Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу. Мы покажем знаменитые артиллерийские форты, которые защищают подступы к Кронштадту.

Вы осмотрите их вбилизи, изучите их крепкие стены, насладитесь их сдержанной северной красотой и послушайте увлекательный рассказ гида об их истории и современном состоянии.
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Форты: Петр I
  • Константин
  • Чумной
  • Милютин
  • Павел I и Кроншлот
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут теплоходной экскурсии по фортам Кронштадта проходит близ фортов: Петр I, Константин, Чумной, Милютин, Павел I и Кроншлот.
Теплоход отходит от пристани "Остров фортов".
Продолжительность экскурсии – 45 минут.
В связи с особенностью расположения причала посадки, сбор группы заканчивается за 20 минут до отправления рейса.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Цитадельское шоссе, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Дети до 5 лет следуют на рейсе бесплатно
  • Вам необходимо оформить бесплатный билет для них в кассе на причале
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Кронштадта

Форты Кронштадта на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
25 отзывов
Форты Кронштадта на теплоходе
Рассмотреть с воды старинные форты-крепости и узнать о них интересные факты
на причале Остров Фортов
Сегодня
Завтра
18 мая
19 мая
950 за человека
Кронштадт глазами мальчишки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Кронштадт глазами мальчишки
Рассмотреть боевые корабли, познакомиться с видами артиллерии и узнать об обитателях острова Котлин
в Кронштадте
Сегодня
22 мая
23 мая
24 мая
6 490 за всё до 4 чел.
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
31 отзыв
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Пройти по улицам города-форта, услышать истории о моряках и перенестись в эпоху парусного флота
в Кронштадте в районе Гостиного двора
20 мая
23 мая
30 мая
3 июня
650 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кронштадте
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ