Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает
Красноярск во всем великолепии Вы увидите все самые важные и живописные места города. В программе экскурсии: Театральная площадь — вы услышите, почему ее украшает скульптура Аполлона, как с Красноярском связан Чехов и чем примечателен фонтан ⛲ «Река Сибири». Музей-пароход Святитель Николай — корабль, расположенный в Красноярске на вечной стоянке. Мы расскажем, чем он знаменит и какие известные люди на нем плавали. Набережная Енисея — вы узнаете, от какого эвенкийского слова образовано название великой сибирской реки и действительно ли она делит Россию на две равные части. Стрелка — место, где когда-то был основан Красноярск. Красноярский краеведческий музей — вы раскроете, почему его здание напоминает массивный древнеегипетский храм, застывший на берегах Енисея. Памятник «Белая лошадь» — вы узнаете, когда открыли эту скульптурную композицию, какие легенды с ней связаны и что она символизирует. Вантовый мост — один из главных символов Красноярска. На нем вы ощутите дыхание самой полноводной реки России и насладитесь панорамой города. Памятник командору Резанову — вы оцените современный монумент, посвященный дипломату, начальнику первой русской кругосветной экспедиции и главному герою рок-оперы «Юнона и Авось». Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 на Театральной площади
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск и Новосибирск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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