09:30 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Парк основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 47 219 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед в гостинице "Красноярск".
Свободное время.
Ужин.
Ранний завтрак.
*На данный момент в связи с маловодностью реки Енисей в районе Казачинского пороги прохождение теплохода от Красноярска до Енисейска запрещено.
Доставка туристов в Енисейск из Красноярска будет осуществляться на туристическом автобусе с остановкой в Усть-Тунгуске, где будет проведена экскурсия на Ангару с пикником на острове.
По прибытию в Енисейск организуем полноценную 2-3 часовую обзорную экскурсию по Енисейску. Отправление теплохода из Енисейска в Дудинку по графику в 24:00.
Енисейск– расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Завтрак.
Остановка в п. Ярцево.
В 1605 году кетские казаки основали зимовье-острог вблизи устья реки Сым, на месте которого впоследствии образовалось село Ярцево.
Часть населения села – старообрядцы.
Обед.
Остановка в п. Ворогово – одно из самых южных поселений Туруханского района.
На пристанях местными жителями организованы маленькие рыночки.
Товары тут в основном из раздела «таёжная экзотика» – рыба, грибы, лесные ягода, медовуха и знаменитая черничная наливка.
Осиновский порог расположен в 40 км от устья реки Подкаменной Тунгуски (509-511 км от Красноярска).
Легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.
Порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м. Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка.
Это одно из самых живописных мест на Енисее.
Сразу же за островом Енисей резко поворачивает налево и принимает воды Подкаменной Тунгуски.
Ужин.
Остановка в поселке Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.
В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.
Проходим: с. Чулково, В. Имбатское.
Завтрак.
Проходим: с. Сургутиху, с. Верещагино.
Обед.
Проходим: с. Костино.
Ужин.
Вечером остановка в Туруханске.
Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.
В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.
Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Ночью переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Прибытие в г. Игарку – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска.
Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».
Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.
Обед.
21:00 Прибытие в Дудинку.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей» – 4 сентября 2017 года музей отметил 80-ти летие.
Экспозиция музея занимает площадь1172, 5 кв. м. и расположена на трёх этажах.
Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России.
Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м.
Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков.
Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.
На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции.
В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.
Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Отъезд в Норильск, размещение в гостинице "Талнах".
Обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Норильску.
Ужин.
Ранний завтрак.
Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.
Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.
Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.
Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.
Экскурсия на водопад "Южный Нералах".
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.
Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.
Из-за её шума не слышно разговоров.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле "Талнах".
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.
Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский, Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда.
Но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Обед в ресторане "Талнах".
Экскурсия по п. Талнах.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд.
В туре предусмотрено двухместное размещение в благоустроенных номерах в гостиницах г. Красноярск, г. Дудинка, г. Норильск. Двухместное размещение в каютах I класса с удобствами на палубе на теплоходе.
Доплата за одноместное размещение:
Доплата за размещение в каютах с удобствами:
Заезды 16.07-25.07, 28.07-06.08, 09.08-18.08, 03.09-12.09 – выполняет теплоход А. Матросов.
Заезды 21.07-30.07, 02.08-11.08, 15.08-24.08 – выполняет теплоход В. Чкалов.
(заезды 04.08-14.08, 09.09-19.09)
Теплоход «В. Чкалов» - трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.
I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.
(заезд 27.07-08.08)
Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.
Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в некоторых каютах – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.
Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.
Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.
Расположен в г. Норильск. Располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни.
Гостиница расположена в центре г. Дудинка с прекрасным видом на реку, относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Имеет широкий выбор услуги и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга
Гостиница расположена в центре города. Имеет бизнес-центр и конференц-залы, сауну с бассейном и бильярдом, бар и кафе с отличной кухней, центр красоты, сейфы для хранения документов, круглосуточную прачечную, гладильную комнату, бесплатную неохраняемую парковку.
Для того, чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:
1. Заповедник «Столбы» - естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы.
2. Казачинский порог – самый труднопроходимый участок на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска). Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу. У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
3. Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора. Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
4. Осиновские щеки - самый живописный район в нижнем течении реки. Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м. Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка. Первый похож на корабль. Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется "Остров Кораблик". Он возвышается над водой на 50 м. За ним в 150-200 м - остров Барочка.
5. Поселок Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски. Современная история посёлка началась в 1946 г., сразу после Великой отечественной войны, с возведения аэропорта на левом, высоком и обрывистом берегу Енисея, напротив устья реки Подкаменная Тунгуска. Аэропорт двойного назначения являлся стратегическим транспортным центром, расположен почти точно в центре СССР и России. На территории размещалась воинская часть ПВО. Затем посёлок стал центром геолого-разведывательных экспедиций. Граница Центральносибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса. В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.
6. Туруханск расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея. Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19—20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914—1916). Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 — начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна. Здесь Вы увидите правый приток Енисея - Нижняя Тунгуска. В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
7. Игарка - город, расположенный на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска. Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, — по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.
8. Таймырский краеведческий музей 4 сентября 2017 года музей отметил 80-ти летие. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны. Сотрудники Таймырского краеведческого музея регулярно пополняют личные архивы выдающихся людей нашей территории, которые внесли неоценимый вклад в развитие Таймыра. Людей, изучающих его неповторимую природу, историческое прошлое, популяризирующих уникальную культуру коренных малочисленных этносов. Экспозиция музея занимает площадь1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах. Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России. Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев. На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции. В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.
9. г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город. По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии — от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») — так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка. «Перед Дудинкой — пишет Ф. Нансен — возвышается холм, покрытый редким низкорослым лесом. Это была первая возвышенность, встреченная нами вверх по Енисею…». (Он плыл от Диксона в навигацию 1913 года – Л. Н.).
10. Объектом Всемирного наследия объявлен государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.), который располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это «полукольцо» признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия. Плато Путорана – это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами. Озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» - море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
11. Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт. Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой -название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота». Сегодня Норильск - это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер из отеля «Талнах» в аэропорт Алыкель и из аэропорта "Красноярск" в гостиницу "Красноярск" оплачивается отдельно.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
В связи с маловодностью реки Енисей в районе Казачинского пороги прохождение теплохода от Красноярска до Енисейска запрещено.
Доставка туристов в Енисейск из Красноярска будет осуществляться на туристическом автобусе с остановкой в Усть-Тунгуске, где будет проведена экскурсия на Ангару с пикником на острове.
По прибытию в Енисейск организуем полноценную 2-3 часовую обзорную экскурсию по Енисейску. Отправление теплохода из Енисейска в Дудинку по графику в 24:00.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.