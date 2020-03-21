Последние новости коронавируса в Крыму на сегодня со статистикой
Заразилось 202+9
Умерло 2
Выздоровело 64
Болеют сейчас 136+9
Летальность 0.99%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Крыму находится 0.09%, 202 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 2 умерло, 64 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 136 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Крыму
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Крыму, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Крыму и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Крыму от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Крыма по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
202+9+5%
2
64
▲136+9
11 мая 2020
193+4+2%
2
64
▲127+4
10 мая 2020
189+12+7%
2
64+7+12%
▲123+5
9 мая 2020
177+9+5%
2+1+100%
57+13+30%
▼118-5
8 мая 2020
168+8+5%
1
44
▲123+8
7 мая 2020
160+32+25%
1
44+4+10%
▲115+28
6 мая 2020
128+17+15%
0
40+1+3%
▲88+16
5 мая 2020
111+6+6%
0
39
▲72+6
4 мая 2020
105+1+1%
0
39+1+3%
—66
3 мая 2020
104+4+4%
0
38
▲66+4
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Крыму по дням
Крым и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Крыму
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Условие открытия российских курортов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, из-за пандемии отрасль туризма сильно пострадала.
В Крыму предложили запретить использование кондиционеров из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, на фильтрах климатической техники оседают болезнетворные микробы и бактерии, поэтому пока включать такие приборы не стоит.
По словам Сергея Аксенова, на фильтрах кондиционеров оседают возбудители вируса и включение устройства способствует разносу инфекции по помещению. Ранее Минздрав давал схожие рекомендации, но позже Роспотребнадзор их опроверг
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе. По его словам, это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенных в различных российских регионах на фоне пандемии. Он еще раз повторил, что в текущем сезоне возможен будет исключительно внутренний туризм.
Глава Крыма Сергей Аксенов раскрыл судьбу грядущего курортного сезона в регионе. «Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится», — заявил глава республики. По его словам, введенные на полуострове ограничения продлятся до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вируса.
Два объекта размещения в Крыму, незаконно приютившие туристов, будут наказаны за нарушение режима изоляции, введенного в числе мер по борьбе с распространением коронавируса. Речь идет об отеле «Надежда» в Алупке и гостевом доме «Камелот» в Коктебеле, которые попались на заселении россиян из других регионов.
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович», — сказал Аксенов перед заседанием оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Причину смерти Королева он не назвал.
Жительница Крыма заразилась коронавирусной инфекцией от туристов, приехавших из московского региона и образовавших очаг заболевания. «При выезде скорой на дом было установлено, что в очаге находятся лица, прибывшие из Москвы, они прибыли по месту регистрации 23 апреля», — сообщили в местном Роспотребнадзоре.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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