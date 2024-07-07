Приглашаем в большой тур по Таймыру.Начнём с речного круиза по Енисею на старинном теплоходе «Валерий Чкалов», который доставит нас в Норильск.Затем на лодке доберёмся до плато Путорана с неземными пейзажами:

лазурными озёрами, горными хребтами и высокими водопадами. Будем много гулять, дышать свежим лесным воздухом, каждый вечер париться в баньке с ароматерапией, а перед сном выпивать чашечку травяного чая. А ещё устроим экскурсию по комбинату «Норникель». Там вы понаблюдаете за добычей минерала, примерите роль оператора буровой установки и сфотографируетесь в огромном ковше.

Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.

Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.