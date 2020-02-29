2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Удивительный Кронштадт

Основные достопримечательности города-музея и экскурсия по Морскому собору

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Кронштадт — райское место для путешественников.

Это город с умиротворенной атмосферой, богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года.

А по количеству достопримечательностей Кронштадт сравнивают с Петербургом! Вы увидите главные из них и узнаете о ключевых этапах развития города: от основания до наших дней.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Гостиного двора
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт

Что вас ожидает

Кронштадт: история и легенды
Я расскажу, зачем был основан Кронштадт, как строили морские форты и что такое Кронштадтская крепость. А еще: почему Кронштадт называют «колыбелью российского флота» и «островом, поцелованным Богом», какую роль он сыграл в годы Северной, Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн и какие открытия были совершены в городе-крепости. Кроме того, вы узнаете, по каким причинам Кронштадт открывали и закрывали, чем он живет сегодня и какие у него планы на будущее.

Знаковые места Кронштадта
Вы увидите все главные достопримечательности города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Петровский и Советский парки, Якорную площадь, Обводный канал и сквер Подводников. Найдете памятный знак Блокадной колюшке, кронштадтский футшток, павильон мареографа и скульптуру Петра I. А еще рассмотрите городские мосты — Макаровский, Доковский и Синий — услышите историю Владимирского и Морского соборов и полюбуетесь каналом имени Петра Великого.

Экскурсия по Морскому собору
Вы посетите один из самых известных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете, как велось его строительство и почему храм называют «ставропигиальным». На выбор подниметесь на второй ярус Морского собора или смотровую площадку под куполом на высоте 52 метра.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть полную картину Кронштадта и узнать больше о главной достопримечательности города — Морском соборе св. Николая Чудотворца.

Организационные детали

  • Программа состоит из двух частей: обзорная по городу (2 часа) и экскурсия по Морскому собору (1 час).
  • Дополнительные расходы: посещение 2-го яруса Морского собора — 200 рублей взрослые, 100 рублей школьники и пенсионеры, дети до 7 лет бесплатно, смотровая площадка под куполом — 400 рублей взрослые, 200 рублей школьники и пенсионеры, дети до 7 лет бесплатно.
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт
Удивительный Кронштадт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Гостиного двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я живу в Кронштадте 10 лет и провожу экскурсии по городу и фортам с 2013 года. Я коммуникабельный и дружелюбный человек, люблю делиться знаниями и нескучными историями о местном жизненном укладе. Могу назвать своими профессиональными преимуществами: высшее образование в сфере культуры, опыт работы научным сотрудником в историческом музее Кронштадта и умение находить индивидуальный подход к путешественникам.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Прогулка по Крондштату очень понравилась!!! Много интересных мест показала нам Ольга!!! Экскурсия была очень насыщенная, были с детьми,всем очень понравилось,особенно,конечно Морской собор,вид на Кронштадт, когда ты оказываешься под куполом собора завораживает! Всем рекомендую! Большое спасибо Ольге!
24 ноября 2019
С удовольствием погуляли по красивому городу вместе с Ольгой. Экскурсия была интересной а подъем на верх собора прекрасным окончанием. Спасибо большое

Обзорные экскурсии в Кронштадте

Истории Кронштадта и острова КотлинИстории Кронштадта и острова КотлинИстории Кронштадта и острова Котлин
5980 за экскурсию
6 часов
11 отзывов
Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Кронштадт лаконичен, прост и спокоен, как старый матрос. Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки — серого цвета, потому что одет он в гранитный бушлат. На моей экскурсии вы увидите настоящий город — в том числе и те места, которые некоторые гиды лишь вкратце перечисляют. Вас ждет удивительная природа заповедника «Западный Котлин», форт-гигант, доки и крепости. Вы услышите о флоте и жизни моряков, с помощью фотоальбома и карт заглянете в прошлое острова и рассмотрите через монокль — маленькую подзорную трубу — каждый маяк.
Кронштадт — мифы и реальностьКронштадт — мифы и реальностьКронштадт — мифы и реальность
3700 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Город великих мореплавателей и ценных изобретений откроется вам не только через исторические факты, но также через легенды и мифы, окружающие знаковые события Кронштадта. Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях и капитанах, академических достижениях и ученых. В результате вы осознаете роль города в истории России и сможете по-настоящему оценить его достояние.
Понять величие КронштадтаПонять величие КронштадтаПонять величие Кронштадта
3200 за экскурсию
2.5 часа
11 отзывов
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
На прогулке я раскрою перед вами историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений. Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. Вы также узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине, военной технике, откроете знаковые исторические события.
Петергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один день
5800 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
Кронштадт: 300 лет за три часаКронштадт: 300 лет за три часаКронштадт: 300 лет за три часа
3890 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по «Коронному городу»: гавани, доковый комплекс и Морской собор
Вы познакомитесь с историей главной военно-морской базы Балтийского флота, исследуете гавань, пристани и доки и побываете в знаменитом Морском Никольском соборе. Я расскажу об остросюжетных кругосветных путешествиях, сделанных здесь научных открытиях и о революционном Кронштадтском восстании.
Герои города воинской славыГерои города воинской славыГерои города воинской славы
2600 за экскурсию
2 часа
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
Мария Шлендова в своей книге «Они родились в Кронштадте» писала «Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове и одно из условий формирования сильных людей с особым складом характера.» Я познакомлю вас с судьбами и героическими поступками таких людей — прославленных русских моряков, которые жили и служили в нашем городе. Они вписали свои имена в историю России и мира. Благодаря им Кронштадт зовется городом воинской славы. Вы узнаете о жизни и победах знаменитого флотоводца Ушакова, о вкладе в развитие города Беллинсгаузена, открывшего Антарктиду, об удивительном кругосветном путешествии Головина, о службе главнокомандующего Черноморским флотом Лазарева и о многих других.

Выбирайте и другие экскурсии в Кронштадте

ВсеОбзорныеПешкомНа автомобилеИстория и архитектураИндивидуальныеВ другой город