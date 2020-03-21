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Последние новости коронавируса в Крыму на сегодня со статистикой

  • Заразилось 202+9
  • Умерло 2
  • Выздоровело 64
  • Болеют сейчас 136+9
  • Летальность 0.99%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Крыму находится 0.09%, 202 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 64 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 136 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Крыму

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Крыму, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.09 разав Крыму летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
10 человекв среднем умирает в Крыму на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Крыму и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Крыму от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Крыма по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020202+9+5%264136+9
11 мая 2020193+4+2%264127+4
10 мая 2020189+12+7%264+7+12%123+5
9 мая 2020177+9+5%2+1+100%57+13+30%118-5
8 мая 2020168+8+5%144123+8
7 мая 2020160+32+25%144+4+10%115+28
6 мая 2020128+17+15%040+1+3%88+16
5 мая 2020111+6+6%03972+6
4 мая 2020105+1+1%039+1+3%66
3 мая 2020104+4+4%03866+4
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Крыму по дням

Крым и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Крыму

Правительство назвало условие открытия российских курортов
Правительство назвало условие открытия российских курортов
lenta.ru
11.05.2020 15:15
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Условие открытия российских курортов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, из-за пандемии отрасль туризма сильно пострадала.
В Крыму из-за коронавируса предложили запретить популярный бытовой прибор
В Крыму из-за коронавируса предложили запретить популярный бытовой прибор
lenta.ru
08.05.2020 21:18
В Крыму предложили запретить использование кондиционеров из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, на фильтрах климатической техники оседают болезнетворные микробы и бактерии, поэтому пока включать такие приборы не стоит.
Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса
Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса
РБК
08.05.2020 15:08
По словам Сергея Аксенова, на фильтрах кондиционеров оседают возбудители вируса и включение устройства способствует разносу инфекции по помещению. Ранее Минздрав давал схожие рекомендации, но позже Роспотребнадзор их опроверг
Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе
Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе
lenta.ru
08.05.2020 13:48
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе. По его словам, это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенных в различных российских регионах на фоне пандемии. Он еще раз повторил, что в текущем сезоне возможен будет исключительно внутренний туризм.
Глава Крыма усомнился в начале курортного сезона из-за вируса
Глава Крыма усомнился в начале курортного сезона из-за вируса
РБК
07.05.2020 14:23
По словам Сергея Аксенова, пока власти рассчитывают лишь на внутренний туризм, но и он будет зависеть от дальнейших показаний Роспотребнадзора
Глава Крыма раскрыл судьбу курортного сезона в регионе
Глава Крыма раскрыл судьбу курортного сезона в регионе
lenta.ru
07.05.2020 11:14
Глава Крыма Сергей Аксенов раскрыл судьбу грядущего курортного сезона в регионе. «Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится», — заявил глава республики. По его словам, введенные на полуострове ограничения продлятся до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вируса.
В Крыму накажут незаконно приютившие россиян во время изоляции отели
В Крыму накажут незаконно приютившие россиян во время изоляции отели
lenta.ru
06.05.2020 12:07
Два объекта размещения в Крыму, незаконно приютившие туристов, будут наказаны за нарушение режима изоляции, введенного в числе мер по борьбе с распространением коронавируса. Речь идет об отеле «Надежда» в Алупке и гостевом доме «Камелот» в Коктебеле, которые попались на заселении россиян из других регионов.
В Крыму умер первый пациент с коронавирусом
В Крыму умер первый пациент с коронавирусом
РБК
05.05.2020 12:25
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
lenta.ru
01.05.2020 10:23
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович», — сказал Аксенов перед заседанием оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Причину смерти Королева он не назвал.
Москвичи приехали в Крым и образовали очаг коронавируса
Москвичи приехали в Крым и образовали очаг коронавируса
lenta.ru
30.04.2020 12:12
Жительница Крыма заразилась коронавирусной инфекцией от туристов, приехавших из московского региона и образовавших очаг заболевания. «При выезде скорой на дом было установлено, что в очаге находятся лица, прибывшие из Москвы, они прибыли по месту регистрации 23 апреля», — сообщили в местном Роспотребнадзоре.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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