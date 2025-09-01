2 день

Озеро Светлое, гора Видовая

07:30 Начало пути. Выдвигаемся в кемпинговый лагерь.

Расстояние от трассы до лагеря – 6,3 км. Время в пути 3 часа. Вы можете заказать услугу "Заброска личных вещей", чтобы не нести свой рюкзак.

10:00 Размещение в кемпинге, поздний завтрак.

11:00 Экскурсия на озеро Светлое – это визитная карточка ПП Ергаки, где вы увидите скалы Птица и Звездный. А также искупаетесь в горном озере на высотае 1500 метров!

12:00 Несложный подъем на г. Видовую (1920м), где открывается прекрасный вид на долину оз. Золотарное, гору Динозавр, гору Тушканчик и другие вершины.

Это место силы. Сюда приходят хакасские шаманы и энергопрактики.

18:00 Возвращение в кемпинг.

Ужин. Вечер у костра.

21:00 Банька.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160