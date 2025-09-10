2 день

Знакомство с парком Ергаки. Озеро Медвежье

Утром прибываем в Ергаки и начинаем переход к кемпинговому лагерю «АльпТрек».

Дистанция до лагеря — около 6 км, время в пути 2,5–3 часа в спокойном темпе. По желанию можно заказать услугу заброски личных вещей — портер доставит ваш рюкзак в лагерь (количество переносов ограничено физическими возможностями портеров).

По прибытии — размещение в кемпинге, знакомство с территорией и отдых.

На территории лагеря: палатки в полный рост на поддонах, матрасы, спальники, электричество, баня, туалет и доступ к питьевому ручью.

После отдыха — экскурсия на озеро Медвежье. Это одно из самых тёплых и узнаваемых озёр Ергаков, откуда открываются виды на скалы Птица и Звездный. Здесь будет время для прогулки, фото и купания (по желанию).

Вечером —знакомство группы у костра и баня с купанием в горном ручье.

