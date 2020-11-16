В гости к Усть-Тасеевскому идолу

В районе рек Тасеевы и Ангары до нашей эры жили таинственные таежные скифы. Эти места называют «блудными»: здесь

5
2 отзыва
В районе рек Тасеевы и Ангары до нашей эры жили таинственные таежные скифы. Эти места называют «блудными»: здесь сбиваются компасы, поэтому найти некоторые из них непросто. Скифы, владевшие металлами, оставили богатейшие артефакты памятники-жертвенники.

Их «местами силы» стали горные вершины, притягивающие молнии, где и доселе обитают каменные идолы – самые северные из азиатских изваяний.
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
В гости к Усть-Тасеевскому идолу
Ближайшие даты:
29
авг
26
сен

Описание

Мы предлагаем вам отправится в незабываемое путешествие и узнать, кому принадлежала эта земля много сотен лет назад, как жили первые поселенцы и откуда брались уникальные предметы, найденные археологами во время раскопок.

Тур проводится круглогодично в любой день под запрос для групп от 6 человек.

Программа тура по дням

1 день
Казачинские пороги и старинная столица Енисейской губернии

Прибытие в Красноярск. Трансфер из аэропорта в 8.40 

На внедорожнике отправляемся из Красноярска в Енисейск.

И первая короткая остановка по пути – в Большой Мурте.

Здесь также возможно посещение краеведческого музея и мест где жил и работал Святитель Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий, знаменитый советский хирург и ученый).

Далее вы остановитесь в селе Казачинском.

Примерное время в пути: 2ч 35 мин. (202 км).

Казачинкое – одно из старейших поселений Енисейской губернии, его история насчитывает более трехсот лет.

Издревле село славилось своими промыслами,а также ярмарками.

Отсюда уходили обозы с фуражом и продуктами на золотые прииски в Заангарскуютайгу.

Пикник с видом на знаменитые Казачинские пороги.

Вы увидите самый труднопроходимый участок на Енисее.

Возможно, в это время здесь будет работать уникальное судно – туер, единственный сохранившейся в России.

Это буксир, который движется вдоль уложенной по дну цепи или троса и помогает проводить суда вверх потечению.

Далее вы прибываете в Енисейск, старинную столицу Енисейской губернии.

Примерное время в пути: 2 ч (134 км).

Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.

Вы совершите обзорную экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников, посетите краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17 – 18 веков.

Размещение в гостинице.

Угощение блюдами сибирской кухни.

Отдых.

2 день
Место слияния рек и Монастырское озеро

Завтрак.

Далее отправляемся на Монастырское озеро.

Примерное время в пути: 35 мин (28 км.).

Вода в озере считается целебной, благодаря особым водорослям на дне озера.

Здесь,наберегу,находится небольшое подворье мужского монастыря.

Обед – ланч-боксы.

Далее движемся к месту слияния Ангары и Енисея, так называемой «Стрелке».

На пароме «Широкий Лог – Стрелка» переправляемся на другой берег и прибываем к месту размещения – таежной заимке.

Размещение на базе в окружении сибирских сосен.

Ужин.

Русская баня.

3 день
Рыбалка, Усть-Тасеевский культовый комплекс, поселение скифов

Завтрак.

С утра вы сможете отправиться на рыбалку.

Далее мы отправляемся к Усть-Тасеевскому культовому комплексу.

Часть пути пройдем на моторной лодке, часть – будет пролегать по таежной тропе в окружении леса-бурелома.

Экскурс в историю освоения Сибири, история о древних таёжных жителях, их культуре.

Посещение Усть-Тасеевского культового комплекса.

Рассказ о работе археологических экспедиций, воспоминания участников экспедиций, истории и легенды о необычных свойствах этих мест.

Вы увидите пример древнего камлания, эксперименты с индикаторами магнитного поля, узнаете интересные факты археологических раскопок.

Пикник у реки в окружении сосен и белок.

Отправление на катере до Толстого Мыса – места впадения Тасеевой в Ангару.

Экскурсия по самому северному в Азии поселению таёжных Скифов.

Вы увидите захоронение девушки-воина,познакомитесь с принципом и порядком расположения жилищ скифов, гончарной мастерской.

Свободное время (купание, рыбалка).

Возвращение на базу.

Фотосессия панорамных видов реки Тасеева.

4 день
Прогулка на катере по реке Тасеева.

Завтрак.

Отправляемся на прогулку на катере по реке Тасеева.

Реку Тасееву еще называют воротами в Ангару.

Место это промысловое,богатое рыбой и зверем.

Вы увидите сибирскую тайгу и скалистые берега, место слияния рек, пещеры и мысы, – все богатство сибирской природы.

Прибытие в Кирсантьево.

Обед.

Размещение в гостевом доме.

5 день
Поселок бурный, староверы, мыс Арбан

Завтрак.

Трансфер Кирсантьево – поселок Бурный.

Поселок Бурный – это уникальная деревня, где живут и сохраняют свои традиции староверы,бежавшие сюда несколько веков назад.

Они отказались от благ цивилизации и живут своей общиной.

Здесь вы сможете познакомиться с бытом старообрядцев, историей их появления в этих местах и современной жизнью.

Экскурсия.

Обед по-домашнему.

Трансфер на катере поселок Бурный – Мыс Арбан.

Экскурсия по мысу Арбан – культовому месту, где древние жители приносили жертвы и просили благосклонности у духов.

Вы познакомитесь с историей этого места и культовыми обрядами той эпохи.

Прогулка до ближайшего водопада, фотосессия.

Размещение в охотничьем домике.

6 день
Купание, рыбалка

Свободное время.

Купание (в зависимости от погодных условий), рыбалка.

7 день
Пещера Графская, Краеведческий музей, отъезд

Отправление на катере в поселок Машуковка.

По пути вы посетите пещеру Графскую.

Рассказ о роли пещеры в различные исторические периоды – от каменного века до Великой Отечественной войны.

Прибытие в поселок Машуковка.

Посещение Краеведческого музея.

Трансфер в Красноярск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура
  • Трансферы по программе
  • Аренда внедорожников, подготовленных для преодоления бездорожья
  • ГСМ
  • Экскурсионная программа
  • Баня по программе
  • Проживание
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Аренда катера
  • Рыбалка
  • Услуги повара
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Трансфер в аэропорт Красноярска
  • Проживание в отеле Красноярска
  • Питание, не указанное в программе
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Аренда квадроциклов
  • Аренда лошадей/оленей
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, полис ОМС);
  • страховка от клещевого энцефалита (в случае ее наличия);
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание и прочие личные расходы);
  • легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
  • теплый свитер или флисовая куртка;
  • тонкое нижнее синтетическое белье, например из Polycolon;
  • 1 пара перчатки;
  • шапка (на холодное время года);
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви. Обувь в осенне-зимнее время года – теплая, непромокаемая.;
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальник;
  • утепленные брюки и куртка;
  • флисовый джемпер и свитер;
  • непродуваемая шапочка и баф;
  • хороший дождевик или штормовка с капюшоном;
  • хлопчатобумажные носки (3-4 пары);
  • банные принадлежности (купальник или плавки);
  • сланцы (для бани);
  • рюкзак;
  • дорожная сумку или чемодан;
  • небольшой рюкзак для радиальных выходов;
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • влажные салфетки;
  • средства личной гигиены;
  • личную аптечку, индивидуальные лекарства (при необходимости);
  • видео- и фотоаппаратуру в гермоупаковке;
  • флисовый вкладыш в спальник;
  • удочка и принадлежности (можно приобрести здесь/взять в аренду).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страховка от клещевого энцефалита, страховка от несчастного случая в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по участникам?

Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:

  • длительные переезды и прогулки;
  • часть маршрута данного тура пролегает на катере.

Поэтому людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным, вестибулярным аппаратом, находящимся в группе риска по здоровью, стоит проконсультироваться с врачом.

На чем мы будем передвигаться?

Трансфер осуществляется на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги и бездорожья. Далее пересаживаемся на катер КС-100, на котором проходит путь по рекеТасеева.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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