Путешествие на снегоходах по Ладожским шхерам из Лахденпохьи - это отличный способ сбросить зимнюю усталость и зарядиться энергией.
Под руководством опытного гида-инструктора, вы освоите управление снегоходом и отправитесь в увлекательное путешествие по заснеженным просторам. На маршруте предусмотрены остановки для любования природой и обсуждения местной истории. Возьмите с собой термос с горячим напитком, чтобы согреться на привалах
6 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальный зимний опыт
- 🛷 Простое управление снегоходом
- 🌲 Красивые зимние пейзажи
- 📚 Интересные факты о Карелии
- 👥 Индивидуальный подход
- ☕ Возможность согреться горячим напитком
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Ладожские шхеры
Описание экскурсии
Перед поездкой каждый путешественник проходит краткий инструктаж и получает экипировку для прогулки: тёплый костюм, шлем, защитные очки.
Во время экскурсии на снегоходе мы будем делать остановки, чтобы полюбоваться зимними пейзажами и рассмотреть звериные следы.
Возьмите с собой термос с тёплым чаем или морсом, чтобы согреваться любимым напитком на остановках.
Организационные детали
Прогулку проведу я или другой опытный инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Лахденпохья
Провели экскурсии для 110 туристов
Сотрудники нашей команды — жители города Лахденпохья. Мы мечтаем развивать город и очень хотим познакомить с Карелией как можно больше людей. Мы первый официальный водный перевозчик в городе Лахденпохья. У нас большой парк катеров и опытные, внимательные дипломированные капитаны. Вы смело можете доверить ваш отдых нам — профессионалам своего дела!Задать вопрос
Входит в следующие категории Лахденпохья
