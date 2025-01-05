Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте

Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
На квест-экскурсии в парке «Остров фортов» в Кронштадте участники смогут погрузиться в морскую историю России.

Программа включает посещение Аллеи адмиралов, Музея военно-морской славы с подводной лодкой К-3, набережной с видом на форты и других интересных мест. Участники узнают, как Кронштадт защищал Санкт-Петербург, и какие мореплаватели прославили город. Квест подходит для групп до 18 человек и обещает множество интересных заданий и открытий
5
2 отзыва

7 причин купить этот квест

  • 🛳️ Узнать историю фортов
  • 🔍 Выполнить интересные задания
  • ⚓ Завязать морской узел
  • 📚 Выучить морские термины
  • 🏆 Найти сокровище Кронштадта
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по Аллее адмиралов
  • 🌊 Полюбоваться видами на форты
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Ближайшие даты:
20
фев21
фев22
фев23
фев25
фев26
фев27
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Аллея адмиралов
  • Музей военно-морской славы России
  • Набережная с видом на форты
  • Мемориальный объект «Маяк памяти»
  • Тематическая площадка «От парохода до атомохода»
  • Памятник адмиралу Фёдору Петровичу Литке

Описание квеста

На квесте вы:

  • исследуете достопримечательности парка «Остров фортов».
  • выполните интересные задания и завяжете крепкий морской узел.
  • выучите морские термины и поговорите на морском языке.
  • отыщете вкусное сокровище Кронштадта.

Маршрут пройдёт по таким локациям:

  • Аллея адмиралов.
  • Музей военно-морской славы России, в котором располагается атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
  • набережная с видом на форты.
  • мемориальный объект «Маяк памяти».
  • тематическая площадка «От парохода до атомохода».
  • памятник адмиралу Фёдору Петровичу Литке.

Вы узнаете:

  • почему остров, на котором построен город, называется Котлин.
  • как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга.
  • для чего использовали корабли-брандеры.
  • какие выдающиеся мореплаватели прославили город.
  • как атомная подводная лодка перемещалась по дорогам Кронштадта.
  • почему «русский орёл мух не ловит».
  • какое будущее ждёт форты Кронштадта.

Организационные детали

  • Вход в ту часть музея, где стоит подводная лодка, свободный. После квеста вы сможете самостоятельно купить билеты, посетить музейную экспозицию и пройти внутрь подводной лодки.
  • Можем провести квест для группы до 18 человек. За каждого дополнительного участника в группе свыше 6 человек доплата 600 ₽.
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Как добраться до Кронштадта из Санкт-Петербурга:

  • на автобусах № 101 и 101Э — отправление от станций метро «Старая Деревня» и «Беговая».
  • на автобусе № 207 — отправление от станции метро «Проспект Просвещения».

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке «Остров фортов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
5 янв 2025
Спасибо огромное за очень интересную экскурсию-квест! Было интересно всей нашей группе от 7 лет до 65 лет.
Конечно, это все благодаря профессионализму организаторов и нашему экскурсоводу Елене. Весь рассказ Елены насыщен любовью и уважением к своему городу. Обязательно вернемся еще в этот замечательный горд к таким замечательным людям.
Спасибо огромное за очень интересную экскурсию-квест! Было интересно всей нашей группе от 7 лет до 65 лет.
Н
22 окт 2024
Пять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсия была сюрпризом на день рождения мамы и ее гостей. Изначально компания отнеслась скептически к
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названию «квест-экскурсия», но сразу после начала все сомнения улетучились. У нас была разновозрастная компания от 60 до 16 лет, и понравилось абсолютно всем! Елена великолепно знает и любит свое дело и свой город. Все прошло весело и очень захватывающе! Спасибо вам огромное за то что вы делаете!

Пять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсияПять звезд для данной экскурсии слишком мало - я бы дала оценку 10 из 5. Квест-экскурсия

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