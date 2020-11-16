Прибытие в Красноярск. Трансфер из аэропорта в 8.40

На внедорожнике отправляемся из Красноярска в Енисейск.

И первая короткая остановка по пути – в Большой Мурте.

Здесь также возможно посещение краеведческого музея и мест где жил и работал Святитель Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий, знаменитый советский хирург и ученый).

Далее вы остановитесь в селе Казачинском.

Примерное время в пути: 2ч 35 мин. (202 км).

Казачинкое – одно из старейших поселений Енисейской губернии, его история насчитывает более трехсот лет.

Издревле село славилось своими промыслами,а также ярмарками.

Отсюда уходили обозы с фуражом и продуктами на золотые прииски в Заангарскуютайгу.

Пикник с видом на знаменитые Казачинские пороги.

Вы увидите самый труднопроходимый участок на Енисее.

Возможно, в это время здесь будет работать уникальное судно – туер, единственный сохранившейся в России.

Это буксир, который движется вдоль уложенной по дну цепи или троса и помогает проводить суда вверх потечению.

Далее вы прибываете в Енисейск, старинную столицу Енисейской губернии.

Примерное время в пути: 2 ч (134 км).

Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.

Вы совершите обзорную экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников, посетите краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17 – 18 веков.

Размещение в гостинице.

Угощение блюдами сибирской кухни.

Отдых.