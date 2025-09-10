Вы подниметесь на скалу Черепаха и увидите знаменитый Висящий
Программа тура по дням
Отправление из Красноярска
Отправление из Красноярска на комфортабельном туристическом автобусе в 22:00.
Переезд занимает 9–10 часов в зависимости от количества санитарных остановок.
Ночной переезд позволяет приехать в Ергаки утром, выспаться в дороге и сразу начать программу без потери дня.
Знакомство с парком Ергаки. Озеро Медвежье
Утром прибываем в Ергаки и начинаем переход к кемпинговому лагерю «АльпТрек».
Дистанция до лагеря — около 6 км, время в пути 2,5–3 часа в спокойном темпе. По желанию можно заказать услугу заброски личных вещей — портер доставит ваш рюкзак в лагерь (количество переносов ограничено физическими возможностями портеров).
По прибытии — размещение в кемпинге, знакомство с территорией и отдых.
На территории лагеря: палатки в полный рост на поддонах, матрасы, спальники, электричество, баня, туалет и доступ к питьевому ручью.
После отдыха — экскурсия на озеро Медвежье. Это одно из самых тёплых и узнаваемых озёр Ергаков, откуда открываются виды на скалы Птица и Звездный. Здесь будет время для прогулки, фото и купания (по желанию).
Вечером —знакомство группы у костра и баня с купанием в горном ручье.
Оз. Светлое. Гора Видовая
Утром выдвигаемся из кемпинга к озеру Светлому — путь займёт около 40 минут, так как лагерь расположен ближе к маршруту.
Озеро Светлое — одна из главных достопримечательностей Ергак, с видами на Птицу и Звёздный.
После отдыха на озере основной подъём дня — на гору Видовая. Это лёгкая вершина с панорамными видами на скалу Звёздный, озеро Золотарное и окрестные хребты.
Переход до вершины — около 1,5 км в одну сторону от озера. Часть группы может остаться у озера Светлого — здесь есть возможность погулять, сделать фото или искупаться в горной воде.
Весь маршрут очень живописный и подходит для тех, кто хочет увидеть ключевые виды Ергаков без сложных перегрузок.
Возвращение в лагерь после обеда. Свободное время.
Вечер у костра и банька среди кедрового леса!
Перевал Птица. Маршрут к Параболе и оз. Художников
После завтрака выходим к одной из самых ярких и впечатляющих точек всего тура — перевалу Птица. Высота перевала — 2050 метров, набор высоты от кемпинга составляет около 550 м, время подъема —2,5-3 часа.
Это одна из самых фотогеничных точек всего маршрута — здесь делают лучшие снимки путешественники.
С перевала открываются панорамы на главные локации парка Ергаки: скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных Духов, хребты и пики центральной части массива.
После отдыха на перевале группа разделяется по желанию: основная часть начинает спуск к озеру Художников, самые подготовленные могут дополнительно подняться на скалу Парабола — маршрут технически доступный, но требует выносливости.
После посещения озера Художников и (при желании) подъёма на Параболу группа возвращается обратно к перевалу Птица, затем — в кемпинг.
Вечером уже традиционно — согреваемся в бане!
Водопад Мраморный и озеро Тушканчик
После завтрака выдвигаемся на маршрут к водопаду Мраморный — одному из самых атмосферных мест в районе. Дорога простая, занимает около 2,5 часа в одну сторону, подходит для всех уровней подготовки.
Сначала выходим к мощному и красивому водопаду (высота 35 метров), расположенному в горном ущелье. Отсюда при желании продолжаем подъём чуть выше — к озеру Мраморному, которое находится над водопадом.
Это спокойное, уединенное место, куда доходят далеко не все группы. Многие туристы отмечают, что хотели бы остаться здесь на весь день — настолько приятная и расслабляющая атмосфера у озера.
В разное время сезона маршрут меняет настроение: в июне — поля ярких огоньков (жарков), в августе — много спелой черники по пути.
С обзорных точек вокруг водопада и озера открывается красивый вид скал Птица, Молодёжный и Зеркало.
Возвращение в кемпинг после обеда. Свободное время.
Сегодня день направлен на восстановление сил.
Озеро Каровое, Висячий камень, Спящий Саян
День насыщенный и один из самых длинных в программе — общий маршрут составляет около 16 км.
Утром выходим на тропу к Висячему камню. По пути поднимаемся на скалу Черепаха, откуда открывается лучший обзор на сам Висячий камень — гигантскую каменную глыбу весом более 100 тонн, стоящую на краю обрыва и удерживающуюся буквально на минимальной площади опоры.
С обзорных точек также видны: Спящий Саян, пик Молодежный, пик Учителей.
После фотопаузы продолжаем маршрут к озеру Каровому — компактному, прозрачному горному озеру. В тёплую погоду самые смелые могут искупаться.
Наш путь туда-обратно пролегает через перевал Тушканчик, где растёт знаменитая целебная трава Сагаан-Даля — растение, которое традиционно использовали в местной медицине для повышения сил и выносливости. Но в основном, заваривают в чай.
Маршрут продолжительный, но хорошо маркированный и проходит через разнообразные ландшафты.
Возвращение в лагерь вечером.
По программе — баня и песни у костра.
Озеро Золотарное. Смотровая на Зуб Дракона
Сегодня идём по маршруту, который начинается там же, где подъём к озеру Светлому на 3-й день программы.
Сначала поднимаемся на перевал над озером, далее спускаемся в долину озера Золотарного — его часто называют «голубой лагуной» Ергак за насыщенный бирюзовый цвет воды.
По берегу озера продолжаем путь к перевалу Пикантный. Отсюда открывается панорамный вид на: Зуб Дракона, озёра Цветные, скалу Сфинкс, и другие хребты центральной части Ергак.
Для желающих — дополнительный подъём на смотровую точку «голова Динозавра». Это вершина выше скалы Зуб Дракона, с которой видна вся местность как на ладони.
Подъём необязательный, но очень зрелищный. Маршрут средней сложности, с большим количеством фото-точек и красивых пейзажей.
Возвращение в лагерь вечером. По программе — баня и вкусный ужин.
Резервный день / день отдыха
В программе тура предусмотрен резервный день — это стандартная практика для Ергак (кто ценит впечатление своих туристов).
Погода в горах быстро меняется, и иногда ливни или сильная облачность не позволяют безопасно пройти один из маршрутов. Поэтому этот день используется для того, чтобы пройти перенесенную экскурсию, если по погоде что-то не удалось сделать раньше.
Если же за предыдущие дни группа успела пройти все маршруты по плану, День 8 становится полноценным днем отдыха.
Это не «пустой день» — наоборот, возможность: восстановиться перед финальным переходом, насладиться атмосферой лагеря, погулять по окрестностям, устроить лёгкий трек к ближайшим озерам, искупаться в горном ручье, посетить баню, заняться фото, насладиться тишиной и природой без спешки.
Возвращение в Красноярск
После завтрака собираем лагерь и начинаем переход обратно к трассе — около 6 км в спокойном темпе.
На дороге группу встречает транспорт, на котором мы отправляемся в г. Красноярск. Ориентировочное время прибытия — около 22:00.
Важно учитывать дорожную ситуацию: на въезде в город нередко образуются пробки из-за потока машин, возвращающихся с озёр и из Хакасии. Поэтому автобус иногда прибывает в Красноярск позднее — ближе к полуночи.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд и самолёт на следующий день, чтобы избежать риска опоздания.
Проживание
Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении — 45 000 руб.
Доплата за одноместное проживание: 15 000 руб.
Доплата за выкуп целой палатки: 45 000 руб.
Варианты проживания
Кемпинг
Кемпинговые палатки. Секции разделены общим тамбуром по 2 человека. Палатки оснащены матрасами, ковриками и спальником.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Красноярск-Ергаки-Красноярск
- Проживание в кемпинге «АльпТрек» (7 суток)
- Питание по программе. Работает повар
- Сопровождение инструктор-проводником
- Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
- Баня в кемпинге каждый день
- Радиосвязь на маршруте
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги: заброска личных вещей (в одну сторону) - 8 000 руб. Оплата за 1 рюкзак весом до 20 кг. одноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб. Оплата за размещение в секции палатки без подселенияаренда спальника (комфорт 0-10С) - 3 000 руб. /чел. Оплачивается заранееаренда треккинговых палок 2 000 руб. /чел. Выдаются в кемпинге
- Заброска личных вещей (в одну сторону) - 8 000 руб. Оплата за 1 рюкзак весом до 20 кг
- Одноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб. Оплата за размещение в секции палатки без подселения
- Аренда спальника (комфорт 0-10С) - 3 000 руб. /чел. Оплачивается заранее
- Аренда треккинговых палок 2 000 руб. /чел. Выдаются в кемпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Резиновые сапоги
|1 пара
|Главное - защита голеностопа от подворачивания ноги, водонепроницаемость.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|Использовать для экскурсий в «сухие» дни.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Чтобы ноги отдыхали в лагере. Также можно использовать для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Термобелье
|1 комплект
|Спать в спальнике комфортно в термобелье.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Шапочку для сна.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 комплекта
|Как выходит Солнце, становится достаточно жарко☺ Одеваемся по-летнему.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Сменное нижнее белье, носки
|3 штуки
|Личная гигиена ☺ Теплые носки для сна всегда должны быть сухими.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Рюкзак экспедиционный с накидкой от дождя
|60-80 л.
|Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 6 км (3 часа пути). Дорога хорошая. Рюкзак можно также закрыть мусорным пакетом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Спальный мешок
|1 штука
|Комфортная температура от -4оС. [Можно взять в аренду]
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Зубная щетка, зубная паста, туал. бумага
|1 штука
|Личная гигиена
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Перчатки ХБ
|1-2 пары
|Местами на экскурсиях будут камни/скалы, за которые хватаются руками. Туристы рекомендуют ХБ перчатки
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в Ергаках?
Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.
В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.
Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.
Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?
Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.
Зачем резиновые сапоги?
В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое настилы?
Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!
Как со связью в туре?
Связь есть только на перевалах.