Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Индивидуальная экскурсия "Здравствуй, Красноярск" предлагает уникальный опыт знакомства с историей и культурой одного из самых значимых городов Сибири. Вы узнаете о том, как из небольшого острога Красный Яр возник мощный
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- 🚢 Интересные музеи
- 🚂 Исторические объекты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Красноярске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и вы сможете в полной мере насладиться видами города и его окрестностей. В мае, сентябре и октябре также можно посетить Красноярск, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Эти месяцы всё ещё позволяют насладиться природой, но требуют более тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Часовня Святой Параскевы Пятницы
- Мемориал Победы
- Стрелка
- Пароход-музей «Святитель Николай»
- Транссибирский железнодорожный мост
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
Описание экскурсии
Самое-самое в Красноярске
Вы увидите все знаковые места города. В программе экскурсии:
- Часовня Святой Параскевы Пятницы — место расположения языческого капища качинских татар и сторожевой вышки острога Красный Яр. Вы оцените панораму города с Караульной горы.
- Мемориал Победы — вы узнаете, как Красноярск стал центром эвакуации промышленности в Восточную Сибирь, госпиталем для военнослужащих РККА, базой для секретной авиатрассы из СССР в США и самым восточным местом сражения с немецко-фашистскими захватчиками.
- Стрелка — отсюда начинался Красноярск, это лучшее место, чтобы поговорить об истории основания острога Красный Яр и насладиться видами на Енисей и остров Татышев.
- Пароход-музей «Святитель Николай» — раскроем, как на одном сибирском пароходе пересеклись биографии важнейших политических деятелей России 20 века.
- Транссибирский железнодорожный мост — вы услышите о «железном поясе» страны и первом скачке экономической истории Красноярска.
- Смотровая площадка «Царь-рыба» — здесь мы вспомним Астафьева, певца сибирской земли. Ощутим силу и дыхание Енисея и полюбуемся с высоты горами, тайгой и деревней Овсянка, местом вдохновения сибирского писателя.
Организационные детали
По желанию можно также прокатиться по канатной дороге фан-парка «Бобровый лог». Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 924 туристов
Привет, меня зовут Анатолий. Я «природный» сибиряк, родился и вырос в Красноярском крае. Являюсь аттестованным гидом-переводчиком и членом «Союза краеведов Енисейской Сибири». Экскурсии провожу более 20 лет. Мне нравится разбираться в деталях, причинах и следствиях того, что нас окружает. Именно этот интерес лежит в основе моей работы преподавателем в университете и экскурсоводом. До встречи в Красноярске!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 203 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Дата посещения: 14 мая 2026
Здравствуй, Красноярск! Это было интересное и познавательное путешествие в историю города. Спасибо Анатолию за рассказ, за любовь к своему краю. Мы тоже полюбили Красноярск, оценили мощь и величие сибирской природы.
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Л
Дата посещения: 21 фев 2026
Здравствуй, Красноярск! 21.02.2026г. Анатолий замечательный экскурсовод. Тепло ( хоть за окном и было -25) , уютно, спокойно и с душой!!! С праздником , с Днем экскурсовода, в лице Анатолия всех причастных к этой профессии. Буду обязательно рекомендовать всем познакомится с Красноярском начиная с экскурсии Анатолия!!! Спасибо вам.
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Ехали в Красноярск впервые. Заказали экскурсию с Анатолием. Это было великолепно! Анатолий - гид от бога! Нам был посвящён весь день. Он показал, рассказал и провёз по всем уникальным, историческим
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Очень хорошее начало знакомства с городом!
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А
Спасибо Анатолию за экскурсию. Прибыл к началу экскурсии точно по времени. Хорошая машина, аккуратное вождение, что для нас было немаловажно, так как путешествовали с детьми. Грамотная речь, хорошее знание города,
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Е
Анатолий великолепный рассказчик, отлично знает и очень любит свой край! Щедро делится этими знаниями. Время пролетело незаметно. Было очень интересно и познавательно, а природные красоты завораживали!
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