На квест-экскурсии в парке «Остров фортов» в Кронштадте участники смогут погрузиться в морскую историю России.
Программа включает посещение Аллеи адмиралов, Музея военно-морской славы с подводной лодкой К-3, набережной с видом на форты и других интересных мест. Участники узнают, как Кронштадт защищал Санкт-Петербург, и какие мореплаватели прославили город. Квест подходит для групп до 18 человек и обещает множество интересных заданий и открытий
Программа включает посещение Аллеи адмиралов, Музея военно-морской славы с подводной лодкой К-3, набережной с видом на форты и других интересных мест. Участники узнают, как Кронштадт защищал Санкт-Петербург, и какие мореплаватели прославили город. Квест подходит для групп до 18 человек и обещает множество интересных заданий и открытий
7 причин купить этот квест
- 🛳️ Узнать историю фортов
- 🔍 Выполнить интересные задания
- ⚓ Завязать морской узел
- 📚 Выучить морские термины
- 🏆 Найти сокровище Кронштадта
- 🚶♂️ Прогуляться по Аллее адмиралов
- 🌊 Полюбоваться видами на форты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Аллея адмиралов
- Музей военно-морской славы России
- Набережная с видом на форты
- Мемориальный объект «Маяк памяти»
- Тематическая площадка «От парохода до атомохода»
- Памятник адмиралу Фёдору Петровичу Литке
Описание квеста
На квесте вы:
- исследуете достопримечательности парка «Остров фортов».
- выполните интересные задания и завяжете крепкий морской узел.
- выучите морские термины и поговорите на морском языке.
- отыщете вкусное сокровище Кронштадта.
Маршрут пройдёт по таким локациям:
- Аллея адмиралов.
- Музей военно-морской славы России, в котором располагается атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
- набережная с видом на форты.
- мемориальный объект «Маяк памяти».
- тематическая площадка «От парохода до атомохода».
- памятник адмиралу Фёдору Петровичу Литке.
Вы узнаете:
- почему остров, на котором построен город, называется Котлин.
- как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга.
- для чего использовали корабли-брандеры.
- какие выдающиеся мореплаватели прославили город.
- как атомная подводная лодка перемещалась по дорогам Кронштадта.
- почему «русский орёл мух не ловит».
- какое будущее ждёт форты Кронштадта.
Организационные детали
- Вход в ту часть музея, где стоит подводная лодка, свободный. После квеста вы сможете самостоятельно купить билеты, посетить музейную экспозицию и пройти внутрь подводной лодки.
- Можем провести квест для группы до 18 человек. За каждого дополнительного участника в группе свыше 6 человек доплата 600 ₽.
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Как добраться до Кронштадта из Санкт-Петербурга:
- на автобусах № 101 и 101Э — отправление от станций метро «Старая Деревня» и «Беговая».
- на автобусе № 207 — отправление от станции метро «Проспект Просвещения».
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Остров фортов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 666 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом и приглашаем на захватывающие квест-экскурсии. Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
5 янв 2025
Спасибо огромное за очень интересную экскурсию-квест! Было интересно всей нашей группе от 7 лет до 65 лет.
Конечно, это все благодаря профессионализму организаторов и нашему экскурсоводу Елене. Весь рассказ Елены насыщен любовью и уважением к своему городу. Обязательно вернемся еще в этот замечательный горд к таким замечательным людям.
Конечно, это все благодаря профессионализму организаторов и нашему экскурсоводу Елене. Весь рассказ Елены насыщен любовью и уважением к своему городу. Обязательно вернемся еще в этот замечательный горд к таким замечательным людям.
Н
Надежда
22 окт 2024
Пять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсия была сюрпризом на день рождения мамы и ее гостей. Изначально компания отнеслась скептически к
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