Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу. Мы покажем знаменитые артиллерийские форты, которые защищают подступы к Кронштадту.
Вы осмотрите их вбилизи, изучите их крепкие стены, насладитесь их сдержанной северной красотой и послушайте увлекательный рассказ гида об их истории и современном состоянии.
Вы осмотрите их вбилизи, изучите их крепкие стены, насладитесь их сдержанной северной красотой и послушайте увлекательный рассказ гида об их истории и современном состоянии.
Описание экскурсии
Маршрут теплоходной экскурсии по фортам Кронштадта проходит близ фортов: Петр I, Константин, Чумной, Милютин, Павел I и Кроншлот. Теплоход отходит от пристани "Остров фортов". Продолжительность экскурсии – 45 минут. В связи с особенностью расположения причала посадки, сбор группы заканчивается за 20 минут до отправления рейса. Важная информация:
Сбор группы заканчивается за 20 минут до отправления рейса!
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форты: Петр I
- Константин
- Чумной
- Милютин
- Павел I и Кроншлот
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Цитадельское шоссе, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Сбор группы заканчивается за 20 минут до отправления рейса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень понравилась! Июль, 24 градуса тепла, 12:40 рейс и на корабле всего 20 человек! Очень комфортно, очень чисто, модернизированный корабль все новое и модное!
Экскурсия по фортам познавательна. Сразу после
Экскурсия по фортам познавательна. Сразу после
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В
Проплыли вокруг фортов,гид рассказал когда и для чего они строились,было интересно. Экскурсия длится 45 минут.
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Ш
Экскурсия прошла по основным фортам вокруг Кронштадта. Понравилась подача материала. Маршрут катамарана позволил все тщательно рассмотреть и наделать множество хороших фотографий. Выбор катамарана в качестве судна позволил снизить влияние качки на воде. Огромное спасибо за положительные эмоции)
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Л
15.08.24. 17 лет свадьбы. Решили отметить поездкой в Кронштадт и катанием на теплоходике по фортам. Были вдвоём с мужем + моя мама. Билеты заказывала заранее, через сайт.
Поездка получилась символический и
Поездка получилась символический и
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А
Брали билеты на 13 апреля в 13:00 и это лучшее время, так как не много людей и не жарко. Летом, наверное было бы жарко, а на задней палубе не слышно
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О
Тёплый теплоход провёл нас по фортам в компании опытного экскурсовода. Несмотря на непогоду, теплоход был полностью заполнен. Экскурсию оплатили онлайн, что очень удобно. Уже в самом парке Кронштадта забрали в павильоне билеты. При хорошей погоде лучше приехать заранее и прогуляться по живописному парку с фудкортом, детской площадкой и милыми беседками. Всё новое, совсем недавно построенное место для семейного отдыха.
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Входит в следующие категории Кронштадта
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