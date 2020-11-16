Мы предлагаем вам отправится в незабываемое путешествие и узнать, кому принадлежала эта земля много сотен лет назад, как жили первые поселенцы и откуда брались уникальные предметы, найденные археологами во время раскопок.
Тур проводится круглогодично в любой день под запрос для групп от 6 человек.
Прибытие в Красноярск. Трансфер из аэропорта в 8.40
На внедорожнике отправляемся из Красноярска в Енисейск.
И первая короткая остановка по пути – в Большой Мурте.
Здесь также возможно посещение краеведческого музея и мест где жил и работал Святитель Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий, знаменитый советский хирург и ученый).
Далее вы остановитесь в селе Казачинском.
Примерное время в пути: 2ч 35 мин. (202 км).
Казачинкое – одно из старейших поселений Енисейской губернии, его история насчитывает более трехсот лет.
Издревле село славилось своими промыслами,а также ярмарками.
Отсюда уходили обозы с фуражом и продуктами на золотые прииски в Заангарскуютайгу.
Пикник с видом на знаменитые Казачинские пороги.
Вы увидите самый труднопроходимый участок на Енисее.
Возможно, в это время здесь будет работать уникальное судно – туер, единственный сохранившейся в России.
Это буксир, который движется вдоль уложенной по дну цепи или троса и помогает проводить суда вверх потечению.
Далее вы прибываете в Енисейск, старинную столицу Енисейской губернии.
Примерное время в пути: 2 ч (134 км).
Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.
Вы совершите обзорную экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников, посетите краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17 – 18 веков.
Размещение в гостинице.
Угощение блюдами сибирской кухни.
Отдых.
Завтрак.
Далее отправляемся на Монастырское озеро.
Примерное время в пути: 35 мин (28 км.).
Вода в озере считается целебной, благодаря особым водорослям на дне озера.
Здесь,наберегу,находится небольшое подворье мужского монастыря.
Обед – ланч-боксы.
Далее движемся к месту слияния Ангары и Енисея, так называемой «Стрелке».
На пароме «Широкий Лог – Стрелка» переправляемся на другой берег и прибываем к месту размещения – таежной заимке.
Размещение на базе в окружении сибирских сосен.
Ужин.
Русская баня.
Завтрак.
С утра вы сможете отправиться на рыбалку.
Далее мы отправляемся к Усть-Тасеевскому культовому комплексу.
Часть пути пройдем на моторной лодке, часть – будет пролегать по таежной тропе в окружении леса-бурелома.
Экскурс в историю освоения Сибири, история о древних таёжных жителях, их культуре.
Посещение Усть-Тасеевского культового комплекса.
Рассказ о работе археологических экспедиций, воспоминания участников экспедиций, истории и легенды о необычных свойствах этих мест.
Вы увидите пример древнего камлания, эксперименты с индикаторами магнитного поля, узнаете интересные факты археологических раскопок.
Пикник у реки в окружении сосен и белок.
Отправление на катере до Толстого Мыса – места впадения Тасеевой в Ангару.
Экскурсия по самому северному в Азии поселению таёжных Скифов.
Вы увидите захоронение девушки-воина,познакомитесь с принципом и порядком расположения жилищ скифов, гончарной мастерской.
Свободное время (купание, рыбалка).
Возвращение на базу.
Фотосессия панорамных видов реки Тасеева.
Завтрак.
Отправляемся на прогулку на катере по реке Тасеева.
Реку Тасееву еще называют воротами в Ангару.
Место это промысловое,богатое рыбой и зверем.
Вы увидите сибирскую тайгу и скалистые берега, место слияния рек, пещеры и мысы, – все богатство сибирской природы.
Прибытие в Кирсантьево.
Обед.
Размещение в гостевом доме.
Завтрак.
Трансфер Кирсантьево – поселок Бурный.
Поселок Бурный – это уникальная деревня, где живут и сохраняют свои традиции староверы,бежавшие сюда несколько веков назад.
Они отказались от благ цивилизации и живут своей общиной.
Здесь вы сможете познакомиться с бытом старообрядцев, историей их появления в этих местах и современной жизнью.
Экскурсия.
Обед по-домашнему.
Трансфер на катере поселок Бурный – Мыс Арбан.
Экскурсия по мысу Арбан – культовому месту, где древние жители приносили жертвы и просили благосклонности у духов.
Вы познакомитесь с историей этого места и культовыми обрядами той эпохи.
Прогулка до ближайшего водопада, фотосессия.
Размещение в охотничьем домике.
Свободное время.
Купание (в зависимости от погодных условий), рыбалка.
Отправление на катере в поселок Машуковка.
По пути вы посетите пещеру Графскую.
Рассказ о роли пещеры в различные исторические периоды – от каменного века до Великой Отечественной войны.
Прибытие в поселок Машуковка.
Посещение Краеведческого музея.
Трансфер в Красноярск.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура входит страховка от клещевого энцефалита, страховка от несчастного случая в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:
Поэтому людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным, вестибулярным аппаратом, находящимся в группе риска по здоровью, стоит проконсультироваться с врачом.
Трансфер осуществляется на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги и бездорожья. Далее пересаживаемся на катер КС-100, на котором проходит путь по рекеТасеева.