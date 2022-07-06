Экскурсионные туры на неделю в Красноярск

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Красноярске, цены от 67 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
Начало: Г. Красноярск
3 дек в 10:00
72 000 за человека
Театральная зима в Сибири
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Театральная зима в Сибири
Начало: Г. Красноярск
9 дек в 10:00
98 000 за человека
Зимний тур по рекам Сибири
На снегоходах
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Начало: Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
67 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    6 июля 2022
    В гости к Усть-Тасеевскому идолу
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    В гости к Усть-Тасеевскому идолу
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
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    что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!

  • С
    Свелана
    11 ноября 2020
    В гости к Усть-Тасеевскому идолу
    Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «7-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Красноярске в октябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 67 000 до 98 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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