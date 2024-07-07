Тур-приключение на плато Путорано: речной круиз, треккинг и экскурсия на «Норникель»

Покорить вершину, спуститься в шахту и устроить путешествие по фьордовому озеру на лодке
Приглашаем в большой тур по Таймыру.

Начнём с речного круиза по Енисею на старинном теплоходе «Валерий Чкалов», который доставит нас в Норильск.

Затем на лодке доберёмся до плато Путорана с неземными пейзажами:
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лазурными озёрами, горными хребтами и высокими водопадами.

Будем много гулять, дышать свежим лесным воздухом, каждый вечер париться в баньке с ароматерапией, а перед сном выпивать чашечку травяного чая. А ещё устроим экскурсию по комбинату «Норникель».

Там вы понаблюдаете за добычей минерала, примерите роль оператора буровой установки и сфотографируетесь в огромном ковше.

Тур-приключение на плато Путорано: речной круиз, треккинг и экскурсия на «Норникель»
Тур-приключение на плато Путорано: речной круиз, треккинг и экскурсия на «Норникель»
Тур-приключение на плато Путорано: речной круиз, треккинг и экскурсия на «Норникель»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.

Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.

Проживание. Первую ночь проведём в отеле «Красноярск» (или аналогичном по классу). Во 2-4 дни будем жить в каютах теплохода «Валерий Чкалов», в каждой каюте есть душ и туалет. В 5 и 10-11 ночи остановимся в отеле «Норильск» (или аналогичным по классу). 6-9 дни будем жить на турбазе «Заимка» в 4-местных домиках. На территории базы есть баня, столовая, электричество и сушильная комната.

Стоимость тура указана за 2-местное размещение в отелях и каюте и 4-местное на турбазе. За доплату возможно 1-местное размещение в отелях и каюте и 4-местное на турбазе.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Дети. Участие возможно с 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Красноярска и отвезём в отель с видом на Енисей. После ужина в ресторане разойдёмся по номерам и отдохнём.

2 день

Начало путешествия по Енисею

Рано утром взойдём на борт речного теплохода «Валерий Чкалов» выпуска 1953 года! Наше путешествие по Енисею займёт 4 дня: будем любоваться пейзажами и наслаждаться атмосферой маленьких городков и сёл по берегам реки.

Начало путешествия по ЕнисеюНачало путешествия по ЕнисеюНачало путешествия по ЕнисеюНачало путешествия по Енисею
3 день

На теплоходе плывём в Норильск

Продолжаем путешествие на старинном теплоходе.

4 день

На теплоходе плывём в Норильск

Продолжаем путешествие на старинном теплоходе.

5 день

Прибытие в Норильск

Сегодня прибудем в Норильск, сойдём с борта корабля и поедем в гостиницу.

6 день

Плато Путорана и заселение на турбазу

После завтрака на микроавтобусе нас доставят к причалу, где вы займёте места на судне на воздушной подушке и отправитесь на плато Путорана. По пути будем любоваться живописными озёрами: Мелким, Глубоким и Собачьим.

По прибытии заселимся в домики на турбазе на озере Собачье. У вас будет немного времени, чтобы разместиться и отдохнуть, а затем пообедаем. Прогуляемся в окрестностях турбазы и вдоволь надышимся свежими лесными ароматами. Вечером вас ждут BBQ-вечеринка, банька с вениками, ароматерапией и чаем на северных травах.

Тур можно начать с этого дня. Мы встретим вас в аэропорту Норильска и отвезём на причал.

Плато Путорана и заселение на турбазуПлато Путорана и заселение на турбазуПлато Путорана и заселение на турбазуПлато Путорана и заселение на турбазу
7 день

Поход к смотровой площадке и банька

Позавтракаем — и в поход! Держим курс на смотровую площадку, откуда нам откроется вид на озеро Собачье и горные хребты. Прогулка займёт весь день. По пути пообедаем прямо на свежем воздухе, а когда вернёмся, поужинаем блюдами из северной рыбы. После трапезы — снова банька с вениками и ароматерапией. Попаримся, искупаемся в озере и прогуляемся в лесу в свете закатного солнца. Насыщенный и активный день завершим чашкой ароматного травяного чая.

Поход к смотровой площадке и банькаПоход к смотровой площадке и банькаПоход к смотровой площадке и банька
8 день

Путешествие на пакрафтах

После завтрака усядемся в пакрафт — лёгкую надувную лодку, — и начнём мини-путешествие по фьордовому озеру в заповедную часть плато Путорана. Если повезёт, сегодня увидим не только завораживающие пейзажи, но и путоранского толсторога — снежного барана.

Ещё прогуляемся к водопаду высотой 19 метров, а по пути устроим привал с обедом на берегу озера. Вернёмся на базу вечером. По традиции попаримся в баньке, искупаемся в озере, вкусно поужинаем и выпьем травяной чай местного сбора.

Путешествие на пакрафтахПутешествие на пакрафтахПутешествие на пакрафтахПутешествие на пакрафтах
9 день

Восхождение на вершину и водопад Принцесса

Хорошо выспимся, плотно позавтракаем и, полные сил, начнём восхождение. Нас будет сопровождать сертифицированный гид-инструктор. Доберёмся до вершины и пообедаем закусками из ланч-боксов. Полюбуемся водопадом Принцесса. Его высота — 76 метров!

К вечеру вернёмся на базу, попаримя в бане, поужинаем блюдами национальной кухни и разойдёмся по комнатам для долгожданного отдыха.

Восхождение на вершину и водопад ПринцессаВосхождение на вершину и водопад ПринцессаВосхождение на вершину и водопад ПринцессаВосхождение на вершину и водопад Принцесса
10 день

Возвращение в Норильск

Позавтракаем, прогуляемся по территории турбазы и на судне на воздушной подушке поплывём в Норильск. Заселимся в гостиницу, отдохнём и пойдём ужинать.

Желающие за доплату смогут утром отправиться на вертолётную экскурсию по одному из 4 маршрутов на выбор. После полёта вас доставят в Норильск.

Возвращение в НорильскВозвращение в НорильскВозвращение в НорильскВозвращение в Норильск
11 день

Экскурсия на «Норникель»

После завтрака — экскурсия по промышленным площадкам подразделений комбината «Норникель». Посетим Талханскую обогатительную фабрику, Медный завод и единственный в стране учебный подземный полигон в шахте «Ангидрит». Мы оденемся в обмундирование шахтёра и спустимся под землю, на 25 этажей вниз. Сделаем эффектные снимки в ковше огромной погрузочной машины, понаблюдаем за тем, как добывают минерал ангидрит, который встречается только в Норильске и в Канаде. А ещё вы сможете почувствовать себя оператором буровой установки!

Вечером поужинаем и вернёмся в отель.

Экскурсия на «Норникель»Экскурсия на «Норникель»Экскурсия на «Норникель»Экскурсия на «Норникель»
12 день

Отъезд

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет399 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4-дневное путешествие на теплоходе с 3-разовым питанием
  • 3-разовое питание
  • Баня с вениками и ароматерапией
  • Все трансферы по маршруту
  • Активности по программе в сопровождении гида и инструкторов
  • Экскурсии
  • Аренда катеров и лодок с сопровождением на плато Путорана
Что не входит в цену
  • Билеты в Красноярск и из Норильска в Москву
  • Вертолётная экскурсия (по желанию)
  • Интернет и спутниковая связь на базе «Заимка»
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 449 000 руб
  • Вы можете выбрать короткую программу тура без путешествия на теплоходе. Стоимость тура: 339 000 руб, при 2-местном размещении и 355 000 руб. при 1-местном
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Красноярска, вечер
Завершение: Аэропорт Норильска, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Красноярска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыВодные развлеченияПо рекам и каналамРечные прогулкиТреккинг и походыПрирода и пейзажиКруизыНа микроавтобусе

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