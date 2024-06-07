1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Вы прокатитесь на комфортабельном катере «Бодрый Первый», сконструированном специально для нашего агентства»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
«Заглянем в гавань, чтобы посмотреть на корабли и маяк, пройдем по следам адмиралов и художников, а в финале разберемся в архитектуре Морского собора»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
«• посадочное место на теплоходе, • услуги гида, • дождевики/тёплые пледы, • чай/кофе или вода в зависимости от погоды Туристы оплачивают самостоятельно:»
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
12 июня в 11:00
16 авг в 11:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
«Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
«• морская экскурсия на катере • услуги гида и аудиогида • спасательные жилеты • дождевики и пледы на случай непогоды Туристы оплачивают самостоятельно:»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Обойдём его на катере вокруг и вспомним о его невероятном прошлом»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
- DDmitry11 мая 2024У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!
- ААнна11 мая 2024Замечательная экскурсия!!!! Экскурсовод супер!! Тема полностью раскрыта!!! Интересно, позитивно, информативно!!! Влюбились в Крондшадт и его окрестности!!! Вернёмся летом и в октябре!!!! Благодарим организатора, капитана Ивана за оперативность в общении, продуманность и доброжелательность!!!
- ЕЕлена5 мая 2024Побывала на экскурсии "Впервые в Кронштадте". Экскурсия понравилась, было интересно прогуляться по городу в компании гида, знающего город и его историю.
- ССветлана3 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид Михаил интересно с юмором рассказывает историю. Побывали и поднялись на маяк, на старом форте) Хотелось бы до Толбухинского маяка доплыть, но к сожалению, туда вход запрещен((
- ЕЕЛЕНА2 мая 2024Замечательная экскурсия! Всё очень понравилось! Гид весьма познавательно рассказал историю фортов. Спасибо Евгению!
- ХХарьковская29 апреля 2024Замечательная экскурсия. Евгений чудесный капитан и рассказчик. Получили кучу положительных эмоций. Мы были в четвёртом на маленьком катере, посетили форты. Работа ребят, их энтузиазм впечатляет. Желаем им дальнейшего развития.
- ЮЮлия22 октября 2023Мы записывались на групповую экскурсию, а в итоге были вдвоем, так как туристический сезон закончился. Конечно, это было приятно. Встретились
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Водные экскурсии в Кронштадте на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024