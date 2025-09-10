Мои заказы

Ергаки из Красноярска

Вас ждут величественные скалы и перевалы с необычными названиями, купание в горном озере на высоте 1500 метров и вечерние беседы у костра.

Вы подниметесь на скалу Черепаха и увидите знаменитый Висящий
камень — глыба, которая весит более 100 тонн и стоит на краю пропасти, а также посетите, пожалуй, самую красивую видовку природного парка Ергаки — перевал Птица. Завершите тур днем отдыха, наслаждаясь тишиной тайги и купанием в озерах. Это идеальный способ отключиться от городской суеты и насладиться дикой природой!

5
3 отзыва
Ергаки из Красноярска
Ергаки из КрасноярскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ергаки из КрасноярскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Красноярска

Отправление из Красноярска на комфортабельном туристическом автобусе в 22:00.

Переезд занимает 9–10 часов в зависимости от количества санитарных остановок.

Ночной переезд позволяет приехать в Ергаки утром, выспаться в дороге и сразу начать программу без потери дня.

Отправление из Красноярска
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Знакомство с парком Ергаки. Озеро Медвежье

Утром прибываем в Ергаки и начинаем переход к кемпинговому лагерю «АльпТрек».

Дистанция до лагеря — около 6 км, время в пути 2,5–3 часа в спокойном темпе. По желанию можно заказать услугу заброски личных вещей — портер доставит ваш рюкзак в лагерь (количество переносов ограничено физическими возможностями портеров).

По прибытии — размещение в кемпинге, знакомство с территорией и отдых.

На территории лагеря: палатки в полный рост на поддонах, матрасы, спальники, электричество, баня, туалет и доступ к питьевому ручью.

После отдыха — экскурсия на озеро Медвежье. Это одно из самых тёплых и узнаваемых озёр Ергаков, откуда открываются виды на скалы Птица и Звездный. Здесь будет время для прогулки, фото и купания (по желанию).

Вечером —знакомство группы у костра и баня с купанием в горном ручье.

Знакомство с парком Ергаки. Озеро Медвежье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Оз. Светлое. Гора Видовая

Утром выдвигаемся из кемпинга к озеру Светлому — путь займёт около 40 минут, так как лагерь расположен ближе к маршруту.

Озеро Светлое — одна из главных достопримечательностей Ергак, с видами на Птицу и Звёздный.

После отдыха на озере основной подъём дня — на гору Видовая. Это лёгкая вершина с панорамными видами на скалу Звёздный, озеро Золотарное и окрестные хребты.

Переход до вершины — около 1,5 км в одну сторону от озера. Часть группы может остаться у озера Светлого — здесь есть возможность погулять, сделать фото или искупаться в горной воде.

Весь маршрут очень живописный и подходит для тех, кто хочет увидеть ключевые виды Ергаков без сложных перегрузок.

Возвращение в лагерь после обеда. Свободное время.

Вечер у костра и банька среди кедрового леса!

Оз. Светлое. Гора Видовая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Перевал Птица. Маршрут к Параболе и оз. Художников

После завтрака выходим к одной из самых ярких и впечатляющих точек всего тура — перевалу Птица. Высота перевала — 2050 метров, набор высоты от кемпинга составляет около 550 м, время подъема —2,5-3 часа.

Это одна из самых фотогеничных точек всего маршрута — здесь делают лучшие снимки путешественники.

С перевала открываются панорамы на главные локации парка Ергаки: скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных Духов, хребты и пики центральной части массива.

После отдыха на перевале группа разделяется по желанию: основная часть начинает спуск к озеру Художников, самые подготовленные могут дополнительно подняться на скалу Парабола — маршрут технически доступный, но требует выносливости.

После посещения озера Художников и (при желании) подъёма на Параболу группа возвращается обратно к перевалу Птица, затем — в кемпинг.

Вечером уже традиционно — согреваемся в бане!

Перевал Птица. Маршрут к Параболе и оз. Художников
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Водопад Мраморный и озеро Тушканчик

После завтрака выдвигаемся на маршрут к водопаду Мраморный — одному из самых атмосферных мест в районе. Дорога простая, занимает около 2,5 часа в одну сторону, подходит для всех уровней подготовки.

Сначала выходим к мощному и красивому водопаду (высота 35 метров), расположенному в горном ущелье. Отсюда при желании продолжаем подъём чуть выше — к озеру Мраморному, которое находится над водопадом.

Это спокойное, уединенное место, куда доходят далеко не все группы. Многие туристы отмечают, что хотели бы остаться здесь на весь день — настолько приятная и расслабляющая атмосфера у озера.

В разное время сезона маршрут меняет настроение: в июне — поля ярких огоньков (жарков), в августе — много спелой черники по пути.

С обзорных точек вокруг водопада и озера открывается красивый вид скал Птица, Молодёжный и Зеркало.

Возвращение в кемпинг после обеда. Свободное время.

Сегодня день направлен на восстановление сил.

Водопад Мраморный и озеро Тушканчик
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Озеро Каровое, Висячий камень, Спящий Саян

День насыщенный и один из самых длинных в программе — общий маршрут составляет около 16 км.

Утром выходим на тропу к Висячему камню. По пути поднимаемся на скалу Черепаха, откуда открывается лучший обзор на сам Висячий камень — гигантскую каменную глыбу весом более 100 тонн, стоящую на краю обрыва и удерживающуюся буквально на минимальной площади опоры.

С обзорных точек также видны: Спящий Саян, пик Молодежный, пик Учителей.

После фотопаузы продолжаем маршрут к озеру Каровому — компактному, прозрачному горному озеру. В тёплую погоду самые смелые могут искупаться.

Наш путь туда-обратно пролегает через перевал Тушканчик, где растёт знаменитая целебная трава Сагаан-Даля — растение, которое традиционно использовали в местной медицине для повышения сил и выносливости. Но в основном, заваривают в чай.

Маршрут продолжительный, но хорошо маркированный и проходит через разнообразные ландшафты.

Возвращение в лагерь вечером.

По программе — баня и песни у костра.

Озеро Каровое, Висячий камень, Спящий Саян
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Озеро Золотарное. Смотровая на Зуб Дракона

Сегодня идём по маршруту, который начинается там же, где подъём к озеру Светлому на 3-й день программы.

Сначала поднимаемся на перевал над озером, далее спускаемся в долину озера Золотарного — его часто называют «голубой лагуной» Ергак за насыщенный бирюзовый цвет воды.

По берегу озера продолжаем путь к перевалу Пикантный. Отсюда открывается панорамный вид на: Зуб Дракона, озёра Цветные, скалу Сфинкс, и другие хребты центральной части Ергак.

Для желающих — дополнительный подъём на смотровую точку «голова Динозавра». Это вершина выше скалы Зуб Дракона, с которой видна вся местность как на ладони.

Подъём необязательный, но очень зрелищный. Маршрут средней сложности, с большим количеством фото-точек и красивых пейзажей.

Возвращение в лагерь вечером. По программе — баня и вкусный ужин.

Озеро Золотарное. Смотровая на Зуб Дракона
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Резервный день / день отдыха

В программе тура предусмотрен резервный день — это стандартная практика для Ергак (кто ценит впечатление своих туристов).

Погода в горах быстро меняется, и иногда ливни или сильная облачность не позволяют безопасно пройти один из маршрутов. Поэтому этот день используется для того, чтобы пройти перенесенную экскурсию, если по погоде что-то не удалось сделать раньше.

Если же за предыдущие дни группа успела пройти все маршруты по плану, День 8 становится полноценным днем отдыха.

Это не «пустой день» — наоборот, возможность: восстановиться перед финальным переходом, насладиться атмосферой лагеря, погулять по окрестностям, устроить лёгкий трек к ближайшим озерам, искупаться в горном ручье, посетить баню, заняться фото, насладиться тишиной и природой без спешки.

Резервный день / день отдыха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Возвращение в Красноярск

После завтрака собираем лагерь и начинаем переход обратно к трассе — около 6 км в спокойном темпе.

На дороге группу встречает транспорт, на котором мы отправляемся в г. Красноярск. Ориентировочное время прибытия — около 22:00.

Важно учитывать дорожную ситуацию: на въезде в город нередко образуются пробки из-за потока машин, возвращающихся с озёр и из Хакасии. Поэтому автобус иногда прибывает в Красноярск позднее — ближе к полуночи.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд и самолёт на следующий день, чтобы избежать риска опоздания.

Возвращение в Красноярск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении — 45 000 руб.

Доплата за одноместное проживание: 15 000 руб.

Доплата за выкуп целой палатки: 45 000 руб.

Варианты проживания

Кемпинг

8 ночей

Кемпинговые палатки. Секции разделены общим тамбуром по 2 человека. Палатки оснащены матрасами, ковриками и спальником.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Красноярск-Ергаки-Красноярск
  • Проживание в кемпинге «АльпТрек» (7 суток)
  • Питание по программе. Работает повар
  • Сопровождение инструктор-проводником
  • Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
  • Баня в кемпинге каждый день
  • Радиосвязь на маршруте
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги: заброска личных вещей (в одну сторону) - 8 000 руб. Оплата за 1 рюкзак весом до 20 кг. одноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб. Оплата за размещение в секции палатки без подселенияаренда спальника (комфорт 0-10С) - 3 000 руб. /чел. Оплачивается заранееаренда треккинговых палок 2 000 руб. /чел. Выдаются в кемпинге
  • Заброска личных вещей (в одну сторону) - 8 000 руб. Оплата за 1 рюкзак весом до 20 кг
  • Одноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб. Оплата за размещение в секции палатки без подселения
  • Аренда спальника (комфорт 0-10С) - 3 000 руб. /чел. Оплачивается заранее
  • Аренда треккинговых палок 2 000 руб. /чел. Выдаются в кемпинге
Место начала и завершения?
Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Резиновые сапоги1 параГлавное - защита голеностопа от подворачивания ноги, водонепроницаемость.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Дождевик1-2 штукиЛучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевикОБЯЗАТЕЛЬНО
Кроссовки/треккинговые ботинки1 параИспользовать для экскурсий в «сухие» дни.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Тапочки1 параЧтобы ноги отдыхали в лагере. Также можно использовать для баниЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Термобелье1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Шапочку для сна. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 комплектаКак выходит Солнце, становится достаточно жарко☺ Одеваемся по-летнему. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Сменное нижнее белье, носки3 штукиЛичная гигиена ☺ Теплые носки для сна всегда должны быть сухими. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Рюкзак экспедиционный с накидкой от дождя60-80 л. Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 6 км (3 часа пути). Дорога хорошая. Рюкзак можно также закрыть мусорным пакетом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Спальный мешок1 штукаКомфортная температура от -4оС. [Можно взять в аренду]ОБЯЗАТЕЛЬНО
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Зубная щетка, зубная паста, туал. бумага1 штукаЛичная гигиенаОБЯЗАТЕЛЬНО
Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьяхОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинтОБЯЗАТЕЛЬНО
Перчатки ХБ1-2 парыМестами на экскурсиях будут камни/скалы, за которые хватаются руками. Туристы рекомендуют ХБ перчаткиЖЕЛАТЕЛЬНО
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Ергаках?

Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.

В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.

Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.

Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?

Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.

Зачем резиновые сапоги?

В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое настилы?

Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!

Как со связью в туре?

Связь есть только на перевалах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Иван
10 сен 2025
По части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагере готовили девочки под руководством гида. И там и там еда была просто изумительная. Палатки во второй лагерь не тащили, всё было уже там. Банька супер. ОГРОМНОЕ СПАСИБО менеджеру Валерии за клиентоориентированность.
По части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагере готовили девочки под руководством гида. И там и там еда была просто изумительная. Палатки во второй лагерь не тащили, всё было уже там. Банька супер. ОГРОМНОЕ СПАСИБО менеджеру Валерии за клиентоориентированность.
М
Маргарита
1 сен 2025
Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!
Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!
И
Иван
29 авг 2025
Огромная благодарность принимающей стороне, и особенно гиду Матвею за увлекательный отдых! Получилось узнать много о Ергаках, насладиться видами и отдохнут на базе отдыха.

Тур входит в следующие категории Красноярска

