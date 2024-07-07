Начнём с речного круиза по Енисею на старинном теплоходе «Валерий Чкалов», который доставит нас в Норильск.
Затем на лодке доберёмся до плато Путорана с неземными пейзажами:
Описание тура
Организационные детали
Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.
Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.
Проживание. Первую ночь проведём в отеле «Красноярск» (или аналогичном по классу). Во 2-4 дни будем жить в каютах теплохода «Валерий Чкалов», в каждой каюте есть душ и туалет. В 5 и 10-11 ночи остановимся в отеле «Норильск» (или аналогичным по классу). 6-9 дни будем жить на турбазе «Заимка» в 4-местных домиках. На территории базы есть баня, столовая, электричество и сушильная комната.
Стоимость тура указана за 2-местное размещение в отелях и каюте и 4-местное на турбазе. За доплату возможно 1-местное размещение в отелях и каюте и 4-местное на турбазе.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Дети. Участие возможно с 16 лет.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Красноярска и отвезём в отель с видом на Енисей. После ужина в ресторане разойдёмся по номерам и отдохнём.
Начало путешествия по Енисею
Рано утром взойдём на борт речного теплохода «Валерий Чкалов» выпуска 1953 года! Наше путешествие по Енисею займёт 4 дня: будем любоваться пейзажами и наслаждаться атмосферой маленьких городков и сёл по берегам реки.
На теплоходе плывём в Норильск
Продолжаем путешествие на старинном теплоходе.
На теплоходе плывём в Норильск
Продолжаем путешествие на старинном теплоходе.
Прибытие в Норильск
Сегодня прибудем в Норильск, сойдём с борта корабля и поедем в гостиницу.
Плато Путорана и заселение на турбазу
После завтрака на микроавтобусе нас доставят к причалу, где вы займёте места на судне на воздушной подушке и отправитесь на плато Путорана. По пути будем любоваться живописными озёрами: Мелким, Глубоким и Собачьим.
По прибытии заселимся в домики на турбазе на озере Собачье. У вас будет немного времени, чтобы разместиться и отдохнуть, а затем пообедаем. Прогуляемся в окрестностях турбазы и вдоволь надышимся свежими лесными ароматами. Вечером вас ждут BBQ-вечеринка, банька с вениками, ароматерапией и чаем на северных травах.
Тур можно начать с этого дня. Мы встретим вас в аэропорту Норильска и отвезём на причал.
Поход к смотровой площадке и банька
Позавтракаем — и в поход! Держим курс на смотровую площадку, откуда нам откроется вид на озеро Собачье и горные хребты. Прогулка займёт весь день. По пути пообедаем прямо на свежем воздухе, а когда вернёмся, поужинаем блюдами из северной рыбы. После трапезы — снова банька с вениками и ароматерапией. Попаримся, искупаемся в озере и прогуляемся в лесу в свете закатного солнца. Насыщенный и активный день завершим чашкой ароматного травяного чая.
Путешествие на пакрафтах
После завтрака усядемся в пакрафт — лёгкую надувную лодку, — и начнём мини-путешествие по фьордовому озеру в заповедную часть плато Путорана. Если повезёт, сегодня увидим не только завораживающие пейзажи, но и путоранского толсторога — снежного барана.
Ещё прогуляемся к водопаду высотой 19 метров, а по пути устроим привал с обедом на берегу озера. Вернёмся на базу вечером. По традиции попаримся в баньке, искупаемся в озере, вкусно поужинаем и выпьем травяной чай местного сбора.
Восхождение на вершину и водопад Принцесса
Хорошо выспимся, плотно позавтракаем и, полные сил, начнём восхождение. Нас будет сопровождать сертифицированный гид-инструктор. Доберёмся до вершины и пообедаем закусками из ланч-боксов. Полюбуемся водопадом Принцесса. Его высота — 76 метров!
К вечеру вернёмся на базу, попаримя в бане, поужинаем блюдами национальной кухни и разойдёмся по комнатам для долгожданного отдыха.
Возвращение в Норильск
Позавтракаем, прогуляемся по территории турбазы и на судне на воздушной подушке поплывём в Норильск. Заселимся в гостиницу, отдохнём и пойдём ужинать.
Желающие за доплату смогут утром отправиться на вертолётную экскурсию по одному из 4 маршрутов на выбор. После полёта вас доставят в Норильск.
Экскурсия на «Норникель»
После завтрака — экскурсия по промышленным площадкам подразделений комбината «Норникель». Посетим Талханскую обогатительную фабрику, Медный завод и единственный в стране учебный подземный полигон в шахте «Ангидрит». Мы оденемся в обмундирование шахтёра и спустимся под землю, на 25 этажей вниз. Сделаем эффектные снимки в ковше огромной погрузочной машины, понаблюдаем за тем, как добывают минерал ангидрит, который встречается только в Норильске и в Канаде. А ещё вы сможете почувствовать себя оператором буровой установки!
Вечером поужинаем и вернёмся в отель.
Отъезд
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|399 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4-дневное путешествие на теплоходе с 3-разовым питанием
- 3-разовое питание
- Баня с вениками и ароматерапией
- Все трансферы по маршруту
- Активности по программе в сопровождении гида и инструкторов
- Экскурсии
- Аренда катеров и лодок с сопровождением на плато Путорана
Что не входит в цену
- Билеты в Красноярск и из Норильска в Москву
- Вертолётная экскурсия (по желанию)
- Интернет и спутниковая связь на базе «Заимка»
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 449 000 руб
- Вы можете выбрать короткую программу тура без путешествия на теплоходе. Стоимость тура: 339 000 руб, при 2-местном размещении и 355 000 руб. при 1-местном