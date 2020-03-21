Заразилось 84 +5

Умерло 0

Выздоровело 37 +2

Болеют сейчас 47 +3

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Курганской области, включая Курган, находится 0.04%, 84 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 37 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 47 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Кургане и Курганской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Курганской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Курганской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Курганской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Курганской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 84 +5+6% 0 37 +2+6% ▲ 47+3 11 мая 2020 79 +6+8% 0 35 +2+6% ▲ 44+4 10 мая 2020 73 +2+3% 0 33 ▲ 40+2 9 мая 2020 71 +6+9% 0 33 +4+14% ▲ 38+2 8 мая 2020 65 +4+7% 0 29 +5+21% ▼ 36-1 7 мая 2020 61 +5+9% 0 24 +2+9% ▲ 37+3 6 мая 2020 56 +1+2% 0 22 +3+16% ▼ 34-2 5 мая 2020 55 +3+6% 0 19 +3+19% — 36 4 мая 2020 52 +1+2% 0 16 +5+45% ▼ 36-4 3 мая 2020 51 +2+4% 0 11 ▲ 40+2 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Курганской области по дням