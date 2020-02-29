2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кронштадт: история и легенды
Я расскажу, зачем был основан Кронштадт, как строили морские форты и что такое Кронштадтская крепость. А еще: почему Кронштадт называют «колыбелью российского флота» и «островом, поцелованным Богом», какую роль он сыграл в годы Северной, Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн и какие открытия были совершены в городе-крепости. Кроме того, вы узнаете, по каким причинам Кронштадт открывали и закрывали, чем он живет сегодня и какие у него планы на будущее.
Знаковые места Кронштадта
Вы увидите все главные достопримечательности города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Петровский и Советский парки, Якорную площадь, Обводный канал и сквер Подводников. Найдете памятный знак Блокадной колюшке, кронштадтский футшток, павильон мареографа и скульптуру Петра I. А еще рассмотрите городские мосты — Макаровский, Доковский и Синий — услышите историю Владимирского и Морского соборов и полюбуетесь каналом имени Петра Великого.
Экскурсия по Морскому собору
Вы посетите один из самых известных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете, как велось его строительство и почему храм называют «ставропигиальным». На выбор подниметесь на второй ярус Морского собора или смотровую площадку под куполом на высоте 52 метра.
Тем, кто хочет увидеть полную картину Кронштадта и узнать больше о главной достопримечательности города — Морском соборе св. Николая Чудотворца.