Экскурсии выходного дня в Кунгуре

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кунгуре, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Индивидуальная прогулка по Кунгуру начнётся у ворот Народного театра молодёжи, где вас встретят арт-инсталляции и откроется вид на реку Сылва
Начало: Ул. Октябрьская 19а
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Погрузиться в историю чаеторговцев и понять, как бодрящий напиток стал символом богатства
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Кунгур купеческий: улицы и особняки прошлого
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур купеческий: улицы и особняки прошлого
Старинные дома, истории предпринимателей и места, где оживают ушедшие эпохи
Начало: На площади Оружейников
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Понравился Кунгур именно благодаря влюбленной в своё дело и в свой город гиду-экскурсоводу. Чрезвычайно нам повезло, узнали много нового.
  • О
    Ольга
    24 августа 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Спасибо! Легко и увлекательно
  • К
    КОНСТАНТИН
    10 августа 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    8 августа 2025 года наша группа в составе 6 человек побывала на пешеходной экскурсии по старому Кунгуру. Прекрасный экскурсовод Светлана
    с большим интересом и увлечённо рассказывала нам об истории города, его роли в истории России и известных людях, оказавших большое влияние на его развитие. Прекрасно подобранный материал, умение увлечь слушателя и включить в диалог - бесценные качества нашего гида! Спасибо огромное Светлане за наше замечательное путешествие в историю Кунгура. С уважением, группа туристов из Москвы.

  • А
    Александр
    20 июля 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Прекрасный купеческий город со множеством красивых зданий. Экскурсовод Светлана провела интересную экскурсию и много рассказала о рожном городе.
    Прекрасный купеческий город со множеством красивых зданий. Экскурсовод Светлана провела интересную экскурсию и много рассказала о рожном городе.
  • Е
    Евгения
    11 июня 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Отличная экскурсия, шикарный экскурсовод!
  • А
    Александр
    27 февраля 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Экскурсию очень понравилась, рекомендуем
    Экскурсию очень понравилась, рекомендуем
  • С
    Светлана
    24 февраля 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    22 февраля 2025 года,были на экскурсии с гидом Светланой,спасибо большое за хорошую прогулку по городу. Очень интересно преподнесен материал,показаны самые лучшие смотровые локации. Спасибо за отдых!! Экскурсию рекомендую
    22 февраля 2025 года,были на экскурсии с гидом Светланой,спасибо большое за хорошую прогулку по городу. Очень интересно преподнесен материал,показаны самые лучшие смотровые локации. Спасибо за отдых!! Экскурсию рекомендую
  • Е
    Елена
    10 января 2025
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Экскурсию по купеческому Кунгуру провела Светлана, опытный гид, эрудированный и очень интересный человек. Светлана многовековую историю города, факты о значимых
    событиях и о выдающихся его жителях понятно, хронологически и логично структурирует, в нужных моментах с юмором, поэтому к концу экскурсии первое знакомство с Кунгуром оставляет очень тёплые чувства и желание ещё раз вернуться.

  • Г
    Галина
    8 октября 2024
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Очень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия! Гид Светлана, кроме отличного знания истории, любит свой город, и нам передала эту любовь. 2 часа пролетели на одном дыхании. Хочется ещё приехать сюда, посетить другие исторические места и музеи, и ещё услышать рассказы Светланы.
    Очень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия! Гид Светлана, кроме отличного знания истории, любит свой город, и нам передала эту любовь. 2 часа пролетели на одном дыхании. Хочется ещё приехать сюда, посетить другие исторические места и музеи, и ещё услышать рассказы Светланы.
  • Л
    Людмила
    19 сентября 2024
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    Интересная и информативная экскурсия, очень ценно, что есть возможность вести диалог с гидом, а не просто слушать" посмотрите налево, посмотрите
    направо". В нашем случае о Кунгуре рассказывал человек влюбленный в город, знающий историю и города, и страны, и мировую, сходу перестраивающий повествование в зааисимости от информированности экскурсантов. Очень интересно было услышать городские легенды, историю появления арт-объектов. Экскурсия подойдет для людей с любой степенью исторической подготовки.

  • С
    Светлана
    1 июля 2024
    Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
    У нас был гид по Кунгуру Галина Васильевна, все очень понравилось — речь, манера изложения, содержание экскурсии, глубокие знания. Да и в целом, наиприятнейший человек. Спасибо! Хочется еще вернутся))).

Ответы на вопросы от путешественников по Кунгуру в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кунгуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
  2. Кунгур - чайная столица России
  3. Кунгур купеческий: улицы и особняки прошлого
Сколько стоит экскурсия по Кунгуру в декабре 2025
Сейчас в Кунгуре в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Кунгуре на 2025 год на выходные, 11 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль