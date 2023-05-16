Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу. Мы покажем знаменитые артиллерийские форты, которые защищают подступы к Кронштадту.
Вы осмотрите их вбилизи, изучите их крепкие стены, насладитесь их сдержанной северной красотой и послушайте увлекательный рассказ гида об их истории и современном состоянии.
Вы осмотрите их вбилизи, изучите их крепкие стены, насладитесь их сдержанной северной красотой и послушайте увлекательный рассказ гида об их истории и современном состоянии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Форты: Петр I
- Константин
- Чумной
- Милютин
- Павел I и Кроншлот
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут теплоходной экскурсии по фортам Кронштадта проходит близ фортов: Петр I, Константин, Чумной, Милютин, Павел I и Кроншлот.
Теплоход отходит от пристани "Остров фортов".
Продолжительность экскурсии – 45 минут.
В связи с особенностью расположения причала посадки, сбор группы заканчивается за 20 минут до отправления рейса.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Цитадельское шоссе, 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 45 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Дети до 5 лет следуют на рейсе бесплатно
- Вам необходимо оформить бесплатный билет для них в кассе на причале
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании