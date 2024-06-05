Экскурсии по фортам Кронштадта

Найдено 16 экскурсий в категории «Форты» в Кронштадте, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт глазами мальчишки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
«Первый морской маяк России и заброшенный форт Шанц»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
«Всего 20 с небольшим лет назад город открыли для туристов, и теперь каждый может прогуляться по острову Котлин и увидеть крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты»
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980 за всё до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
«Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Форт «Александр Первый» — самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его «Чумной»»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
«В сердце города-форта перед вами предстанет храм-мемориал — Никольский Морской собор, который мы детально осмотрим снаружи»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Кронштадт в любую погоду
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
«Затем вас ждёт переезд в Остров фортов по живописному маршруту вдоль офицерских флигелей, купеческих домов, адмиралтейства и обводного канала»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
«Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
«Экспозиция музея, посвященная истории форта «Рифъ»»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950 за всё до 15 чел.
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
«В ходе прогулки по форту и его казематам я расскажу:»
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Мини-группа
1 час
26 отзывов
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
«За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости»
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
21 отзыв
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
«Маршрут теплоходной экскурсии по фортам Кронштадта проходит близ фортов: Петр I, Константин, Чумной, Милютин, Павел I и Кроншлот»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100 за человека
Морская экскурсия: форты Кронштадта и два рукотворных острова
⛴ На теплоходе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
«Что вас ждет Форты Кронштадта — рукотворные острова, расположенные в акватории Невской губы у острова Котлин»
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
12 июня в 11:00
16 авг в 11:00
3 000 за человека
От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
«Обладатель звания "Лучший гид России 2017 по версии Русского Географического Общества" Даниил Жмаев, ответит на все ваши вопросы и поведает истории Кронштадтских фортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Узнайте историю Кронштадтской крепости с лучшим гидом России. Путешествие на катере к форту «Обручев» и другим историческим местам
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14ж
«Мощнейший форт Кронштадта Кронштадт в свое время был сильнейшей морской крепостью Европы, а форт «Обручев» — ее последним флагманом»
15 июня в 14:00
16 июня в 09:00
39 000 за всё до 5 чел.
Маяки и Форты Кронштадта
Индивидуальная
7 часов
Маяки и Форты Кронштадта: путешествие сквозь века
Приключение по маякам и фортам Кронштадта - это уникальный шанс увидеть историю морской защиты Петербурга
Начало: Цитадельское ш., 14, Кронштадт, Остров Фортов
«Самые технологичные, самые загадочные и самые недоступные сооружения в окрестностях Петербурга, форт "Обручев" и форт "Зверев" станут, на сей раз, целью нашей морской экспедиции "Форты и маяки Кронштадта"»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
36 000 за всё до 8 чел.
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Форт «Кроншлот» — с него в далёком 1704 году всё и начиналось…»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
    читать дальше

    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Тайны форта «Рифъ»: три века истории
    Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его
    читать дальше

    мелкие вопросы и реплики,что для меня было важно. Поэтому сын с удовольствием ходил,лазил,слушал экскурсию,что бывает не всегда. Алексей преподносил материал не сухо,видно что любит свое дело и с удовольствием это делает. Место красивое. Нам с сыном очень понравились подземные сооружения. Спасибо Николаю за экскурсию.

  • Д
    Джон
    30 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Качество работы и Дорого
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Кронштадт глазами мальчишки
    Отличная экскурсия! Замечательная подача материала. интересно и детям, и взрослым.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
  • Б
    Борис
    21 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Форты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Кронштадт глазами мальчишки
  2. Кронштадт: 300 лет за три часа
  3. Истории Кронштадта и острова Котлин
  4. Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
  5. Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Форты" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 800 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 576 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Кронштадте на 2024 год по теме «Форты», 576 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам