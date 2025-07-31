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Кронштадт с запада на восток

Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, исследуя его скрытые уголки и исторические места. Откройте для себя уникальные виды и культурное наследие
Маленький город Кронштадт таит в себе большую историю. Это город флотоводцев и мореплавателей, город учёных и изобретателей. Город, который навсегда вписал своё имя в историю нашей страны. Экскурсия пройдёт с восточной оконечности острова до западной.

Посетим северный и южный берега острова Котлин: на экскурсии вы не только проникнетесь богатой историей города, но и сделаете живописные фотографии акватории Финского залива.

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторический центр ЮНЕСКО
  • 🌊 Панорамные виды Финского залива
  • 🕌 Первый морской храм
  • 🏰 Фортификационные сооружения
  • 🚗 Удобный транспорт
  • 📸 Живописные фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кронштадта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и открыты все достопримечательности. В это время можно насладиться тёплыми днями и яркими видами. В октябре и апреле погода может быть переменчивой, но это отличное время для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. В зимние месяцы, с ноября по март, Кронштадт приобретает особое очарование, но стоит учитывать холодные ветра и возможные снегопады.
Сейчас июль — это идеальное время.
Кронштадт с запада на восток
Кронштадт с запада на восток
Кронштадт с запада на восток
Ближайшие даты:
1
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Первый морской храм
  • Кронштадтская крепостная стена

Описание экскурсии

Приглашение в Кронштадт

Что вас ждёт? Давайте отправимся в увлекательное путешествие по Кронштадту, исследуя не только популярные туристические маршруты, но и скрытые уголки, которые этот город готов раскрыть только для настоящих искателей приключений.

Исторический центр

В первую очередь, я познакомлю вас с историческим центром города, который является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете о том, как Кронштадт связан с Санкт-Петербургом, и погрузитесь в изучение уникального гидротехнического сооружения XVIII века, от его создания до завершения.

Главные достопримечательности

  • Посетите первый морской храм, который стал символом Кронштадта.
  • Узнайте, где находится "пуп Земли".

Панорамные виды

Во время автомобильной части экскурсии вам откроются потрясающие панорамные виды с берегов Кронштадта. Мы проедем вдоль Кронштадтской крепостной стены и увидим некоторые из впечатляющих фортификационных сооружений.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному открытий и вдохновения!

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кронштадтская крепостная стена
  • Петровский док
  • Морской собор
  • Пристани Кронштадта
  • Военные корабли
  • Кронштадтский футшток
  • Адмиралтейство Петра Великого
  • Уникальные вариант мощения улиц
  • Первые каменные постройки Кронштадта
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Якорная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возможна встреча с причала парка Остров Фортов по договорённости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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