Ергаки. В горы на выходные

Тур для тех, кто хочет отдохнуть в выходные дни вдали от цивилизации, пожить в лесу, на берегу ручья.

Здесь пение птиц по утрам, прекрасный пейзаж на горы и баня с купелью! В нашем туре вы увидите такие места, как скалу Парабола, озеро Светлое с его визиткой – пиком Птица и Звездный.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
Программа тура по дням

1 день

Выезд из г. Красноярска

20:00 Выезд из г. Красноярска на заказном транспорте.

Адрес выезда – ул. 9 мая, 70 (бывший магазин Декатлон).

Нас ждет 10 часов поездки в автобусе с плановыми остановками.

22:00 Закон тишины в транспорте!

2 день

Озеро Светлое, гора Видовая

07:30 Начало пути. Выдвигаемся в кемпинговый лагерь.

Расстояние от трассы до лагеря – 6,3 км. Время в пути 3 часа. Вы можете заказать услугу "Заброска личных вещей", чтобы не нести свой рюкзак.

10:00 Размещение в кемпинге, поздний завтрак.

11:00 Экскурсия на озеро Светлое – это визитная карточка ПП Ергаки, где вы увидите скалы Птица и Звездный. А также искупаетесь в горном озере на высотае 1500 метров!

12:00 Несложный подъем на г. Видовую (1920м), где открывается прекрасный вид на долину оз. Золотарное, гору Динозавр, гору Тушканчик и другие вершины.

Это место силы. Сюда приходят хакасские шаманы и энергопрактики.

18:00 Возвращение в кемпинг.

Ужин. Вечер у костра.

21:00 Банька.

3 день

Скала Парабола, оз. Художников

09:00 Утренняя зарядка, завтрак.

10:00 Кольцевая экскурсия (то есть мы не будем возвращаться одному и тому же пути) на озеро Мраморное, водопад Тушканчик.

Это красивейшее озеро, которое окружено скалами Птица, пиком Учителей и Молодежным.

Название озеро получило от своей чистейшей, прозрачной воде.

13:00 Подъем по не самой популярной тропе на красивейшую видовую природного парка Ергаки – плечо Птица (2100м).

Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов. Вас ждет очень много красивых видов!

18:00 Возвращение в кемпинг, ужин.

Банька.

4 день

Отъезд

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

09:00 Спуск на трассу к заказному транспорту.

На этот день также как и в первый можно заказать услугу “Заброска личных вещей” – ваш рюкзак унесут портеры (люди, которые переносят груз в горах).

23:00-02:00 Прибытие в г. Красноярск (если вы из другого города и планируете вылет, уезжать в этот же день – не спешите с приобретением билетов, уточните у координатора, на какой рейс лучше приобретать билеты).

Проживание

Тур предполагает проживание в кемпинге (2 суток) и ночной переезд на автобусе (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека: 18 500 руб.

Доплата за одноместное проживание: 5 000 руб.

При двухместном размещении с подселением. Трансфер самостоятельный: 14 500 руб.

Питание в кемпинге – завтрак, ужин.

Питание на экскурсии – перекус, ланч-бокс.

Варианты проживания

Кемпинговый лагерь

2 ночи

Оборудованный кемпинговый лагерь — согласованная с дирекцией парка Ергаки стоянка на р. Медвежье. В 30 минутах ходьбы от оз. Светлого. Проживание в 4-местных кемпинговых палатках в полный рост. 2 секции по 2 человека (за дополнительную оплату возможно размещение одноместное в секции).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Красноярск - Ергаки - Красноярск
  • Проживание в кемпинге (2 суток)
  • Питание, указанное в программе тура (в кемпинге - завтрак, ужин. На экскурсии - перекус, ланч-бокс). Работает повар
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
  • Баня в кемпинге (2 раза)
  • Радиосвязь на маршруте
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Красноярска обратно
  • Одноместное проживание в секции палатки - 5 000 руб. Оплата за размещение в секции палатки без подселения
  • Доп. услуги (оплачиваются и заказываются не позднее чем за 10 дней до начала тура):аренда туристского рюкзака - 3500 руб. аренда спальника - 3500 руб. заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга "АльпТрек" - 3500 руб. спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга "АльпТрек" - 2500 руб
  • Аренда туристского рюкзака - 3500 руб
  • Аренда спальника - 3500 руб
  • Заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга «АльпТрек» - 3500 руб
  • Спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга «АльпТрек» - 2500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дождевик1-2 штуки

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Кроссовки/треккинговые ботинки1 пара

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Тапочки1 параДля номера, для баниЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаЗащита головы от СолнцаОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штукиЛето всё-таки! ЖЕЛАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьяхОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинтОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В Ергаках есть клещи?

Клещей в Ергаках нет, так как не выдерживается необходимый минимум инкубационного периода. Прохладно и влажно им здесь. Но в мае – начале июня можно встретить гостя на себе или ком-то, который оказался здесь не по своей воли – с дороги люди часто выходят на трассе, отходят в траву и там уже цепляют клещей, которых на себе привозят уже в горы. Быть внимательным тем, кто идёт в Ергаки до конца июня!

Есть ли комары и слепни?

Да, есть. Особенно они активны в июне, когда тают снега. В августе пропадают.

Как обстоят дела с безопасностью относительно медведей?

Абсолютно безопасно. Программа построена только по подготовленным, обустроенным тропам из деревянных настилов, лестниц (частично естественный рельеф). Это популярные места, где регулярно патрулируют инспектора парка. Также инструкторы обеспечены средствами защиты от диких животных (фаеры, горн, газовые баллоны). Вдобавок у природного парка имеется обязательство отстрелить 10 особей в этом сезоне.

Где сбор группы для тех, кто добирается сам?

Кордон "Тушканчик" (621 км трасса Красноярск-Кызыл), к 07:00.

Как со связью в туре?

Связь есть только на перевалах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Маргарита
1 сен 2025
Тур Ергаки на выходные с 7.08.25 по 10.07.25.
Хочу поделиться впечатлениями об этих прекрасных выходных!
Организация была отличная, все слажено и отработано. По прибытию нас встретил инструктор Юрий и проводил в лагерь.
читать дальше

Во время подъема инструктор ориентировался на всю группу, всех ждали, никого не бросали.
В лагере всех распределили по палаткам, порадовало, что палатки стояли на настилах и внутри были карематы и поролон, спать было не холодно! На территории все продумано: обеденная зона, спальные места, зона отдыха!
Кухня! Как нас кормили, это было очень вкусно! Спасибо большое повару Анжелике! Голодными здесь точно не останешься 😌
Ходили гулять и осматривать местные достопримечательности, искупались в озере «Светлое», отдельное удовольствие! Вечером, после прогулки была организована баня и можно было искупаться в горном ручье! Я не любитель бани, но здесь не смогла отказать себе в таком удовольствии и не пожалела!
Отдельное спасибо инструктору Николаю! Все рассказывает, показывает, прислушивается к каждому туристу, помогал тем, кому было тяжело.
Вечер у костра - душевное мероприятие! В группе было 2 дня рождения и команда приготовила пожелания и даже сделали мини-тортики в виде мишек! Ну это ли не показатель внимательности организации?) Ну и нам «повезло» с дождем в один вечер, но это не помешало провести весело время! Играли в карты, игры, смеялись, рассказывали интересные истории!
Спасибо большое за классный активный отдых!
Николай, Анжелика, Юра - Вы лучшие!
Следующим летом обязательно приеду на другой тур, подольше! Спасибо!

Тур Ергаки на выходные с 7.08.25 по 10.07.25.Тур Ергаки на выходные с 7.08.25 по 10.07.25.Тур Ергаки на выходные с 7.08.25 по 10.07.25.Тур Ергаки на выходные с 7.08.25 по 10.07.25.Тур Ергаки на выходные с 7.08.25 по 10.07.25.
Е
Елена
26 авг 2025
Тур очень понравился, рекомендую🙌🏻
В
Владимир
1 авг 2025
Был на выходных 25-26 июля. Очень понравилось. Гиду Николаю большое спасибо за все. Анжелике и Егору спасибо огромное! Ергаки прекрасны! Если соберетесь идти, то учитывайте свою физформу. Ходить надо много и ходить надо вверх вниз, что довольно тяжело.

Тур входит в следующие категории Красноярска

