1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 11:30
10 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт за два часа: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кронштадту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Г. Кронштадт, Андреевский сад
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: от крепости до наукограда - путешествие сквозь века
Загляните в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок хранит истории научных открытий и великих изобретений
Начало: Кронштадт, Якорная площадь
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - 300 лет за три часа
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 21:00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Начало: Г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 21.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт изнутри
Начало: Кронштадт, Макаровская, д. 4
Сегодня в 18:00
12 июня в 16:00
8 500₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт - колыбель Российского флота
Узнайте историю Кронштадта на индивидуальной экскурсии. Прогулка по городу-крепости, посещение Морского собора и других уникальных объектов
Начало: Г. Кронштадт, Сквер Подводников, пр. Ленина, д. 61
Расписание: Экскурсия в 16-30 начинается на Якорной площади возле Морского Никольского собора❗️❗️❗️
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Кронштадту с профессиональным краеведом: история, культура, архитектура
Познавательная прогулка по Кронштадту откроет вам уникальные страницы истории и архитектурные шедевры города
Начало: Якорная площадь, у памятника Макарову
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - взгляд через столетия
Начало: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Соборная, д. 1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Узнайте историю Кронштадтской крепости с лучшим гидом России. Путешествие на катере к форту «Обручев» и другим историческим местам
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14ж
15 июня в 14:00
16 июня в 09:00
39 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Маяки и Форты Кронштадта: путешествие сквозь века
Приключение по маякам и фортам Кронштадта - это уникальный шанс увидеть историю морской защиты Петербурга
Начало: Цитадельское ш., 14, Кронштадт, Остров Фортов
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
36 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морское путешествие к Толбухину - старейшему маяку России
Погрузитесь в атмосферу морской романтики и исторических событий, посетив Толбухин маяк в Кронштадте. Узнайте удивительные истории и легенды
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14Ж
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
- ИИрина6 июня 2024Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ННаталия4 июня 2024Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
- ССветлана3 июня 2024Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
- ООльга2 июня 2024По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
- ИИрина1 июня 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Индивидуальные»
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