Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Привет, меня зовут Анатолий. Я «природный» сибиряк, родился и вырос в Красноярском крае. Экскурсии провожу почти 20 лет. Мне нравится разбираться в деталях, причинах и следствиях того, что нас окружает. Именно этот интерес лежит в основе моей работы преподавателем в университете и гидом. До встречи в Красноярске!