Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Что вас ожидает
Самое-самое в Красноярске Вы увидите все знаковые места города. В программе экскурсии: Часовня Святой Параскевы Пятницы — языческое капище качинских татар и православная часовня. Вы услышите ее историю 📖 и оцените панораму города с Караульной горы ⛰️. Мемориал Победы — я расскажу, как Красноярск стал центром эвакуации промышленности в Восточную Сибирь, госпиталем для военнослужащих РККА и полем сражения с немецкими захватчиками. Стрелка — лучшее место, чтобы узнать историю 📖 основания города и насладиться видами на Енисей и остров 🏝️ Татышев. Пароход-музей 🖼 «Святитель Николай» — вы раскроете, как на одном сибирском корабле 🛳️ пересеклись биографии важнейших политических деятелей России 20 века. Транссибирский железнодорожный мост — вы услышите о «железном поясе» страны и первом скачке экономической истории 📖 Красноярска. Смотровая площадка «Царь-рыба» — здесь мы вспомним Астафьева, певца сибирской земли. Ощутим силу Енисея и полюбуемся с высоты горами, тайгой и деревней Овсянка, местом вдохновения писателя. Организационные детали
По желанию можно также прокатиться по канатной дороге фан-парка «Бобровый лог». Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Привет, меня зовут Анатолий. Я «природный» сибиряк, родился и вырос в Красноярском крае. Экскурсии провожу почти 20 лет. Мне нравится разбираться в деталях, причинах и следствиях того, что нас окружает. Именно этот интерес лежит в основе моей работы преподавателем в университете и гидом. До встречи в Красноярске!
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