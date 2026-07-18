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забавной. Дело в том, что в день свадьбы, 17 лет назад, банкет у нас проходил на теплоходе "Москва 55", который катал нас по Неве и Финскому заливу несколько часов. Было очень красиво и необычно. И тут под посадку подали именно этот теплоходик! Мы не поверили глазам! Покупая билеты заранее я не знала какой именно будет т/х. Было лишь написано "компания оставляет за собой право выбора судна". Более того, в этот день на данном маршруте работало несколько разных теплоходов… И надо ж чтоб ТАК совпало, что нам подали именно т/х "Москва 55"!!! Конечно, и без того хорошее настроение от этого только улучшилось🤣 И вот, мы отправились в путь. Экскурсовод подробно рассказывала о фортах, было познавательно и интересно.

Погода радовала, теплый ветер ласково обдувал нас и было очень приятно.

Ну, и "вишенка на торте". Фото на магните с теплоходика на память! Для нас особенно символично!