Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Погрузитесь в атмосферу северной природы на катере, исследуя Ладожские шхеры. Уникальные пейзажи и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: В городе Лахденпохья
«Лахденпохский район находится в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье
Туда, где шумят северные леса, искрится чистая вода и свободно живут звери и птицы
Начало: На причаое
«Вы отправитесь в путешествие на катере по Ладожским шхерам — преодолеете более 40 км водной глади по заливам и проливам между древних скал и каменистых островов»
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир12 августа 2025Очень интересный рассказ капитана о шхерах, а также советы посетить места в округе, нам очень понравились, спасибо нашему капитану!
- ННоволодская6 августа 2025Очень понравилась прогулка на катере! Ездили семьей, получили огромное удовольствие! Капитан супер внимательный и заботливый! Также благодарим Наталью за отзывчивость! Рекомендуем!
- ООльга31 июля 2025Покатались, полюбовались, искупались. Супер
- ЮЮлия29 июля 2025Хорошо прокатились с капитаном (это не гид), посмотрели красивые локации, остановились для прогулки на одном из островов.
- ААлександр19 июля 2025Отлично прокатились. Я не первый раз на Ладоге, но семья увидела красоты шхер впервые. Были в восторге. Больше спасибо!!
- ААнастасия2 ноября 2024Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды и интересные места, окунулись в настоящую природу Карелии. Благодарим Илью, за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления. рекомендуем к посещению👍🏻
- ММарина23 октября 2024Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану!
Было комфортно и интересно!
- ЕЕлена29 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию. Илья рассказал очень много информации, места потрясающие. Нам очень повезло с погодой, остались только лучшие впечатления и кадры с поездки.
