Экскурсии на Ладожские шхеры из Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «Ладожские шхеры» в Лахденпохья
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере
2 часа
8 отзывов
Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Погрузитесь в атмосферу северной природы на катере, исследуя Ладожские шхеры. Уникальные пейзажи и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: В городе Лахденпохья
«Лахденпохский район находится в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье
На катере
2 часа
Водная прогулка
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье
Туда, где шумят северные леса, искрится чистая вода и свободно живут звери и птицы
Начало: На причаое
«Вы отправитесь в путешествие на катере по Ладожским шхерам — преодолеете более 40 км водной глади по заливам и проливам между древних скал и каменистых островов»
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
На снегоходах
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.

