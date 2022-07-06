7 дней
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
Начало: Г. Красноярск
3 дек в 10:00
72 000₽ за человека
7 дней
Театральная зима в Сибири
Начало: Г. Красноярск
9 дек в 10:00
98 000₽ за человека
7 дней
Зимний тур по рекам Сибири
Начало: Россия, Красноярский край, Туруханский район, посе...
67 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин6 июля 2022В гости к Усть-Тасеевскому идолуПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ААндрей16 ноября 2020В гости к Усть-Тасеевскому идолуОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
- ССвелана11 ноября 2020В гости к Усть-Тасеевскому идолуОчень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «7-дневные туры»
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