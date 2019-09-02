Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

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Здравствуй, Красноярск!

Проследить основные вехи развития города и увидеть его знаковые места на авто-пешеходной экскурсии

Анатолий
Анатолий – Гид из Красноярска
Через главные достопримечательности 🏛️ Красноярска вы познакомитесь с богатой историей 📖 Сибири.

Я расскажу, как малоизвестный провинциальный городок вырос в индустриальный центр страны.

Покажу сторожевую вышку первых местных поселенцев, Стрелку и пароход «Святитель Николай».

А также отвезу вас на лучшие панорамные площадки города!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!

Что вас ожидает

Самое-самое в Красноярске
Вы увидите все знаковые места города. В программе экскурсии:

  • Часовня Святой Параскевы Пятницы — языческое капище качинских татар и православная часовня. Вы услышите ее историю 📖 и оцените панораму города с Караульной горы ⛰️.
  • Мемориал Победы — я расскажу, как Красноярск стал центром эвакуации промышленности в Восточную Сибирь, госпиталем для военнослужащих РККА и полем сражения с немецкими захватчиками.
  • Стрелка — лучшее место, чтобы узнать историю 📖 основания города и насладиться видами на Енисей и остров 🏝️ Татышев.
  • Пароход-музей 🖼 «Святитель Николай» — вы раскроете, как на одном сибирском корабле 🛳️ пересеклись биографии важнейших политических деятелей России 20 века.
  • Транссибирский железнодорожный мост — вы услышите о «железном поясе» страны и первом скачке экономической истории 📖 Красноярска.
  • Смотровая площадка «Царь-рыба» — здесь мы вспомним Астафьева, певца сибирской земли. Ощутим силу Енисея и полюбуемся с высоты горами, тайгой и деревней Овсянка, местом вдохновения писателя.

Организационные детали

По желанию можно также прокатиться по канатной дороге фан-парка «Бобровый лог». Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!
Здравствуй, Красноярск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
Привет, меня зовут Анатолий. Я «природный» сибиряк, родился и вырос в Красноярском крае. Экскурсии провожу почти 20 лет. Мне нравится разбираться в деталях, причинах и следствиях того, что нас окружает. Именно этот интерес лежит в основе моей работы преподавателем в университете и гидом. До встречи в Красноярске!
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