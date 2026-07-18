9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
Кронштадт, город с богатой историей и уникальными легендами, откроется перед вами в новом свете во время индивидуальной экскурсии «Кронштадт - мифы и реальность».
Вы узнаете о великих мореплавателях, которые отправлялись в читать дальшеуменьшить
кругосветные путешествия прямо из этого города, об изобретениях, которые изменили мир, и о роли Кронштадта в истории России. Вас ждут рассказы о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях.
Вы познакомитесь с легендами, связанными с историческими зданиями и памятниками, увидите, как Кронштадт превращается в город-музей с множеством новых музеев и парков.
Экскурсия предполагает не только знакомство с историей, но и возможность насладиться красотой города, сделать незабываемые снимки, а также попробовать местные деликатесы.
Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю, культуру и величие русского мореплавания
Лучшие месяцы для экскурсии в Кронштадт - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться морскими прогулками, посещением парков и музеев, а также приобрести вкусные сувениры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Петр 1
Петровский сухой док
Петергофский десант
Чугунная мостовая
Описание экскурсии
История Кронштадта
Вы познакомитесь с историей возникновения города на острове Котлин, увидите старинные памятники, рассказывающие о коварстве морской стихии. Посмотрите на один из красивейших памятников — конечно же, это «Петр 1». Услышите рассказ о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях в Кронштадте.
Легенды города мореплавателей и изобретателей
Я расскажу вам о кораблях, уходящих в кругосветные путешествия, о путешественниках, оставивших след в истории России, о важнейших изобретениях жителей Кронштадта. Вы увидите здания, которым более 300 лет. Услышите мифы и легенды, связанные с домами и памятниками Кронштадта, с уникальной чугунной мостовой. Кронштадт постепенно превращается в город музей. Открывается много новых современных музеев и красивых парков, где можно узнать много нового и интересного из истории морского флота, полюбоваться красивым дизайном парков и скверов, сделать замечательные снимки.
Побывать на морской прогулке — и нагуляв аппетит, вкусно поесть в ресторанах или кафе города. Сможете надышаться чистейшим морским воздухом, а в магазинах приобрести на память сувениры Кронштадта и очень вкусный Кронштадтский зефир и пастилу.
Организационные детали
Этот вариант экскурсии для тех, кто приезжает в Кронштадт на своем транспорте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4279 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Были в Кронштадте вчетвером. Остановились на этой экскурсии и не прогадали. С Алевтиной Павловной 3 часа пролетели незаметно. Интересный рассказ и приятные впечатления! Рекомендуем!
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А
Антон
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик, блестяще знает историю Кронштадта, очевидно имеет уникальный опыт вождения экскурсий, а потому и маршрут и рассказ отлично структурированы, погружаешься в тему и не оторваться. Прекрасное отношение к экскурсантам, внимательное и уважительное. Кронштадт прекрасен. Убедительно рекомендую!
+2
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Мария
Очень рады, что посмотрели город именно с Алевтиной! Получилась классическая, объемная и содержательная экскурсия об истории города, его знаменитых и обычных жителях, жизни жителей в различные периоды существования города: от читать дальшеуменьшить
основания до нынешних дней По ходу экскурсии Алевтина нам рассказала, что ещё можно посмотреть самостоятельно, на что обратить внимание и дала множество полезных советов (начиная с рекомендации о времени начала экскурсии) В общем, неспешно прогулялись по городу и получили огромное удовольствие от экскурсии, благодаря Алевтине!
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Маргарита
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно, познавательно и главное душевно. Рекомендую от всей души!!!
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Е
Евгения
Были на экскурсии 23 февраля (решили сделать нашим мужчинам вот такой подарок) Несмотря на холодную погоду, мы получили удовольствие) Экскурсовод Алевтина очень интересно нам все рассказала и показала) Конечно за 3 часа узнать все невозможно, но мы вместе к этому стремились! Решили поехать на майские еще раз) Огромное спасибо Алевтине за энтузиазм, за знания и за такую увлеченность!
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С
Светлана
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось! Рекомендую однозначно!
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