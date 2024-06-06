Петровский док – экскурсии в Кронштадте

Найдено 9 экскурсий в категории «Петровский док» в Кронштадте, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
212 отзывов
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400 за всё до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека
Авторский обзорный тур по Кронштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Кронштадт изнутри
Начало: Кронштадт, Макаровская, д. 4
Сегодня в 18:00
12 июня в 16:00
8 500 за всё до 9 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
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    не отметить прекрасную правильную речь Ольги. Всегда обращаю внимание на это на экскурсиях. Также порадовало, с какой гордостью и любовью Ольга рассказывала про историю Кронштадта. Отличный был день! Мы любим индивидуальные экскурсии Трипстера. Эту однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
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    восторге!!! И взрослые, и дети! Валерия угодила всем: вовлекла всех в "путешествие", формат подачи материала был интересен всем. Всё рассказано информативно, интересно подано, информации много, но при этом не ощущается, что ты перегружен. После экскурсии осталось "приятное послевкусие" истории, исторических фактов, интересных фактов. Дети просили ещё экскурсию в сопровождении Леры. Сама я второй раз в Кронштадте. Первый были без экскурсии, и у меня, как у девушки, интерес пропал достаточно быстро, тем более, на момент нашего путешествия в 2007г. не было смартфонов, по которым можно было бы расширить знания. Просто ходили смотрели: памятник, якорь, военные корабли, Собор, который закрыт по каким-то причинам и т. д. Это то, что я помнила. После экскурсии с Лерой прогулка по Кронштадту - это самое запоминающееся из текущей поездки. Спасибо огромное за приятные и незабываемые эмоции!!!

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Экскурсия нам очень понравилось, много интересного познавательного. Загадки с призами это вообще бомба)
  • В
    Владимир
    31 мая 2024
    Кронштадт изнутри
    Экскурсовод Павел, проводивший экскурсию по Кронштадту- компетентный рассказчик, внимательный и заботливый, учитывая, что в нашей группе было два пенсионера более 80 лет. Удачи ему!
  • К
    Кирилл
    30 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Прекрасный экскурсовод! Даже в метель и в мороз за приятной беседой узнали много нового о Кронштадте. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Удивительный Кронштадт
    Замечательно прогулялись по Кронштадту! Узнали много интересного о городе от местного жителя. Ольга учла рекомендации по маршруту, посоветовала прекрасный ресторанчик где остановились после экскурсии.
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Нескучный Кронштадт
    Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
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    не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии.

  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Петровский док»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Удивительный Кронштадт
  2. Кронштадт - хранитель морского флота
  3. Кронштадт - мифы и реальность
  4. Нескучный Кронштадт
  5. «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Петровский док" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 990 до 8 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 349 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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