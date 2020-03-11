2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири

Наталья
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Наталья – представитель гидов
На обзорной экскурсии по самому старому городу Сибири вы осмотрите знаковые и интересные места Красноярска.

Узнаете о золотых временах региона, поймете, как повлияло строительство железной дороги на его развитие.

А еще я расскажу о великих уроженцах Красноярска и о том, как связаны наш край и Робинзон Крузо.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Большого концертного зала
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском

Что вас ожидает

Три эпохи Красноярска
Эта экскурсия познакомит вас не только с историей Красноярска, но и всей Сибири. Вы услышите о трёх важных вехах в её развитии: о Золотой лихорадке, о строительстве Транссибирской магистрали и о временах Отечественной войны. Как военных лечили грязями, как доставляли никель по Енисею, как транспортировали самолеты по воздушной трассе «Аляска-Сибирь» — вас ждет множество любопытных фактов и сюжетов.

Самое интересное в городе
Начнем экскурсию с главного символа Красноярска: часовни Параскевы Пятницы, изображенной на десятирублевой купюре. Здесь на холме раскрывается весь город и даже больше — территория до самых Столбов и даже спящий вулкан. Я покажу место возведения Красноярского острога, с которого начинается летопись города, и памятник его основателю Андрею Дубенскому. А у памятника командору Рязанцеву расскажу печальную романтичную историю, которая лежит в основе рок-оперы «Юнона и Авось».

Также вы увидите мост, вместе с Эйфелевой башней завоевавший гран-при на Всемирной выставке, и пароход-музей Св. Николай, который в разное время перевозил молодого Николая II и Владимира Ленина. А после осмотрите и другие знаковые места Красноярска, разворачивающие противоречивую, но интересную историю города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, проходит на комфортабельном внедорожнике; дополнительных расходов не предвидится
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском
Знакомство с Красноярском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Большого концертного зала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я и мои коллеги — профессиональные гиды — будем рады познакомить вас с Красноярском! Мы тесно сотрудничаем с Русским географическим сообществом, а потому наши экскурсии насыщены информацией. Мы не засыпаем своих гостей миллионами цифр, но стараемся рассказывать интересные истории и малоизвестные факты, показывать развитие города в контексте страны и региона — чтобы из разрозненных деталей у вас сложилась картинка. Мы много путешествуем по Сибири: староверы, шаманы, тайга — все это в рассказах на наших экскурсиях. Приезжайте, до встреч!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сергей
11 марта 2020
Спасибо Наталье за ночную экскурсию по Красноярску во время ожидания трансфера в аэропорту Емельяново! Посмотрел город, основные достопримечательности и узнал историю. Успели захватить Бобровый лог, Столбы, инфраструктуру к Универсиаде. Спасибо за местные конфеты, варенье и чай/кофе из термосов)
7 января 2020
Были с детьми на экскурсии по Красноярску. Очень понравилось. Хороший транспорт, отличный гид.
Наталья сама по себе человек очень интересный, много знает и прекрасно рассказывает. Ей удалось завладеть вниманием нашей не маленькой и разнородной компании. Короче — все на отлично!
Рекомендую!

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