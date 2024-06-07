1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
«Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
«Вы познакомитесь с историей главной военно-морской базы Балтийского флота, исследуете гавань, пристани и доки и побываете в знаменитом Морском Никольском соборе»
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
«Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
«Вы познакомитесь с историей возникновения города на острове Котлин, увидите старинные памятники, рассказывающие о коварстве морской стихии»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Главное, что надо понять о Кронштадте — как островок посреди Финского залива превратился в мощнейшую крепость Европы»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
«Такой формат знакомства с городом подойдёт всем:»
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
«Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
«Это важный символ города и одна из его главных достопримечательностей»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт - колыбель Российского флота
Узнайте историю Кронштадта на индивидуальной экскурсии. Прогулка по городу-крепости, посещение Морского собора и других уникальных объектов
Начало: Г. Кронштадт, Сквер Подводников, пр. Ленина, д. 61
«Обзорная 2-х часовая пешеходная экскурсия по небольшому, но очень важному и уникальному городу Кронштадту»
Расписание: Экскурсия в 16-30 начинается на Якорной площади возле Морского Никольского собора❗️❗️❗️
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Кронштадту с профессиональным краеведом: история, культура, архитектура
Познавательная прогулка по Кронштадту откроет вам уникальные страницы истории и архитектурные шедевры города
Начало: Якорная площадь, у памятника Макарову
«Познакомитесь с первым в мире сухим доком»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 15 чел.
Аудиогид
2 часа
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
«Знакомство с Кронштадтом мы начнем с посещения Никольского морского собора, посвященного морякам военно-морского флота»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
- ИИрина6 июня 2024Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
- ИИрина6 июня 2024Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ССветлана3 июня 2024Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
- ИИлья31 мая 2024Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
- ЛЛюдмила30 мая 2024Замечательно прогулялись по Кронштадту! Узнали много интересного о городе от местного жителя. Ольга учла рекомендации по маршруту, посоветовала прекрасный ресторанчик где остановились после экскурсии.
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