9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии в Кронштадт - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться морскими прогулками, посещением парков и музеев, а также приобрести вкусные сувениры.

Кронштадт, город с богатой историей и уникальными легендами, откроется перед вами в новом свете во время индивидуальной экскурсии «Кронштадт - мифы и реальность».Вы узнаете о великих мореплавателях, которые отправлялись в

кругосветные путешествия прямо из этого города, об изобретениях, которые изменили мир, и о роли Кронштадта в истории России. Вас ждут рассказы о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях. Вы познакомитесь с легендами, связанными с историческими зданиями и памятниками, увидите, как Кронштадт превращается в город-музей с множеством новых музеев и парков. Экскурсия предполагает не только знакомство с историей, но и возможность насладиться красотой города, сделать незабываемые снимки, а также попробовать местные деликатесы. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто ценит историю, культуру и величие русского мореплавания

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Кронштадта

Вы познакомитесь с историей возникновения города на острове Котлин, увидите старинные памятники, рассказывающие о коварстве морской стихии. Посмотрите на один из красивейших памятников — конечно же, это «Петр 1». Услышите рассказ о строительстве Петровского сухого дока, о Петергофском десанте, о блокадных днях в Кронштадте.

Легенды города мореплавателей и изобретателей

Я расскажу вам о кораблях, уходящих в кругосветные путешествия, о путешественниках, оставивших след в истории России, о важнейших изобретениях жителей Кронштадта. Вы увидите здания, которым более 300 лет. Услышите мифы и легенды, связанные с домами и памятниками Кронштадта, с уникальной чугунной мостовой.

Кронштадт постепенно превращается в город музей. Открывается много новых современных музеев и красивых парков, где можно узнать много нового и интересного из истории морского флота, полюбоваться красивым дизайном парков и скверов, сделать замечательные снимки.

Побывать на морской прогулке — и нагуляв аппетит, вкусно поесть в ресторанах или кафе города. Сможете надышаться чистейшим морским воздухом, а в магазинах приобрести на память сувениры Кронштадта и очень вкусный Кронштадтский зефир и пастилу.

Организационные детали

Этот вариант экскурсии для тех, кто приезжает в Кронштадт на своем транспорте