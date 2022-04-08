Во время экскурсии вы побываете в центре Красноярска, сможете рассмотреть старые и новые архитектурные веяния в устройстве города, а также пройдетесь по набережной, любуясь могучими водами реки Енисей.

Знакомясь с городом, вы побываете на пяти площадях Красноярска: Театральной, Влюбленных, Революции, Мира и Победы.

Во время прогулки можно почувствовать, как переплетаются далекая история и современность. Например, пароход «Святитель Николай» и тут же фонтан «Реки Сибири».

Профессиональный гид расскажет о значимых исторических и культурных объектах, а во время остановок для более детального изучения города у вас будет возможность сделать фотографии с видами самых красивых уголков Красноярска.