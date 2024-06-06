Пешие экскурсии-прогулки в Кронштадте с экскурсоводом

Найдено 26 экскурсий в категории «Пешеходные» в Кронштадте, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
212 отзывов
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400 за всё до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Кронштадт для детей и их родителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
35 отзывов
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800 за человека
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
12 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346 за всё до 6 чел.
Маячный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 10 чел.
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605 за всё до 6 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950 за всё до 15 чел.
Гастрономический Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
Завтра в 11:30
10 июня в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Герои города воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Кронштадт за два часа: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кронштадту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Г. Кронштадт, Андреевский сад
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт - силиконовая долина царской России
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Кронштадт: от крепости до наукограда - путешествие сквозь века
Загляните в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок хранит истории научных открытий и великих изобретений
Начало: Кронштадт, Якорная площадь
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Авторский обзорный тур по Кронштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Кронштадт изнутри
Начало: Кронштадт, Макаровская, д. 4
Сегодня в 18:00
12 июня в 16:00
8 500 за всё до 9 чел.
Кронштадт - колыбель Российского флота
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Кронштадт - колыбель Российского флота
Узнайте историю Кронштадта на индивидуальной экскурсии. Прогулка по городу-крепости, посещение Морского собора и других уникальных объектов
Начало: Г. Кронштадт, Сквер Подводников, пр. Ленина, д. 61
Расписание: Экскурсия в 16-30 начинается на Якорной площади возле Морского Никольского собора❗️❗️❗️
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
По Кронштадту с профессиональным краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По Кронштадту с профессиональным краеведом: история, культура, архитектура
Познавательная прогулка по Кронштадту откроет вам уникальные страницы истории и архитектурные шедевры города
Начало: Якорная площадь, у памятника Макарову
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 15 чел.
Кронштадт - взгляд через столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Кронштадт - взгляд через столетия
Начало: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Соборная, д. 1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Экскурсия по Музею военно-морской славы в Кронштадте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
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    не отметить прекрасную правильную речь Ольги. Всегда обращаю внимание на это на экскурсиях. Также порадовало, с какой гордостью и любовью Ольга рассказывала про историю Кронштадта. Отличный был день! Мы любим индивидуальные экскурсии Трипстера. Эту однозначно рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
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    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
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    ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Тайны форта «Рифъ»: три века истории
    Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его
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    мелкие вопросы и реплики,что для меня было важно. Поэтому сын с удовольствием ходил,лазил,слушал экскурсию,что бывает не всегда. Алексей преподносил материал не сухо,видно что любит свое дело и с удовольствием это делает. Место красивое. Нам с сыном очень понравились подземные сооружения. Спасибо Николаю за экскурсию.

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
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    восторге!!! И взрослые, и дети! Валерия угодила всем: вовлекла всех в "путешествие", формат подачи материала был интересен всем. Всё рассказано информативно, интересно подано, информации много, но при этом не ощущается, что ты перегружен. После экскурсии осталось "приятное послевкусие" истории, исторических фактов, интересных фактов. Дети просили ещё экскурсию в сопровождении Леры. Сама я второй раз в Кронштадте. Первый были без экскурсии, и у меня, как у девушки, интерес пропал достаточно быстро, тем более, на момент нашего путешествия в 2007г. не было смартфонов, по которым можно было бы расширить знания. Просто ходили смотрели: памятник, якорь, военные корабли, Собор, который закрыт по каким-то причинам и т. д. Это то, что я помнила. После экскурсии с Лерой прогулка по Кронштадту - это самое запоминающееся из текущей поездки. Спасибо огромное за приятные и незабываемые эмоции!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Пешеходные»

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  1. Удивительный Кронштадт
  2. Кронштадт - хранитель морского флота
  3. Кронштадт для детей и их родителей
  4. Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
  5. Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
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