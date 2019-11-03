9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Кронштадта

Вы узнаете, как возник город на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Попову и познакомитесь с биографией этих выдающихся людей. Возле памятника Петру I я расскажу, как император создавал здесь базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря. А также услышите легенду о появлении полуденной пушки в Кронштадте. Поговорим и о некогда запретной теме — кронштадском мятеже 1921 года.

Легенды города мореплавателей и изобретателей

Я расскажу вам о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. Вы также узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине, военной технике. Гуляя по улицам города, вы осмотрите старинные здания, за многими из которых стоят истории из жизни людей, прославившихся своими подвигами и открытиями. По пути вы увидите дворец Меньшикова, дом Миниха, дом Вирена, здание голландской кухни и обязательно посетите символ Кронштадта — Морской собор. Кроме того, вы услышите легенду чугунной мостовой и висячего моста, на котором сможете покататься.

Морская прогулка

При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды об известных людях, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, сможете приобрести сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.