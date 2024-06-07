К Ксения Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼

Н Нина Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.

С Светлана Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!

D Dmitry Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!

А Анна Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия!!!! Экскурсовод супер!! Тема полностью раскрыта!!! Интересно, позитивно, информативно!!! Влюбились в Крондшадт и его окрестности!!! Вернёмся летом и в октябре!!!! Благодарим организатора, капитана Ивана за оперативность в общении, продуманность и доброжелательность!!!

Е Елена Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка Побывала на экскурсии "Впервые в Кронштадте". Экскурсия понравилась, было интересно прогуляться по городу в компании гида, знающего город и его историю.

С Светлана От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере Очень интересная экскурсия. Гид Михаил интересно с юмором рассказывает историю. Побывали и поднялись на маяк, на старом форте) Хотелось бы до Толбухинского маяка доплыть, но к сожалению, туда вход запрещен((

Е ЕЛЕНА Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия! Всё очень понравилось! Гид весьма познавательно рассказал историю фортов. Спасибо Евгению!

Х Харьковская Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова Замечательная экскурсия. Евгений чудесный капитан и рассказчик. Получили кучу положительных эмоций. Мы были в четвёртом на маленьком катере, посетили форты. Работа ребят, их энтузиазм впечатляет. Желаем им дальнейшего развития.