2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кронштадт — райское место для путешественников. Это город с умиротворенной атмосферой, богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года. А по количеству достопримечательностей Кронштадт сравнивают с Петербургом! Вы увидите главные из них и узнаете о ключевых этапах развития города: от основания до наших дней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кронштадт: история и легенды

Я расскажу, зачем был основан Кронштадт, кто жил на таинственном острове и управлял городом, почему его закрыли и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость. А ещё: о транспортном сообщении с материком, о деятельности Кронштадтского коммерческого порта и роли Кронштадта и Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете, что здесь делал А. С. Попов и его соратники, почему Кронштадт называют «Огневым щитом Ленинграда» и «Островом, поцелованным Богом». А ещё поговорим о благоустройстве города, его культурной и духовной жизни.

Знаковые места Кронштадта

Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников. Найдёте памятный знак Блокадной колюшке, Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I. А ещё рассмотрите городские мосты — Синий, поворотный Доковый, Макаровский — услышите историю Петровского дока и полюбуетесь Морским собором.

На набережной

Вы увидите «Окно в Европу», эсминец «Беспокойный», «Деревянный маяк» и форт «Кроншлот». Я расскажу об особенностях навигации и редких морских профессиях — лоцман и смотритель маяка. Узнаете, когда в России появились первые водолазы и почему Финский залив называют кладбищем затонувших кораблей.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет увидеть самые запоминающиеся и колоритные места города-порта и узнать о роли Кронштадта в истории страны и мира.

Организационные детали