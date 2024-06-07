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По популярности
Групповая
2 часа
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Групповая
2 часа
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
12 июня в 08:30
16 июня в 09:00
600₽ за человека
Мини-группа
1 час
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
45 минут
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
12 июня в 11:00
16 авг в 11:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ДДжон30 мая 2024Качество работы и Дорого
- ТТатьяна24 мая 2024Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина14 мая 2024Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.
- ЕЕлена14 мая 2024Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
- ГГорелова13 мая 2024Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
- ААлексей12 мая 2024Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
- DDmitry11 мая 2024У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Групповые»
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