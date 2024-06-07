Групповые экскурсии Кронштадта

Найдено 11 экскурсий в категории «Групповые» в Кронштадте, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт для детей и их родителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
35 отзывов
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800 за человека
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
10 отзывов
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
12 июня в 08:30
16 июня в 09:00
600 за человека
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Мини-группа
1 час
26 отзывов
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
21 отзыв
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100 за человека
Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
⛴ На теплоходе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
12 июня в 11:00
16 авг в 11:00
3 000 за человека
От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Кронштадтский рейд: морская прогулка
Мини-группа
1 час
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
  • Д
    Джон
    30 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Качество работы и Дорого
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
  • Г
    Горелова
    13 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
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    и Даниил! За одну прогулку мы с мужем узнали историю Петербурга лучше, чем за всю школьную программу 🙂! Рассказывал капитан-экскурсовод Платон очень увлекательно! Спасибо огромное! P.S. Всем советую посетить экскурсию по фортам именно с этими ребятами!

  • D
    Dmitry
    11 мая 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Групповые»

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  1. Кронштадт для детей и их родителей
  2. Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
  3. Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
  4. Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
  5. Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Групповые" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 600 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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