2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу, зачем был основан Кронштадт, кто жил на таинственном острове и управлял городом, почему его закрыли и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость. А ещё: о транспортном сообщении с материком, о деятельности Кронштадтского коммерческого порта и роли Кронштадта и Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете, что здесь делал А. С. Попов и его соратники, почему Кронштадт называют «Огневым щитом Ленинграда» и «Островом, поцелованным Богом». А ещё поговорим о благоустройстве города, его культурной и духовной жизни.
Знаковые места Кронштадта
Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Найдёте памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А ещё рассмотрите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — услышите историю Петровского дока и полюбуетесь Морским собором.
На набережной
Вы увидите «Окно в Европу», эсминец «Беспокойный», «Деревянный маяк» и форт «Кроншлот». Я расскажу об особенностях навигации и редких морских профессиях — лоцман и смотритель маяка. Узнаете, когда в России появились первые водолазы и почему Финский залив называют кладбищем затонувших кораблей.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет увидеть самые запоминающиеся и колоритные места города-порта и узнать о роли Кронштадта в истории страны и мира.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых и подростков старшего школьного возраста
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4324 туристов
Мы команда гидов и нас отличает то, что мы коренные жители Кронштадта. Это значит, что мы искренне любим и знаем свой город. Для нас Кронштадт — это не просто остров рядом с Санкт-Петербургом. Это история наших семей, история флота. Мы организуем экскурсии с 2019 года. Совершенствуем свои знания и готовы адаптировать рассказ под ваш запрос.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 373 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
368
4
4
3
1
2
–
1
–
Анастасия
Спасибо большое за экскурсию! Нашей компании очень понравился рассказ Эльдара об острове Котлин и Кронштадте. Мы посетили несколько классных мест, увидели форты, узнали интересные факты о Морском Никольском соборе, послушали читать дальшеуменьшить
о великих мореплавателях и историю военно-морского флота. Эльдар отвечал на множество дополнительных вопросов, с воодушевлением про всё рассказывал. Нам понравилось, что мы много ходили и изучали город в прямом контакте с ним. Было здорово!
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А
Алексей
Эльдар провел для нас очень интересную экскурсию. Он много рассказал о городе, его истории и текущих переменах, показал основные места и рассказал истории с ними связанные. Повествование яркое, эмоциональное, с читать дальшеуменьшить
глубоким знанием материала. Ходили мы не много, мы бы могли больше мест обойти, так что для тех кто не очень любит ходить будет в самый раз. Рекомендуем и вам тоже попасть к Эльдару.
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Г
Горбунова
Мы в восторге. Узнали очень много интересных деталей. Эльдар - знающий и внимательный экскурсовод. Спасибо. Было познавательно, удобно и… вкусно.
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Ольга
Провели замечательный день в Кронштадте. Гид Эльдар, замечательный рассказчик. Очень интересная подача материала, с фактами и картинками. Все 2,5 часа проходят в легкой, непринуждённой обстановке. 🔥Однозначно рекомендую👍
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О
Олег
Были с женой на экскурсии 19 марта, нас очень понравилось. Ставлю 10 из 10. Рассказывает очень интересно и увлекательно, время пролетело незаметно. Можно было бы еще слушать и слушать. Маршрут был подобран идеально. Отвечал на все вопросы со знанием дела. Рекомендую!
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Г
Григорий
Эльдар рассказывал интересно, грамотно и много(за все время он по-моему не замолкал ни на минуту). очень рекомендую.