Отличный способ осмотреть северные форты Кронштадта — это поездка на комфортабельных скоростных аэролодках вокруг легендарных фортов Кронштадта.
Захватывающая прогулка позволит вам увидеть не только чарующие ледяные просторы Финского залива, но также посмотреть вблизи на форты и прокатиться на уникальном судне.
Захватывающая прогулка позволит вам увидеть не только чарующие ледяные просторы Финского залива, но также посмотреть вблизи на форты и прокатиться на уникальном судне.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание круизаЧто вас ожидает? Новинка этой зимы — прогулка на аэролодке вокруг знаменитых фортов Кронштадта. Вы увидите чарующие ледяные просторы Финского залива, осмотрите вблизи заснеженные форты Петр I, Александр I, Павел I, Кроншлот, а также маяк Морского канала. Обзор достопримечательностей проходит на уникальном судне с теплым салоном и панорамными окнами.
- Группа номерных северных фортов • Высадка на лёд у порохового погреба Морского ведомства • Экскурсия по четвёртому северному форту (Зверев) • Экскурсия по шестому северному форту • Возможность рассмотреть Северный участок Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений Круиз по льду к Фортам. Продолжительность 2 часа. Важная информация:.
- На борту судна организована свободная рассадка.
- Экскурсия не предназначена для детей до 3х лет (включительно).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пороховой погреб морского ведомства
- Форт 4-ый северный Зверев
Что включено
- Билеты на аэролодку
- Экскурсионное обслуживание с живым гидом по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронштадт, ул. Восстания, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- На борту судна организована свободная рассадка
- Экскурсия не предназначена для детей до 3х лет (включительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
22 мар 2023
Входит в следующие категории Кронштадта
Похожие экскурсии из Кронштадта
-
15%
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
6667 ₽
7843 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Узнайте секреты форта «Риф» в Кронштадте! Погружение в историю, посещение башни Фив-Лилль и подземных галерей ждут вас
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:15 и 15:15
Сегодня в 15:15
8 ноя в 12:15
950 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
1100 ₽ за человека