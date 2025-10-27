Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Индивидуальная прогулка по Кунгуру начнётся у ворот Народного театра молодёжи, где вас встретят арт-инсталляции и откроется вид на реку Сылва
Начало: Ул. Октябрьская 19а
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Погрузиться в историю чаеторговцев и понять, как бодрящий напиток стал символом богатства
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур купеческий: улицы и особняки прошлого
Старинные дома, истории предпринимателей и места, где оживают ушедшие эпохи
Начало: На площади Оружейников
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 октября 2025Понравился Кунгур именно благодаря влюбленной в своё дело и в свой город гиду-экскурсоводу. Чрезвычайно нам повезло, узнали много нового.
- ООльга24 августа 2025Спасибо! Легко и увлекательно
- ККОНСТАНТИН10 августа 20258 августа 2025 года наша группа в составе 6 человек побывала на пешеходной экскурсии по старому Кунгуру. Прекрасный экскурсовод Светлана
- ААлександр20 июля 2025Прекрасный купеческий город со множеством красивых зданий. Экскурсовод Светлана провела интересную экскурсию и много рассказала о рожном городе.
- ЕЕвгения11 июня 2025Отличная экскурсия, шикарный экскурсовод!
- ААлександр27 февраля 2025Экскурсию очень понравилась, рекомендуем
- ССветлана24 февраля 202522 февраля 2025 года,были на экскурсии с гидом Светланой,спасибо большое за хорошую прогулку по городу. Очень интересно преподнесен материал,показаны самые лучшие смотровые локации. Спасибо за отдых!! Экскурсию рекомендую
- ЕЕлена10 января 2025Экскурсию по купеческому Кунгуру провела Светлана, опытный гид, эрудированный и очень интересный человек. Светлана многовековую историю города, факты о значимых
- ГГалина8 октября 2024Очень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия! Гид Светлана, кроме отличного знания истории, любит свой город, и нам передала эту любовь. 2 часа пролетели на одном дыхании. Хочется ещё приехать сюда, посетить другие исторические места и музеи, и ещё услышать рассказы Светланы.
- ЛЛюдмила19 сентября 2024Интересная и информативная экскурсия, очень ценно, что есть возможность вести диалог с гидом, а не просто слушать" посмотрите налево, посмотрите
- ССветлана1 июля 2024У нас был гид по Кунгуру Галина Васильевна, все очень понравилось — речь, манера изложения, содержание экскурсии, глубокие знания. Да и в целом, наиприятнейший человек. Спасибо! Хочется еще вернутся))).
