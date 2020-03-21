Заразилось 202 +9

Умерло 2

Выздоровело 64

Болеют сейчас 136 +9

Летальность 0.99% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Крыму находится 0.09%, 202 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 64 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 136 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Крыму График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Крыму, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.09 раза в Крыму летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 10 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Крыму

Карта распространения коронавируса в Крыму и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Крыму от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Крыма по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 202 +9+5% 2 64 ▲ 136+9 11 мая 2020 193 +4+2% 2 64 ▲ 127+4 10 мая 2020 189 +12+7% 2 64 +7+12% ▲ 123+5 9 мая 2020 177 +9+5% 2 +1+100% 57 +13+30% ▼ 118-5 8 мая 2020 168 +8+5% 1 44 ▲ 123+8 7 мая 2020 160 +32+25% 1 44 +4+10% ▲ 115+28 6 мая 2020 128 +17+15% 0 40 +1+3% ▲ 88+16 5 мая 2020 111 +6+6% 0 39 ▲ 72+6 4 мая 2020 105 +1+1% 0 39 +1+3% — 66 3 мая 2020 104 +4+4% 0 38 ▲ 66+4 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Крыму по дням