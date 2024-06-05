1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
«Первый морской маяк России и заброшенный форт Шанц»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
«Всего 20 с небольшим лет назад город открыли для туристов, и теперь каждый может прогуляться по острову Котлин и увидеть крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты»
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
«Вам предстоит знакомство с заповедником «Западный Котлин» и его обитателями, где вы узнаете о самой маленькой и большой чайке, увидите огромный форт и самую старую крепость, услышите истории, связанные с ними»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Форт «Александр Первый» — самый загадочный и интригующий: не зря местные прозвали его «Чумной»»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
«В сердце города-форта перед вами предстанет храм-мемориал — Никольский Морской собор, который мы детально осмотрим снаружи»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
«Затем вас ждёт переезд в Остров фортов по живописному маршруту вдоль офицерских флигелей, купеческих домов, адмиралтейства и обводного канала»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
«Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Узнать, что скрывает одно из самых загадочных фортификационных сооружений Кронштадта
Начало: У форта «Шанец»
«Экспозиция музея, посвященная истории форта «Рифъ»»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5 950₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
«В ходе прогулки по форту и его казематам я расскажу:»
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
«За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости»
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
45 минут
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
«Маршрут теплоходной экскурсии по фортам Кронштадта проходит близ фортов: Петр I, Константин, Чумной, Милютин, Павел I и Кроншлот»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская экскурсия: знакомство с фортами Кронштадта и островами
Приглашаем в увлекательное путешествие по морским крепостям Кронштадта. Откройте для себя историю и красоту рукотворных островов
Начало: Форт Константин
«Что вас ждет Форты Кронштадта — рукотворные острова, расположенные в акватории Невской губы у острова Котлин»
Расписание: Ежедневно в 11.00, 14.00, 17.00
12 июня в 11:00
16 авг в 11:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Гибралтара до Кронштадта: путешествие по морским фортам на катере
Погрузитесь в уникальную историю Кронштадта, исследуя его знаменитые форты с воды на скоростном катере
Начало: Кронштадт, территория форта Петр 1
«Обладатель звания "Лучший гид России 2017 по версии Русского Географического Общества" Даниил Жмаев, ответит на все ваши вопросы и поведает истории Кронштадтских фортов»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Морское путешествие на мощнейший форт Кронштадта
Узнайте историю Кронштадтской крепости с лучшим гидом России. Путешествие на катере к форту «Обручев» и другим историческим местам
Начало: Кронштадт, Цитадельское шоссе 14ж
«Мощнейший форт Кронштадта Кронштадт в свое время был сильнейшей морской крепостью Европы, а форт «Обручев» — ее последним флагманом»
15 июня в 14:00
16 июня в 09:00
39 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Маяки и Форты Кронштадта: путешествие сквозь века
Приключение по маякам и фортам Кронштадта - это уникальный шанс увидеть историю морской защиты Петербурга
Начало: Цитадельское ш., 14, Кронштадт, Остров Фортов
«Самые технологичные, самые загадочные и самые недоступные сооружения в окрестностях Петербурга, форт "Обручев" и форт "Зверев" станут, на сей раз, целью нашей морской экспедиции "Форты и маяки Кронштадта"»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
36 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
«Форт «Кроншлот» — с него в далёком 1704 году всё и начиналось…»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ННина2 июня 2024Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. экскурсия понравилась. Алексей доброжелательно и понятно все рассказывал. С большим вниманием отнёсся к сыну 10 лет,отвечал на все его
- ДДжон30 мая 2024Качество работы и Дорого
- ААнастасия25 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательная подача материала. интересно и детям, и взрослым.
- ТТатьяна24 мая 2024Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
- ББорис21 мая 2024Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
- ЕЕвгений19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
- ССветлана16 мая 2024Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Форты»
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