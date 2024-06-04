Групповые экскурсии Красноярска

Найдено 8 экскурсий в категории «Групповые» в Красноярске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
79 отзывов
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
33 отзыва
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
2 отзыва
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Начало: Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
2 100 за человека
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500 за человека
Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
Начало: Ул. Лесников, 21 (набережная возле Платинум Арена)
Расписание: понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000 за человека
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
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    и будешь знать почти всё о городе и окрестностях! Она очень интересно преподносит информацию, доступно любому контингенту. Прекрасно владеет тематикой! Большое ей спасибо! По-больше бы таких профессиональных гидов! Экскурсию 100% рекомендую к посещению!

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
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    отдыха, устроил нам перевал в гамаках! С ним было не страшно покорять высоты, хотя я очень боюсь высоты. Спасибо большое за прекрасный отдых и рассказ!

  • Л
    Лина
    20 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Все очень понравилось! Всем будем рекомендовать!!!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
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    поход - с лазанием по скалам, преодолением страха, познанием себя, кучей эмоций и множеством классных фоток! Спасибо Андрею - показал и рассказал, как можно полюбить Столбы, мотивировал и страховал. Но на центральные столбы придётся вернутся. Ребята конечно чуток эзотеричны, но в меру))

  • Т
    Таня
    15 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Спасибо за экскурсию на столбы, великолепный был день, красивейщая природа, замечательный экскурсовод Андрей, по совместительству фотограф, сделал крутые фото, интересно рассказывал и подсказывал каждый шаг в сложных местах, остались очень радостные впечатления. Спасибо, желаю вам удачи в вашем деле ❤️
  • Ч
    Чильдинова
    14 мая 2024
    Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
    По сути это не экскурсия, а трансфер - нас повозили по видовкам - мы везде пофотографировались, вразвалочку походили по Торгашинскому
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    хребту… К слову, в прошлом году я поднималась и спускалась по лестнице и доходила везде сама… Поэтому, конечно, разница большая - то ли расслабленно поглядеть на красоты, то ли "заняться фитнесом". Эта экскурсия для тех, кто хочет красивых фотографий, красивых пейзажей и расслабленной прогулки.

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
    Были в Красноярске пару дней и как раз в период клещей. Нашли данный тур и были несказанно рады. Прекрасный гид
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    со знанием истории Красноярского края, профессиональный водитель для такой местности и просто интересный собеседник. Время пролетело не заметно. Виды шикарные, фотографии обалденные. Остались очень довольны. Однозначно рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Групповые»

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  1. Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
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  3. Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
  4. Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
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  2. Красноярские Столбы
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  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Групповые" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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