем комфорте, встретив вас в удобном месте и обеспечив транспорт до всех значимых объектов экскурсии

Описание экскурсии

Площадь и проспект Мира: первая встреча с городом

У истоков Красноярска, на площади Мира, вы откроете тайну заброшенного небоскреба и историю жизни легендарного командора Резанова — покорителя дальних земель и женских сердец. Затем проедете по проспекту Мира — улице, особенно богатой историческими памятниками. Я покажу первый дом Красноярска, старинный кинотеатр и аптеку. Расскажу о статуях с блестящими носами и о том, почём тут принимают бронзу. Кроме того, вы выясните, где делали пороховые снаряды и самые вкусные конфеты, где жили самые богатые и продвинутые купцы эпохи золотой лихорадки, а также услышите немало интересных и комичных фактов о нашем городе.

Секреты Театральной площади и панорамы окрестностей

Вы также посетите главную городскую площадь — Театральную. Осмотрите знаменитые центральные фонтаны и разгадаете, на кого похожи их скульптуры. Узнаете, почему Театр оперы и балета носит имя Дмитрия Хворостовского, а символом города стал золотой лев. Поговорим о том, что в Красноярске делал Чехов и за что Коммунальный мост внесен в справочник ЮНЕСКО. А завершится путешествие на захватывающей дух смотровой площадке на вершине самой высокой горы в историческом центре! Здесь вы оцените городскую панораму, узнаете о роли этого места в эпоху освоения окрестных земель, а также услышите легенду о том, как на вершине появилась самая узнаваемая часовня России — Параскевы Пятницы.

Организационные детали