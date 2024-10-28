Участники увидят знаменитые места, такие как площадь у Большого концертного зала, проспект Мира и Кузнецовское подворье. В программу включены посещения драматического театра им. Пушкина и площади Революции. Завершится путешествие на Караульной горе с видом на Красноярские столбы.
Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой, и станет незабываемым событием
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю Красноярска
- 🏛 Посетить знаковые места
- 🌄 Насладиться видами на Енисей
- 🗺 Погрузиться в атмосферу Сибири
- 🎭 Познакомиться с культурой города
Что можно увидеть
- Площадь у Большого концертного зала
- Проспект Мира
- Кузнецовское подворье
- Драматический театр им. Пушкина
- Площадь Революции
- Органный зал
- Исторический квартал
- Часовня Параскевы Пятницы
Описание экскурсии
Площадь у Большого концертного зала. Вы увидите пешеходный вантовый мост, памятник «Белая лошадь» и Триумфальную арку.
Проспект Мира. Центральная улица города, за свою историю сменившая не одно название.
Кузнецовское подворье. Затерявшийся в закоулках типовой островок старинной архитектуры, где до сих пор живут люди.
Драматический театр им. Пушкина. Место, где началось творческое восхождение Смоктуновского, и хорошая локация для фото.
Площадь Революции. Вы увидите региональную администрацию и монументальные здания в стиле сталинского ампира.
Органный зал. Брутальное готическое строение посреди сибирского города, в котором раньше располагался католический собор Преображения Господня.
Исторический квартал. Пешеходное пространство с воссозданной исторической тканью Красноярска начала 20 века.
Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе. Самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С неё открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы».
А ещё вы увидите:
- старейшую аптеку города
- кинотеатр с легендарным горельефом в виде воинственной девы
- бронзовых кошек, помогающих исполнять желания
- скульптуру художника, к которой приходят перед сдачей экзаменов
- памятник Святому Луке — местному священнику-хирургу
- набережную вдоль могучего Енисея
Организационные детали
- Тайминг экскурсии: прогулка по историческому центру — 2 часа, поездка на Караульную гору — 1 час
- Транспорт включён в стоимость — Lada Vesta 2020 г. в.
- Ограничение по возрасту 14+
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень интересно, понятно, узнала и увидела много нового, уже вечер, а я до сих пор под впечатлением 😍😍😍
Огромнейшее спасибо 🙏