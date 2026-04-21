2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с Красноярском

Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
На обзорной экскурсии по Красноярску туристы смогут увидеть знаковые места города и узнать о его истории.

Посетители услышат о Золотой лихорадке, строительстве Транссибирской магистрали и временах Отечественной войны. Экскурсия включает посещение часовни Параскевы Пятницы, Красноярского острога и парохода-музея Св. Николай. Участники узнают о великих уроженцах города и его роли в истории Сибири
4.9
240 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные исторические места
  • 🚗 Комфортабельное передвижение
  • 📜 Интересные факты о Сибири
  • 🌉 Виды на Енисей и Столбы
  • 🗺 Профессиональные гиды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Красноярска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а природные объекты доступны для осмотра. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также интересна, но требует теплой одежды. Весной и осенью погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться историей и культурой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском

Что можно увидеть

  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Красноярский острог
  • Пароход-музей Св. Николай

Описание экскурсии

Три эпохи Красноярска

Эта экскурсия познакомит вас не только с историей Красноярска, но и всей Сибири. Вы услышите о трёх важных вехах в её развитии: о Золотой лихорадке, о строительстве Транссибирской магистрали и о временах Отечественной войны. Как военных лечили грязями, как доставляли никель по Енисею, как транспортировали самолеты по воздушной трассе «Аляска-Сибирь» — вас ждет множество любопытных фактов и сюжетов.

Самое интересное в городе

Начнем экскурсию с главного символа Красноярска: часовни Параскевы Пятницы, изображенной на десятирублевой купюре. Здесь на холме раскрывается весь город и даже больше — территория до самых Столбов и даже спящий вулкан. Я покажу место возведения Красноярского острога, с которого начинается летопись города, и памятник его основателю Андрею Дубенскому. А у памятника командору Рязанцеву расскажу печальную романтичную историю, которая лежит в основе рок-оперы «Юнона и Авось».

Также вы увидите мост, вместе с Эйфелевой башней завоевавший гран-при на Всемирной выставке, и пароход-музей Св. Николай, который в разное время перевозил молодого Николая II и Владимира Ленина. А после осмотрите и другие знаковые места Красноярска, разворачивающие противоречивую, но интересную историю города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле; дополнительных расходов не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Большого концертного зала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 2107 туристов
Я и мои коллеги — профессиональные гиды — будем рады познакомить вас с Красноярском! Мы тесно сотрудничаем с Русским географическим сообществом, а потому наши экскурсии насыщены информацией. Мы не засыпаем своих
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гостей миллионами цифр, но стараемся рассказывать интересные истории и малоизвестные факты, показывать развитие города в контексте страны и региона — чтобы из разрозненных деталей у вас сложилась картинка. Мы много путешествуем по Сибири: староверы, шаманы, тайга — все это в рассказах на наших экскурсиях. Приезжайте, до встреч!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 240 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
232
4
5
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2
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1
Эля
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась просто Волшебной! Грамотно выбранный маршрут, знание исторического материала, своего родного города, событий в нём,
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любовь к городу и его гостям, искренность, отзывчивость и открытость!!!
Была организована индивидуальная обзорная экскурсия по Красноярску на удобной машине Натальи, часть этой экскурсии по согласованию была заменена на экскурсию по национальному центру "РОССИЯ", где в необычайно широком диапазоне, очень ярко, красочно, интерактивно и познавательно, был показан весь Красноярский край во всех своих достоинствах (экономических, исторических, национальных, профессиональных, в высоко потенциальном аспекте, а иногда даже в веселой, игровой и лёгкой манере). Всем советую посетить такую современную и познавательные экскурсию! (Там можно и потанцевать, сфотографироваться…)
Далее Наталья посоветовала посетить самые яркие места и мероприятия в выходные и Пасхальные дни в городе, забронировала столик в ресторане" Тунгуска", где одна из самых лучших "кухонь" в городе, посоветовала и записала на экскурсию на Красноярскую ГРЭС, … Спасибо большое Наталье за искреннее участие в моей жизни, за прекрасный праздник - Пасха, и Дня рождения в Красноярске! Советую всем!!!

Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась+2
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
Я приехала в славный город Красноярск на свой День рождения! И благодаря Наталье вся поездка оказалась
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Н
Дата посещения: 30 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию по Красноярску, узнали очень многое про прошлое и настоящее и заглянули в планы города. и замечательный экскурсовод Наталья Дурбанова , влюбленная в свой город.
Экскурсия «Знакомьтесь, Красноярск»
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предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.
Мы увидели знаменитые места, такие как площадь у Большого концертного зала, проспект Мира и Кузнецовское подворье. В программу включены посещения драматического театра им. Пушкина и площади Революции. Десять рублей - это про Красноярск. Завершили путешествие на Караульной горе с видом на Красноярские столбы и часовенкой Параскева Пятница, которая тоже есть на десятке. Особое спасибо экскурсоводу Наталье, очень интересно и познавательно. Буду рекомендовать ❤️

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О
Друзья, если вы сомневаетесь, идти или нет — однозначно идите и сразу голодными! 😊

Экскурсия получилась невероятно «вкусной» во всех смыслах. Гид показал мне такие места, куда мы бы ни за что я не пошла бы сама.

Но главное — это атмосфера. Меня встретили не как клиента, а как долгожданного гостя. Спасибо огромное за этот праздник!
Друзья, если вы сомневаетесь, идти или нет — однозначно идите и сразу голодными! 😊
Друзья, если вы сомневаетесь, идти или нет — однозначно идите и сразу голодными! 😊
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О
Экскурсию проводил Алексей по рекомендации Натальи. Все было организованно, доступным языком, интересно и взрослым и детям разных возрастов (10 и 17 лет)
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А
Здравствуйте. Нам всё очень понравилось, мы были с ребенком 2 года он чувствовал себя комфортно, организован оптимальный маршрут по времени, было детское креслни даже зонтики на случай дождя! Большое спасибо гиду Анне за пунктуальность, открытость, качественно подобранный маршрут!
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Анаида
Мы с детьми остались в полном восторге от экскурсии! Её нам проводила жизнерадостная Анна, коллега Натальи. Она сразу нашла общий язык с моим 5-летний сыном и дочкой-подростком. Хотя экскурсия длилась
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3 часа, мы ничуть не устали, так как везде перемещались на машине и смотрели разные перспективы города, по пути узнавая много интересных фактов. Больше всего нам понравились панорамные виды с Красивого берега, где Анна сделала нам отличные семейные фото. Очент рады, что отравились на такую обзорную экскурсию, с ней Красноярск сложился в единый образ, который обязательно нужно смотреть с высоты и с разных ракурсов!

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