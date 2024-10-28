Знакомьтесь, Красноярск

Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Экскурсия «Знакомьтесь, Красноярск» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.

Участники увидят знаменитые места, такие как площадь у Большого концертного зала, проспект Мира и Кузнецовское подворье. В программу включены посещения драматического театра им. Пушкина и площади Революции. Завершится путешествие на Караульной горе с видом на Красноярские столбы.

Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой, и станет незабываемым событием
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать историю Красноярска
  • 🏛 Посетить знаковые места
  • 🌄 Насладиться видами на Енисей
  • 🗺 Погрузиться в атмосферу Сибири
  • 🎭 Познакомиться с культурой города
Знакомьтесь, Красноярск
Знакомьтесь, Красноярск
Знакомьтесь, Красноярск
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Площадь у Большого концертного зала
  • Проспект Мира
  • Кузнецовское подворье
  • Драматический театр им. Пушкина
  • Площадь Революции
  • Органный зал
  • Исторический квартал
  • Часовня Параскевы Пятницы

Описание экскурсии

Площадь у Большого концертного зала. Вы увидите пешеходный вантовый мост, памятник «Белая лошадь» и Триумфальную арку.

Проспект Мира. Центральная улица города, за свою историю сменившая не одно название.

Кузнецовское подворье. Затерявшийся в закоулках типовой островок старинной архитектуры, где до сих пор живут люди.

Драматический театр им. Пушкина. Место, где началось творческое восхождение Смоктуновского, и хорошая локация для фото.

Площадь Революции. Вы увидите региональную администрацию и монументальные здания в стиле сталинского ампира.

Органный зал. Брутальное готическое строение посреди сибирского города, в котором раньше располагался католический собор Преображения Господня.

Исторический квартал. Пешеходное пространство с воссозданной исторической тканью Красноярска начала 20 века.

Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе. Самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С неё открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы».

А ещё вы увидите:

  • старейшую аптеку города
  • кинотеатр с легендарным горельефом в виде воинственной девы
  • бронзовых кошек, помогающих исполнять желания
  • скульптуру художника, к которой приходят перед сдачей экзаменов
  • памятник Святому Луке — местному священнику-хирургу
  • набережную вдоль могучего Енисея

Организационные детали

  • Тайминг экскурсии: прогулка по историческому центру — 2 часа, поездка на Караульную гору — 1 час
  • Транспорт включён в стоимость — Lada Vesta 2020 г. в.
  • Ограничение по возрасту 14+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника командору Резанову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
В
28 окт 2024
Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
Люба
28 окт 2024
Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых и дети 15, 14, 8 и 7 лет. Экскурсия и
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детали о городе были интересны каждому участнику, узнали когда как и кем был образован Красноярск и как он менялся за 4 столетия. Были очень интересные места - когда свернув с оживленного проспекта ты оказываешься в дореволюционной России (и там поныне кипит жизнь - живут семьи, работают офисы). Дмитрий интересно рассказывает о городе, точно буду рекомендовать друзьям начинать начинать знакомство с городом вместе с Дмитрием.

Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подходМы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход
Инна
28 окт 2024
Экскурсия на одном дыхании!!!
Очень интересно, понятно, узнала и увидела много нового, уже вечер, а я до сих пор под впечатлением 😍😍😍

Огромнейшее спасибо 🙏

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