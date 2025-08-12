В Владимир На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры» Очень интересный рассказ капитана о шхерах, а также советы посетить места в округе, нам очень понравились, спасибо нашему капитану!

Н Новолодская
Очень понравилась прогулка на катере! Ездили семьей, получили огромное удовольствие! Капитан супер внимательный и заботливый! Также благодарим Наталью за отзывчивость! Рекомендуем!

Ю Юлия
Хорошо прокатились с капитаном (это не гид), посмотрели красивые локации, остановились для прогулки на одном из островов.

А Александр
Отлично прокатились. Я не первый раз на Ладоге, но семья увидела красоты шхер впервые. Были в восторге. Больше спасибо!!

А Анастасия
Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды и интересные места, окунулись в настоящую природу Карелии. Благодарим Илью, за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления. рекомендуем к посещению👍🏻

М Марина
Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану!

Было комфортно и интересно!