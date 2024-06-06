1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт изнутри
Начало: Кронштадт, Макаровская, д. 4
Сегодня в 18:00
12 июня в 16:00
8 500₽ за всё до 9 чел.
Аудиогид
2 часа
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
- ССветлана3 июня 2024Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
- ООльга1 июня 2024Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
- ССергей31 мая 2024Экскурсия нам очень понравилось, много интересного познавательного. Загадки с призами это вообще бомба)
- ВВладимир31 мая 2024Экскурсовод Павел, проводивший экскурсию по Кронштадту- компетентный рассказчик, внимательный и заботливый, учитывая, что в нашей группе было два пенсионера более 80 лет. Удачи ему!
- ККирилл30 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Даже в метель и в мороз за приятной беседой узнали много нового о Кронштадте. Спасибо!
- ЛЛюдмила30 мая 2024Замечательно прогулялись по Кронштадту! Узнали много интересного о городе от местного жителя. Ольга учла рекомендации по маршруту, посоветовала прекрасный ресторанчик где остановились после экскурсии.
- ЕЕкатерина25 мая 2024Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
- ЕЕкатерина15 мая 2024Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
- ННаталия11 мая 2024Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Петровский док»
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