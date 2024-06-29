Форт «Риф» включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник фортификационного искусства мирового значения и на сегодняшний день является одним из самых интересных фортов Кронштадтской крепости.
Вас ждут увлекательные истории, посещение башни Фив-Лилль, спуск в подземные галереи, визит в комнату шёпотов и многое другое.
Вас ждут увлекательные истории, посещение башни Фив-Лилль, спуск в подземные галереи, визит в комнату шёпотов и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по подземным галереям и опытным постройкам
- Попадёте в жемчужину форта — башню Фив-Лилль
- Познакомитесь с единственным сохранившимся до наших дней бетонно-железным капониром, артиллерийскими площадками и другими оборонительными сооружениями
- Узнаете всё об истории Кронштадтской крепости и жизни гарнизона
- Насладитесь прекрасными видами на Финский залив
Также в ходе экскурсионной программы вы посетите действующие на территории форта выставки:
- Военная медицина — подробности о том, какие подвиги совершали медики в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Вы раскроете роль и место здравоохранения в тяжёлое военное время
- Кронштадтский лёд — интерактивный проект, посвящённый 100-летию Кронштадтского восстания
- Экспозиция об истории форта и Кронштадтской крепости — артефакты, фотографии, документы и модели, позволяющие погрузиться в историю этого важного оборонительного сооружения
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия начинается у форта «Риф», подробнее о том, как добраться — в билете
- Для покупки перекуса и сувениров рекомендуем иметь с собой наличные. Связь на форте не всегда работает стабильно
в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории форта «Риф»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Кронштадте
За четыре года мы успели сделать из форта наполненный историей музейный комплекс. Мы продолжаем находить и выставлять для наших гостей новые артефакты, рассказывающие нам детали истории форта в разное время. Спешим поделиться своими знаниями, великолепными видами на Финский залив и возможностью прикоснуться к истории с вами. Приезжайте на форт «Риф»!Задать вопрос
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