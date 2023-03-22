Мои заказы

Большой круиз вокруг фортов Кронштадта на аэролодке

Отличный способ осмотреть северные форты Кронштадта — это поездка на комфортабельных скоростных аэролодках вокруг легендарных фортов Кронштадта.

Захватывающая прогулка позволит вам увидеть не только чарующие ледяные просторы Финского залива, но также посмотреть вблизи на форты и прокатиться на уникальном судне.
5
1 оценка
Большой круиз вокруг фортов Кронштадта на аэролодке
Большой круиз вокруг фортов Кронштадта на аэролодке
Большой круиз вокруг фортов Кронштадта на аэролодке
Ближайшие даты:
3
ноя10
ноя17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание круиза

Что вас ожидает? Новинка этой зимы — прогулка на аэролодке вокруг знаменитых фортов Кронштадта. Вы увидите чарующие ледяные просторы Финского залива, осмотрите вблизи заснеженные форты Петр I, Александр I, Павел I, Кроншлот, а также маяк Морского канала. Обзор достопримечательностей проходит на уникальном судне с теплым салоном и панорамными окнами.
  • Группа номерных северных фортов • Высадка на лёд у порохового погреба Морского ведомства • Экскурсия по четвёртому северному форту (Зверев) • Экскурсия по шестому северному форту • Возможность рассмотреть Северный участок Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений Круиз по льду к Фортам. Продолжительность 2 часа. Важная информация:.
  • На борту судна организована свободная рассадка.
  • Экскурсия не предназначена для детей до 3х лет (включительно).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пороховой погреб морского ведомства
  • Форт 4-ый северный Зверев
Что включено
  • Билеты на аэролодку
  • Экскурсионное обслуживание с живым гидом по маршруту
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронштадт, ул. Восстания, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • На борту судна организована свободная рассадка
  • Экскурсия не предназначена для детей до 3х лет (включительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дмитрий
22 мар 2023

Входит в следующие категории Кронштадта

Похожие экскурсии из Кронштадта

Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Пешая
2 часа
-
15%
9 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
6667 ₽7843 ₽ за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по форту «Риф»
1.5 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Узнайте секреты форта «Риф» в Кронштадте! Погружение в историю, посещение башни Фив-Лилль и подземных галерей ждут вас
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:15 и 15:15
Сегодня в 15:15
8 ноя в 12:15
950 ₽ за человека
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
45 минут
61 отзыв
Групповая
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
1100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кронштадте