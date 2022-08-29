1. Заповедник «Столбы» - естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы.

2. Казачинский порог – самый труднопроходимый участок на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска). Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу. У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

3. Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора. Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

4. Осиновские щеки - самый живописный район в нижнем течении реки. Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м. Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка. Первый похож на корабль. Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется "Остров Кораблик". Он возвышается над водой на 50 м. За ним в 150-200 м - остров Барочка.

5. Поселок Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски. Современная история посёлка началась в 1946 г., сразу после Великой отечественной войны, с возведения аэропорта на левом, высоком и обрывистом берегу Енисея, напротив устья реки Подкаменная Тунгуска. Аэропорт двойного назначения являлся стратегическим транспортным центром, расположен почти точно в центре СССР и России. На территории размещалась воинская часть ПВО. Затем посёлок стал центром геолого-разведывательных экспедиций. Граница Центральносибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса. В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.

6. Туруханск расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея. Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19—20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914—1916). Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 — начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна. Здесь Вы увидите правый приток Енисея - Нижняя Тунгуска. В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

7. Игарка - город, расположенный на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска. Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, — по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.

8. Таймырский краеведческий музей 4 сентября 2017 года музей отметил 80-ти летие. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны. Сотрудники Таймырского краеведческого музея регулярно пополняют личные архивы выдающихся людей нашей территории, которые внесли неоценимый вклад в развитие Таймыра. Людей, изучающих его неповторимую природу, историческое прошлое, популяризирующих уникальную культуру коренных малочисленных этносов. Экспозиция музея занимает площадь1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах. Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России. Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев. На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции. В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

9. г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город. По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии — от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») — так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка. «Перед Дудинкой — пишет Ф. Нансен — возвышается холм, покрытый редким низкорослым лесом. Это была первая возвышенность, встреченная нами вверх по Енисею…». (Он плыл от Диксона в навигацию 1913 года – Л. Н.).

10. Объектом Всемирного наследия объявлен государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.), который располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это «полукольцо» признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия. Плато Путорана – это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами. Озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» - море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

11. Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт. Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой -название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота». Сегодня Норильск - это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".