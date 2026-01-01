-
15%
Ергаки из Красноярска
Начало: Красноярск
19 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 45 000 ₽
53 000 ₽ за человека
Выходные в Красноярске
Начало: Г. Красноярск
5 мар в 10:00
1 мая в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Экспресс-поход с рюкзаками к Кутурчинскому Белогорью с проживанием в палатках
Насладиться скальными пейзажами и окунуться в атмосферу дикой природы
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 8:00
5 сен в 08:00
20 000 ₽ за человека
