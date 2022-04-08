Обзорная экскурсия по Красноярску

Автобусная и пешеходная

Индивидуальная
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Побывать на экскурсии можно также в вечернее и ночное время суток.
Обзорная экскурсия по Красноярску
Обзорная экскурсия по Красноярску
Обзорная экскурсия по Красноярску
Обзорная экскурсия по Красноярску

Что вас ожидает 🤩

  • Мост «Виноградовский»
  • Площадь Мира
  • Часовня Праскевы Пятницы
  • Площадь Революции
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Во время экскурсии вы побываете в центре Красноярска, сможете рассмотреть старые и новые архитектурные веяния в устройстве города, а также пройдетесь по набережной, любуясь могучими водами реки Енисей.

Знакомясь с городом, вы побываете на пяти площадях Красноярска: Театральной, Влюбленных, Революции, Мира и Победы.

Во время прогулки можно почувствовать, как переплетаются далекая история и современность. Например, пароход «Святитель Николай» и тут же фонтан «Реки Сибири».

Профессиональный гид расскажет о значимых исторических и культурных объектах, а во время остановок для более детального изучения города у вас будет возможность сделать фотографии с видами самых красивых уголков Красноярска.

Программа

  • Площадь 350-летия
  • Площадь влюблённых
  • Памятник архиепископу Луке
  • Площадь Революции
  • Площадь Мира
  • Триумфальная Арка
  • памятник командору Н. П. Резанову)
  • Мост «Виноградовский»
  • Скульптурная композиция «Лошадь белая»
  • Памятник А. А. Дубенскому
  • Мед. университет
  • Памятник «Алёша»
  • Площадь Победы
  • Часовня Святой великомученицы Параскевы Пятницы
Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах, а также по желанию туристов.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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