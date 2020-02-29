2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кронштадт: история и легенды

Я расскажу, зачем был основан Кронштадт, как строили морские форты и что такое Кронштадтская крепость. А еще: почему Кронштадт называют «колыбелью российского флота» и «островом, поцелованным Богом», какую роль он сыграл в годы Северной, Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн и какие открытия были совершены в городе-крепости. Кроме того, вы узнаете, по каким причинам Кронштадт открывали и закрывали, чем он живет сегодня и какие у него планы на будущее.

Знаковые места Кронштадта

Вы увидите все главные достопримечательности города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Петровский и Советский парки, Якорную площадь, Обводный канал и сквер Подводников. Найдете памятный знак Блокадной колюшке, кронштадтский футшток, павильон мареографа и скульптуру Петра I. А еще рассмотрите городские мосты — Макаровский, Доковский и Синий — услышите историю Владимирского и Морского соборов и полюбуетесь каналом имени Петра Великого.

Экскурсия по Морскому собору

Вы посетите один из самых известных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете, как велось его строительство и почему храм называют «ставропигиальным». На выбор подниметесь на второй ярус Морского собора или смотровую площадку под куполом на высоте 52 метра.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть полную картину Кронштадта и узнать больше о главной достопримечательности города — Морском соборе св. Николая Чудотворца.