Экскурсии по воде в Кронштадте

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Кронштадте, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Вы прокатитесь на комфортабельном катере «Бодрый Первый», сконструированном специально для нашего агентства»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
«Заглянем в гавань, чтобы посмотреть на корабли и маяк, пройдем по следам адмиралов и художников, а в финале разберемся в архитектуре Морского собора»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
⛴ На теплоходе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
«• посадочное место на теплоходе, • услуги гида, • дождевики/тёплые пледы, • чай/кофе или вода в зависимости от погоды Туристы оплачивают самостоятельно:»
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
12 июня в 11:00
16 авг в 11:00
3 000 за человека
От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
«Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Кронштадтский рейд: морская прогулка
Мини-группа
1 час
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
«• морская экскурсия на катере • услуги гида и аудиогида • спасательные жилеты • дождевики и пледы на случай непогоды Туристы оплачивают самостоятельно:»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Обойдём его на катере вокруг и вспомним о его невероятном прошлом»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
  • D
    Dmitry
    11 мая 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
    Замечательная экскурсия!!!! Экскурсовод супер!! Тема полностью раскрыта!!! Интересно, позитивно, информативно!!! Влюбились в Крондшадт и его окрестности!!! Вернёмся летом и в октябре!!!! Благодарим организатора, капитана Ивана за оперативность в общении, продуманность и доброжелательность!!!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    Побывала на экскурсии "Впервые в Кронштадте". Экскурсия понравилась, было интересно прогуляться по городу в компании гида, знающего город и его историю.
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
    Очень интересная экскурсия. Гид Михаил интересно с юмором рассказывает историю. Побывали и поднялись на маяк, на старом форте) Хотелось бы до Толбухинского маяка доплыть, но к сожалению, туда вход запрещен((
  • Е
    ЕЛЕНА
    2 мая 2024
    Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
    Замечательная экскурсия! Всё очень понравилось! Гид весьма познавательно рассказал историю фортов. Спасибо Евгению!
  • Х
    Харьковская
    29 апреля 2024
    Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
    Замечательная экскурсия. Евгений чудесный капитан и рассказчик. Получили кучу положительных эмоций. Мы были в четвёртом на маленьком катере, посетили форты. Работа ребят, их энтузиазм впечатляет. Желаем им дальнейшего развития.
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2023
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    Мы записывались на групповую экскурсию, а в итоге были вдвоем, так как туристический сезон закончился. Конечно, это было приятно. Встретились
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    с гидом в оговоренное время. Гид очень понравился. Молодой, увлеченный историей человек. Интересные факты, без занудства. Виктор хорошо чувствует клиента, видно, что он профессионал. Прогулка была приятной, неутомительной, много полезной информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Водные развлечения»

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  1. Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
  2. Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
  3. Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
  4. От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
  5. Кронштадтский рейд: морская прогулка
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Водные экскурсии в Кронштадте на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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