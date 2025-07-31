Маленький город Кронштадт таит в себе большую историю. Это город флотоводцев и мореплавателей, город учёных и изобретателей. Город, который навсегда вписал своё имя в историю нашей страны. Экскурсия пройдёт с восточной оконечности острова до западной.



Посетим северный и южный берега острова Котлин: на экскурсии вы не только проникнетесь богатой историей города, но и сделаете живописные фотографии акватории Финского залива.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Кронштадта - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и открыты все достопримечательности. В это время можно насладиться тёплыми днями и яркими видами. В октябре и апреле погода может быть переменчивой, но это отличное время для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. В зимние месяцы, с ноября по март, Кронштадт приобретает особое очарование, но стоит учитывать холодные ветра и возможные снегопады.

Сейчас июль — это идеальное время.