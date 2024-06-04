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Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Начало: Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
Начало: Ул. Лесников, 21 (набережная возле Платинум Арена)
Расписание: понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
- ЮЮлия3 июня 2024Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
- ИИрина3 июня 2024Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
- ЛЛина20 мая 2024Все очень понравилось! Всем будем рекомендовать!!!
- ААнна18 мая 2024Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
- ТТаня15 мая 2024Спасибо за экскурсию на столбы, великолепный был день, красивейщая природа, замечательный экскурсовод Андрей, по совместительству фотограф, сделал крутые фото, интересно рассказывал и подсказывал каждый шаг в сложных местах, остались очень радостные впечатления. Спасибо, желаю вам удачи в вашем деле ❤️
- ЧЧильдинова14 мая 2024По сути это не экскурсия, а трансфер - нас повозили по видовкам - мы везде пофотографировались, вразвалочку походили по Торгашинскому
- ООльга14 мая 2024Были в Красноярске пару дней и как раз в период клещей. Нашли данный тур и были несказанно рады. Прекрасный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Групповые»
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