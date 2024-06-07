К Ксения Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼

Н Нина Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.

Д Джон Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов» Качество работы и Дорого

Т Татьяна Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.

С Светлана Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!

Е Екатерина Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов» Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.

Е Елена Форты Кронштадта: обзорная прогулка Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!

Г Горелова Форты Кронштадта: обзорная прогулка Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!

А Алексей Форты Кронштадта: обзорная прогулка читать дальше и Даниил! За одну прогулку мы с мужем узнали историю Петербурга лучше, чем за всю школьную программу 🙂! Рассказывал капитан-экскурсовод Платон очень увлекательно! Спасибо огромное! P.S. Всем советую посетить экскурсию по фортам именно с этими ребятами! Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон