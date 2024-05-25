Кронштадт, богатый достопримечательностями, не уступает Петербургу. Здесь можно увидеть Адмиралтейство, Меньшиковский дворец, Летний сад и Обводный канал.
Во время экскурсии вы пройдете по Чугунной мостовой, посетите Петровский парк и Якорную площадь
Во время экскурсии вы пройдете по Чугунной мостовой, посетите Петровский парк и Якорную площадь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🚢 Удобные способы добраться
- 🏛️ Исторические факты и легенды
- 🧭 Профессиональные гиды
- 🔍 Великие изобретения
Что можно увидеть
- Петровский док
- Морской Никольский собор
- Якорная площадь
- Чугунная мостовая
- Петровский парк
- Кронштадтский футшток
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите парадный фасад города с гранитными пристанями, гаванями и кораблями, Кронштадтский футшток и уникальный Петровский док.
- Прогуляетесь по Чугунной мостовой и Петровскому парку.
- Посетите Якорную площадь с величественным Морским Никольским собором.
- Во время прогулки мы поговорим о разрушительных наводнениях, которые сопровождали город на протяжении всей его истории.
- Разберёмся, почему Пётр I называл Кронштадт не иначе, как Новый Амстердам.
- Выясним, где и как встречали дедушку русского флота.
- Отследим появление в нашем языке понятия «шведский стол» и участие в этом Кронштадта.
- Поговорим о великих изобретениях, сделанных в славном островограде.
Организационные детали
- Добраться из Петербурга в Кронштадт можно разными способами. Вы можете отправиться сюда на скоростном катамаране, который отходит прямо от Зимнего дворца. По суше доступны варианты на автомобиле, такси или на общественном транспорте: прямо от метро «Старая деревня» и «Беговая» отправляются комфортабельные автобусы 101 и 101Э.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 30 туристов
Живу в Кронштадте уже более 15 лет и с удовольствием готов делиться с путешественниками глубокими знаниями о его истории, архитектуре и культуре. Я ценю возможность адаптировать каждую экскурсию к интересам гостей, делая их путешествие по-настоящему незабываемым. Моя цель — не только поделиться знаниями, но и оставить у вас тёплые воспоминания о нашем городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
25 мая 2024
Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
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