Экскурсия «Знакомьтесь, Красноярск» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города. Участники увидят знаменитые места, такие как площадь у Большого концертного зала, проспект Мира и Кузнецовское подворье. В программу включены посещения драматического театра им. Пушкина и площади Революции. Завершится путешествие на Караульной горе с видом на Красноярские столбы. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой, и станет незабываемым событием

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Красноярске

Дмитрий Ваш гид в Красноярске

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Площадь у Большого концертного зала. Вы увидите пешеходный вантовый мост, памятник «Белая лошадь» и Триумфальную арку.

Проспект Мира. Центральная улица города, за свою историю сменившая не одно название.

Кузнецовское подворье. Затерявшийся в закоулках типовой островок старинной архитектуры, где до сих пор живут люди.

Драматический театр им. Пушкина. Место, где началось творческое восхождение Смоктуновского, и хорошая локация для фото.

Площадь Революции. Вы увидите региональную администрацию и монументальные здания в стиле сталинского ампира.

Органный зал. Брутальное готическое строение посреди сибирского города, в котором раньше располагался католический собор Преображения Господня.

Исторический квартал. Пешеходное пространство с воссозданной исторической тканью Красноярска начала 20 века.

Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе. Самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С неё открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы».

А ещё вы увидите:

старейшую аптеку города

кинотеатр с легендарным горельефом в виде воинственной девы

бронзовых кошек, помогающих исполнять желания

скульптуру художника, к которой приходят перед сдачей экзаменов

памятник Святому Луке — местному священнику-хирургу

набережную вдоль могучего Енисея

Организационные детали