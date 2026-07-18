9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кронштадт - мифы и реальность

Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
Кронштадт, город с богатой историей и уникальными легендами, откроется перед вами в новом свете во время индивидуальной экскурсии «Кронштадт - мифы и реальность».

Вы узнаете о великих мореплавателях, которые отправлялись в
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кругосветные путешествия прямо из этого города, об изобретениях, которые изменили мир, и о роли Кронштадта в истории России. Вас ждут рассказы о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях.

Вы познакомитесь с легендами, связанными с историческими зданиями и памятниками, увидите, как Кронштадт превращается в город-музей с множеством новых музеев и парков.

Экскурсия предполагает не только знакомство с историей, но и возможность насладиться красотой города, сделать незабываемые снимки, а также попробовать местные деликатесы.

Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю, культуру и величие русского мореплавания

4.9
59 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные исторические факты и мифы
  • 🚢 Рассказы о кругосветных путешествиях
  • 🏛 Величественные памятники и здания
  • 🌳 Прогулки по современным музеям и паркам
  • 🍽 Вкусная еда в местных ресторанах и кафе
  • 🎁 Возможность приобрести уникальные сувениры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Кронштадт - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться морскими прогулками, посещением парков и музеев, а также приобрести вкусные сувениры.
Сейчас август — это идеальное время.
Кронштадт - мифы и реальность
Кронштадт - мифы и реальность
Кронштадт - мифы и реальность

Что можно увидеть

  • Петр 1
  • Петровский сухой док
  • Петергофский десант
  • Чугунная мостовая

Описание экскурсии

История Кронштадта

Вы познакомитесь с историей возникновения города на острове Котлин, увидите старинные памятники, рассказывающие о коварстве морской стихии. Посмотрите на один из красивейших памятников — конечно же, это «Петр 1». Услышите рассказ о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях в Кронштадте.

Легенды города мореплавателей и изобретателей

Я расскажу вам о кораблях, уходящих в кругосветные путешествия, о путешественниках, оставивших след в истории России, о важнейших изобретениях жителей Кронштадта. Вы увидите здания, которым более 300 лет. Услышите мифы и легенды, связанные с домами и памятниками Кронштадта, с уникальной чугунной мостовой.
Кронштадт постепенно превращается в город музей. Открывается много новых современных музеев и красивых парков, где можно узнать много нового и интересного из истории морского флота, полюбоваться красивым дизайном парков и скверов, сделать замечательные снимки.

Побывать на морской прогулке — и нагуляв аппетит, вкусно поесть в ресторанах или кафе города. Сможете надышаться чистейшим морским воздухом, а в магазинах приобрести на память сувениры Кронштадта и очень вкусный Кронштадтский зефир и пастилу.

Организационные детали

Этот вариант экскурсии для тех, кто приезжает в Кронштадт на своем транспорте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4279 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
2
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1
2
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1
Татьяна
Были в Кронштадте вчетвером. Остановились на этой экскурсии и не прогадали. С Алевтиной Павловной 3 часа пролетели незаметно. Интересный рассказ и приятные впечатления! Рекомендуем!
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А
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик, блестяще знает историю Кронштадта, очевидно имеет уникальный опыт вождения экскурсий, а потому и маршрут и рассказ отлично структурированы, погружаешься в тему и не оторваться. Прекрасное отношение к экскурсантам, внимательное и уважительное. Кронштадт прекрасен. Убедительно рекомендую!
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,+2
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик,
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Мария
Очень рады, что посмотрели город именно с Алевтиной! Получилась классическая, объемная и содержательная экскурсия об истории города, его знаменитых и обычных жителях, жизни жителей в различные периоды существования города: от
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основания до нынешних дней По ходу экскурсии Алевтина нам рассказала, что ещё можно посмотреть самостоятельно, на что обратить внимание и дала множество полезных советов (начиная с рекомендации о времени начала экскурсии)
В общем, неспешно прогулялись по городу и получили огромное удовольствие от экскурсии, благодаря Алевтине!

Очень рады, что посмотрели город именно с Алевтиной! Получилась классическая, объемная и содержательная экскурсия об истории
Очень рады, что посмотрели город именно с Алевтиной! Получилась классическая, объемная и содержательная экскурсия об истории
Очень рады, что посмотрели город именно с Алевтиной! Получилась классическая, объемная и содержательная экскурсия об истории
Очень рады, что посмотрели город именно с Алевтиной! Получилась классическая, объемная и содержательная экскурсия об истории
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Маргарита
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно, познавательно и главное душевно. Рекомендую от всей души!!!
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
Алевтина-супер экскурсовод! Мы были вдвоем с сыном, ему 9 лет, и нам очень понравилось, очень интересно,
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Е
Были на экскурсии 23 февраля (решили сделать нашим мужчинам вот такой подарок)
Несмотря на холодную погоду, мы получили удовольствие)
Экскурсовод Алевтина очень интересно нам все рассказала и показала)
Конечно за 3 часа узнать все невозможно, но мы вместе к этому стремились!
Решили поехать на майские еще раз)
Огромное спасибо Алевтине за энтузиазм, за знания и за такую увлеченность!
Были на экскурсии 23 февраля (решили сделать нашим мужчинам вот такой подарок)
Были на экскурсии 23 февраля (решили сделать нашим мужчинам вот такой подарок)
Были на экскурсии 23 февраля (решили сделать нашим мужчинам вот такой подарок)
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С
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
Рекомендую однозначно!
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
Алевтине огромное спасибо и поклон! Отличное знание города и огромная к нему любовь! Нам очень понравилось!
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