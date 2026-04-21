2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Посетители услышат о Золотой лихорадке, строительстве Транссибирской магистрали и временах Отечественной войны. Экскурсия включает посещение часовни Параскевы Пятницы, Красноярского острога и парохода-музея Св. Николай. Участники узнают о великих уроженцах города и его роли в истории Сибири
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические места
- 🚗 Комфортабельное передвижение
- 📜 Интересные факты о Сибири
- 🌉 Виды на Енисей и Столбы
- 🗺 Профессиональные гиды
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Часовня Параскевы Пятницы
- Красноярский острог
- Пароход-музей Св. Николай
Описание экскурсии
Три эпохи Красноярска
Эта экскурсия познакомит вас не только с историей Красноярска, но и всей Сибири. Вы услышите о трёх важных вехах в её развитии: о Золотой лихорадке, о строительстве Транссибирской магистрали и о временах Отечественной войны. Как военных лечили грязями, как доставляли никель по Енисею, как транспортировали самолеты по воздушной трассе «Аляска-Сибирь» — вас ждет множество любопытных фактов и сюжетов.
Самое интересное в городе
Начнем экскурсию с главного символа Красноярска: часовни Параскевы Пятницы, изображенной на десятирублевой купюре. Здесь на холме раскрывается весь город и даже больше — территория до самых Столбов и даже спящий вулкан. Я покажу место возведения Красноярского острога, с которого начинается летопись города, и памятник его основателю Андрею Дубенскому. А у памятника командору Рязанцеву расскажу печальную романтичную историю, которая лежит в основе рок-оперы «Юнона и Авось».
Также вы увидите мост, вместе с Эйфелевой башней завоевавший гран-при на Всемирной выставке, и пароход-музей Св. Николай, который в разное время перевозил молодого Николая II и Владимира Ленина. А после осмотрите и другие знаковые места Красноярска, разворачивающие противоречивую, но интересную историю города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле; дополнительных расходов не предвидится
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия «Знакомьтесь, Красноярск»
Экскурсия получилась невероятно «вкусной» во всех смыслах. Гид показал мне такие места, куда мы бы ни за что я не пошла бы сама.
Но главное — это атмосфера. Меня встретили не как клиента, а как долгожданного гостя. Спасибо огромное за этот праздник!