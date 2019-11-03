9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кронштадт — мифы и реальность

Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России

Алевтина
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Алевтина – ваш гид
Город великих мореплавателей и ценных изобретений откроется вам не только через исторические факты, но также через легенды и мифы, окружающие знаковые события Кронштадта.

Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях и капитанах, академических достижениях и ученых.

В результате вы осознаете роль города в истории России и сможете по-настоящему оценить его достояние.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность

Что вас ожидает

История Кронштадта
Вы узнаете, как возник город на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Попову и познакомитесь с биографией этих выдающихся людей. Возле памятника Петру I я расскажу, как император создавал здесь базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря. А также услышите легенду о появлении полуденной пушки в Кронштадте. Поговорим и о некогда запретной теме — кронштадском мятеже 1921 года.

Легенды города мореплавателей и изобретателей
Я расскажу вам о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. Вы также узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине, военной технике. Гуляя по улицам города, вы осмотрите старинные здания, за многими из которых стоят истории из жизни людей, прославившихся своими подвигами и открытиями. По пути вы увидите дворец Меньшикова, дом Миниха, дом Вирена, здание голландской кухни и обязательно посетите символ Кронштадта — Морской собор. Кроме того, вы услышите легенду чугунной мостовой и висячего моста, на котором сможете покататься.

Морская прогулка
При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды об известных людях, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, сможете приобрести сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.

Организационные детали

Этот вариант экскурсии — для тех, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на своем авто или общественным транспортом.

Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность
Кронштадт — мифы и реальность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алевтина
Алевтина
Я профессиональный гид, с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю и с радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Не смотря на плохую погоду и усиливающийся дождь, Алевтина очень интересно рассказывала про Кронштадт и показала самые интересные места в своем городе! Мы были на своем личном автомобиле и это позволило нам посмотреть больше мест в разных частях города не смотря на дождь! Спасибо огромное за интересную экскурсию, обязательно приедем ещё раз в этот полный истории и интересных фактов город!!!!!
5 августа 2019
Замечательная экскурсия!
Алевтина Павловна прекрасный первоклассный гид-экскурсовод! В непростых погодных условиях смогла провести великолепную экскурсию для гостей на свадьбе, пока молодожёны проводили фотосессию.
Гости на свадьбе пребывали в полнейшем восторге! Положительные отзывы поступают до сих пор!
Большое Вам спасибо, Алевтина Павловна!
5 августа 2019
Отличная экскурсия. Все очень понравилось. Алевтина прекрасный гид. Рекомендую всем!
27 июля 2019
Приятно слушать профессионала
6 декабря 2018
Великолепно! Спасибо огромное!!!
7 сентября 2018
Увлекательная экскурсия! Гид Алевтина - душа Кронштадта, она замечательным образом передала поэзию города нам, туристам, которые первый раз в жизни оказались в таком потрясающем месте.
11 августа 2018
Огромное спасибо Алевтине Павловне за экскурсию. Дети слушали очень заинтересованно. Подача материала - в самую точку!!! С благодарностью и уважением. Татьяна
20 июля 2018
Очень интересная и живая экскурсия, со множеством исторических деталей, которые вы не найдёте в учебниках
30 июня 2018
Посетили город не в самую лучшую погоду, но, невзирая на холод и периодический дождик, экскурсия увлекла и была замечательно проведена Алевтиной, за что ей огромное спасибо. Узнали много интересного и с удовольствием пообщались с замечательным человеком. Будем рекомендовать знакомым воспользоваться вашим сайтом и заказывать экскурсии у Алевтины.

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