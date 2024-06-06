Морской собор – экскурсии в Кронштадте

Найдено 20 экскурсий в категории «Морской собор» в Кронштадте, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
212 отзывов
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400 за всё до 6 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605 за всё до 6 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Кронштадт за два часа: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кронштадту, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Г. Кронштадт, Андреевский сад
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт - силиконовая долина царской России
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Кронштадт: от крепости до наукограда - путешествие сквозь века
Загляните в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок хранит истории научных открытий и великих изобретений
Начало: Кронштадт, Якорная площадь
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт - 300 лет за три часа
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Кронштадт - 300 лет за три часа
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 21:00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Начало: Г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 21.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Авторский обзорный тур по Кронштадту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторский обзорный тур по Кронштадту: история и архитектура
Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта, увидев его главные достопримечательности и услышав уникальные истории
Начало: Якорная площадь, 5А
Расписание: Каждый день в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Кронштадт изнутри
Начало: Кронштадт, Макаровская, д. 4
Сегодня в 18:00
12 июня в 16:00
8 500 за всё до 9 чел.
Кронштадт - взгляд через столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Кронштадт - взгляд через столетия
Начало: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пл. Соборная, д. 1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
    читать дальше

    не отметить прекрасную правильную речь Ольги. Всегда обращаю внимание на это на экскурсиях. Также порадовало, с какой гордостью и любовью Ольга рассказывала про историю Кронштадта. Отличный был день! Мы любим индивидуальные экскурсии Трипстера. Эту однозначно рекомендую!

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты иОгромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
    читать дальше

    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
    читать дальше

    восторге!!! И взрослые, и дети! Валерия угодила всем: вовлекла всех в "путешествие", формат подачи материала был интересен всем. Всё рассказано информативно, интересно подано, информации много, но при этом не ощущается, что ты перегружен. После экскурсии осталось "приятное послевкусие" истории, исторических фактов, интересных фактов. Дети просили ещё экскурсию в сопровождении Леры. Сама я второй раз в Кронштадте. Первый были без экскурсии, и у меня, как у девушки, интерес пропал достаточно быстро, тем более, на момент нашего путешествия в 2007г. не было смартфонов, по которым можно было бы расширить знания. Просто ходили смотрели: памятник, якорь, военные корабли, Собор, который закрыт по каким-то причинам и т. д. Это то, что я помнила. После экскурсии с Лерой прогулка по Кронштадту - это самое запоминающееся из текущей поездки. Спасибо огромное за приятные и незабываемые эмоции!!!

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Экскурсия нам очень понравилось, много интересного познавательного. Загадки с призами это вообще бомба)
  • К
    Кирилл
    30 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Прекрасный экскурсовод! Даже в метель и в мороз за приятной беседой узнали много нового о Кронштадте. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Удивительный Кронштадт
    Замечательно прогулялись по Кронштадту! Узнали много интересного о городе от местного жителя. Ольга учла рекомендации по маршруту, посоветовала прекрасный ресторанчик где остановились после экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Морской собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Удивительный Кронштадт
  2. Кронштадт: 300 лет за три часа
  3. Кронштадт - хранитель морского флота
  4. Кронштадт - мифы и реальность
  5. Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Морской собор" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 800 до 15 980 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 798 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Кронштадте на 2024 год по теме «Морской собор», 798 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам