Кирилл — ваша команда гидов в Кронштадте

За четыре года мы успели сделать из форта наполненный историей музейный комплекс. Мы продолжаем находить и выставлять для наших гостей новые артефакты, рассказывающие нам детали истории форта в разное время. Спешим поделиться своими знаниями, великолепными видами на Финский залив и возможностью прикоснуться к истории с вами. Приезжайте на форт «Риф»!