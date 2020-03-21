Последние новости коронавируса в Курганской области на сегодня со статистикой
Заразилось 84+5
Умерло 0
Выздоровело 37+2
Болеют сейчас 47+3
Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Курганской области, включая Курган, находится 0.04%, 84 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 37 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 47 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Кургане и Курганской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Курганской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Курганской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Курганской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Курганской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
84+5+6%
0
37+2+6%
▲47+3
11 мая 2020
79+6+8%
0
35+2+6%
▲44+4
10 мая 2020
73+2+3%
0
33
▲40+2
9 мая 2020
71+6+9%
0
33+4+14%
▲38+2
8 мая 2020
65+4+7%
0
29+5+21%
▼36-1
7 мая 2020
61+5+9%
0
24+2+9%
▲37+3
6 мая 2020
56+1+2%
0
22+3+16%
▼34-2
5 мая 2020
55+3+6%
0
19+3+19%
—36
4 мая 2020
52+1+2%
0
16+5+45%
▼36-4
3 мая 2020
51+2+4%
0
11
▲40+2
Показать все дни
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Курганской области по дням
Курганская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Курганской области
«Единая Россия» собрала более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание поддержки гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, наибольшую активность проявили единороссы в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области.
Власти Курганской области решили раздать жителям, пострадавшим из-за ограничительных антикоронавирусных мер, поросят, телят и семенной картофель. Таким образом руководство российского региона решило поддержать тех, что потерял работу, а также малообеспеченных граждан.
Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе на базе спорткомплекса «Курганово» под Екатеринбургом. Спецборт Airbus A321 со 180 жителями региона и соседней Челябинской области прилетел 19 апреля. В тот же день суд принял решение о принудительном отправлении граждан на карантин.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.