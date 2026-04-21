2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Красноярска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а природные объекты доступны для осмотра. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также интересна, но требует теплой одежды. Весной и осенью погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться историей и культурой города.

На обзорной экскурсии по Красноярску туристы смогут увидеть знаковые места города и узнать о его истории. Посетители услышат о Золотой лихорадке, строительстве Транссибирской магистрали и временах Отечественной войны. Экскурсия включает посещение часовни Параскевы Пятницы, Красноярского острога и парохода-музея Св. Николай. Участники узнают о великих уроженцах города и его роли в истории Сибири

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Три эпохи Красноярска

Эта экскурсия познакомит вас не только с историей Красноярска, но и всей Сибири. Вы услышите о трёх важных вехах в её развитии: о Золотой лихорадке, о строительстве Транссибирской магистрали и о временах Отечественной войны. Как военных лечили грязями, как доставляли никель по Енисею, как транспортировали самолеты по воздушной трассе «Аляска-Сибирь» — вас ждет множество любопытных фактов и сюжетов.

Самое интересное в городе

Начнем экскурсию с главного символа Красноярска: часовни Параскевы Пятницы, изображенной на десятирублевой купюре. Здесь на холме раскрывается весь город и даже больше — территория до самых Столбов и даже спящий вулкан. Я покажу место возведения Красноярского острога, с которого начинается летопись города, и памятник его основателю Андрею Дубенскому. А у памятника командору Рязанцеву расскажу печальную романтичную историю, которая лежит в основе рок-оперы «Юнона и Авось».

Также вы увидите мост, вместе с Эйфелевой башней завоевавший гран-при на Всемирной выставке, и пароход-музей Св. Николай, который в разное время перевозил молодого Николая II и Владимира Ленина. А после осмотрите и другие знаковые места Красноярска, разворачивающие противоречивую, но интересную историю города.

Организационные детали