Путешествие на снегоходах по Ладожским шхерам из Лахденпохьи - это отличный способ сбросить зимнюю усталость и зарядиться энергией. Под руководством опытного гида-инструктора, вы освоите управление снегоходом и отправитесь в увлекательное путешествие по заснеженным просторам. На маршруте предусмотрены остановки для любования природой и обсуждения местной истории. Возьмите с собой термос с горячим напитком, чтобы согреться на привалах

за 1–2 человек или 4000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Перед поездкой каждый путешественник проходит краткий инструктаж и получает экипировку для прогулки: тёплый костюм, шлем, защитные очки.

Во время экскурсии на снегоходе мы будем делать остановки, чтобы полюбоваться зимними пейзажами и рассмотреть звериные следы.

Возьмите с собой термос с тёплым чаем или морсом, чтобы согреваться любимым напитком на остановках.

Организационные детали

Прогулку проведу я или другой опытный инструктор из нашей команды