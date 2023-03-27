Водная прогулка
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 18:00
15 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Красноярск купеческий
Начало: От Театральной площади в 10:00
Расписание: По четвергам в 10:00
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 марта 2023Спасибо за организацию экскурсии и индивидуальный подход. Экскурсовод Николай ориентировался на наши предпочтения, очень интересно рассказывал.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Красноярский краеведческий музей»
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