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Последние новости коронавируса в Курганской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 84+5
  • Умерло 0
  • Выздоровело 37+2
  • Болеют сейчас 47+3
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Курганской области, включая Курган, находится 0.04%, 84 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 37 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 47 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Кургане и Курганской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Курганской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Курганской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Курганской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Курганской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 202084+5+6%037+2+6%47+3
11 мая 202079+6+8%035+2+6%44+4
10 мая 202073+2+3%03340+2
9 мая 202071+6+9%033+4+14%38+2
8 мая 202065+4+7%029+5+21%36-1
7 мая 202061+5+9%024+2+9%37+3
6 мая 202056+1+2%022+3+16%34-2
5 мая 202055+3+6%019+3+19%36
4 мая 202052+1+2%016+5+45%36-4
3 мая 202051+2+4%01140+2
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Курганской области по дням

Курганская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Курганской области

Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
lenta.ru
06.05.2020 17:25
«Единая Россия» собрала более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание поддержки гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, наибольшую активность проявили единороссы в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области.
В Курганской области пострадавшим от пандемии дадут картофель и поросят
В Курганской области пострадавшим от пандемии дадут картофель и поросят
РБК
04.05.2020 21:59
В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят
В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят
lenta.ru
04.05.2020 18:41
Власти Курганской области решили раздать жителям, пострадавшим из-за ограничительных антикоронавирусных мер, поросят, телят и семенной картофель. Таким образом руководство российского региона решило поддержать тех, что потерял работу, а также малообеспеченных граждан.
Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе
Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе
lenta.ru
20.04.2020 20:48
Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе на базе спорткомплекса «Курганово» под Екатеринбургом. Спецборт Airbus A321 со 180 жителями региона и соседней Челябинской области прилетел 19 апреля. В тот же день суд принял решение о принудительном отправлении граждан на карантин.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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