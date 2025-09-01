Здесь пение птиц по утрам, прекрасный пейзаж на горы и баня с купелью! В нашем туре вы увидите такие места, как скалу Парабола, озеро Светлое с его визиткой – пиком Птица и Звездный.
Программа тура по дням
Выезд из г. Красноярска
20:00 Выезд из г. Красноярска на заказном транспорте.
Адрес выезда – ул. 9 мая, 70 (бывший магазин Декатлон).
Нас ждет 10 часов поездки в автобусе с плановыми остановками.
22:00 Закон тишины в транспорте!
Озеро Светлое, гора Видовая
07:30 Начало пути. Выдвигаемся в кемпинговый лагерь.
Расстояние от трассы до лагеря – 6,3 км. Время в пути 3 часа. Вы можете заказать услугу "Заброска личных вещей", чтобы не нести свой рюкзак.
10:00 Размещение в кемпинге, поздний завтрак.
11:00 Экскурсия на озеро Светлое – это визитная карточка ПП Ергаки, где вы увидите скалы Птица и Звездный. А также искупаетесь в горном озере на высотае 1500 метров!
12:00 Несложный подъем на г. Видовую (1920м), где открывается прекрасный вид на долину оз. Золотарное, гору Динозавр, гору Тушканчик и другие вершины.
Это место силы. Сюда приходят хакасские шаманы и энергопрактики.
18:00 Возвращение в кемпинг.
Ужин. Вечер у костра.
21:00 Банька.
Скала Парабола, оз. Художников
09:00 Утренняя зарядка, завтрак.
10:00 Кольцевая экскурсия (то есть мы не будем возвращаться одному и тому же пути) на озеро Мраморное, водопад Тушканчик.
Это красивейшее озеро, которое окружено скалами Птица, пиком Учителей и Молодежным.
Название озеро получило от своей чистейшей, прозрачной воде.
13:00 Подъем по не самой популярной тропе на красивейшую видовую природного парка Ергаки – плечо Птица (2100м).
Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов. Вас ждет очень много красивых видов!
18:00 Возвращение в кемпинг, ужин.
Банька.
Отъезд
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
09:00 Спуск на трассу к заказному транспорту.
На этот день также как и в первый можно заказать услугу “Заброска личных вещей” – ваш рюкзак унесут портеры (люди, которые переносят груз в горах).
23:00-02:00 Прибытие в г. Красноярск (если вы из другого города и планируете вылет, уезжать в этот же день – не спешите с приобретением билетов, уточните у координатора, на какой рейс лучше приобретать билеты).
Проживание
Тур предполагает проживание в кемпинге (2 суток) и ночной переезд на автобусе (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека: 18 500 руб.
Доплата за одноместное проживание: 5 000 руб.
При двухместном размещении с подселением. Трансфер самостоятельный: 14 500 руб.
Питание в кемпинге – завтрак, ужин.
Питание на экскурсии – перекус, ланч-бокс.
Варианты проживания
Кемпинговый лагерь
Оборудованный кемпинговый лагерь — согласованная с дирекцией парка Ергаки стоянка на р. Медвежье. В 30 минутах ходьбы от оз. Светлого. Проживание в 4-местных кемпинговых палатках в полный рост. 2 секции по 2 человека (за дополнительную оплату возможно размещение одноместное в секции).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Красноярск - Ергаки - Красноярск
- Проживание в кемпинге (2 суток)
- Питание, указанное в программе тура (в кемпинге - завтрак, ужин. На экскурсии - перекус, ланч-бокс). Работает повар
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
- Баня в кемпинге (2 раза)
- Радиосвязь на маршруте
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Красноярска обратно
- Одноместное проживание в секции палатки - 5 000 руб. Оплата за размещение в секции палатки без подселения
- Доп. услуги (оплачиваются и заказываются не позднее чем за 10 дней до начала тура):аренда туристского рюкзака - 3500 руб. аренда спальника - 3500 руб. заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга "АльпТрек" - 3500 руб. спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга "АльпТрек" - 2500 руб
- Аренда туристского рюкзака - 3500 руб
- Аренда спальника - 3500 руб
- Заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга «АльпТрек» - 3500 руб
- Спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга «АльпТрек» - 2500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Дождевик
|1-2 штуки
ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Для номера, для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Защита головы от Солнца
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Лето всё-таки!
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В Ергаках есть клещи?
Клещей в Ергаках нет, так как не выдерживается необходимый минимум инкубационного периода. Прохладно и влажно им здесь. Но в мае – начале июня можно встретить гостя на себе или ком-то, который оказался здесь не по своей воли – с дороги люди часто выходят на трассе, отходят в траву и там уже цепляют клещей, которых на себе привозят уже в горы. Быть внимательным тем, кто идёт в Ергаки до конца июня!
Есть ли комары и слепни?
Да, есть. Особенно они активны в июне, когда тают снега. В августе пропадают.
Как обстоят дела с безопасностью относительно медведей?
Абсолютно безопасно. Программа построена только по подготовленным, обустроенным тропам из деревянных настилов, лестниц (частично естественный рельеф). Это популярные места, где регулярно патрулируют инспектора парка. Также инструкторы обеспечены средствами защиты от диких животных (фаеры, горн, газовые баллоны). Вдобавок у природного парка имеется обязательство отстрелить 10 особей в этом сезоне.
Где сбор группы для тех, кто добирается сам?
Кордон "Тушканчик" (621 км трасса Красноярск-Кызыл), к 07:00.
Как со связью в туре?
Связь есть только на перевалах.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу поделиться впечатлениями об этих прекрасных выходных!
Организация была отличная, все слажено и отработано. По прибытию нас встретил инструктор Юрий и проводил в лагерь.