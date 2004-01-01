Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Добро пожаловать в Красноярск!

Главные достопримечательности, история и легенды сибирского города на обзорной экскурсии

Сергей
Сергей – представитель из Красноярска
Вы погуляете по центру Красноярска и увидите его площади, театры, мосты и фонтаны.

А также насладитесь видами могучего Енисея и услышите самое интересное о прошлом и настоящем города: кто его основал, какие известные люди здесь бывали и какая местная достопримечательность 🏛️ изображена на десятирублевой купюре.
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Красноярск!
Добро пожаловать в Красноярск!

Что вас ожидает

Красноярск во всем великолепии
Вы увидите все самые важные и живописные места города. В программе экскурсии:

  • Театральная площадь — вы услышите, почему ее украшает скульптура Аполлона, как с Красноярском связан Чехов и чем примечателен фонтан ⛲ «Река Сибири».
  • Музей-пароход Святитель Николай — корабль, расположенный в Красноярске на вечной стоянке. Мы расскажем, чем он знаменит и какие известные люди на нем плавали.
  • Набережная Енисея — вы узнаете, от какого эвенкийского слова образовано название великой сибирской реки и действительно ли она делит Россию на две равные части.
  • Стрелка — место, где когда-то был основан Красноярск.
  • Красноярский краеведческий музей — вы раскроете, почему его здание напоминает массивный древнеегипетский храм, застывший на берегах Енисея.
  • Памятник «Белая лошадь» — вы узнаете, когда открыли эту скульптурную композицию, какие легенды с ней связаны и что она символизирует.
  • Вантовый мост — один из главных символов Красноярска. На нем вы ощутите дыхание самой полноводной реки России и насладитесь панорамой города.
  • Памятник командору Резанову — вы оцените современный монумент, посвященный дипломату, начальнику первой русской кругосветной экспедиции и главному герою рок-оперы «Юнона и Авось».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на Театральной площади
Добро пожаловать в Красноярск!
Добро пожаловать в Красноярск!
Добро пожаловать в Красноярск!
Добро пожаловать в Красноярск!
Добро пожаловать в Красноярск!
Добро пожаловать в Красноярск!
Добро пожаловать в Красноярск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск и Новосибирск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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