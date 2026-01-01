Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Красноярске, цены от 20 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Ергаки из Красноярска
Пешая
9 дней
-
15%
3 отзыва
Выходные в Красноярске
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Экспресс-поход с рюкзаками к Кутурчинскому Белогорью с проживанием в палатках
Пешая
2 дня
Насладиться скальными пейзажами и окунуться в атмосферу дикой природы
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 8:00
5 сен в 08:00
20 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Красноярске в январе 2026
Сейчас в Красноярске в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 65 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
