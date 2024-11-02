Экскурсии на Ладожское озеро из Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «Ладожское озеро» в Лахденпохья, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Погрузитесь в атмосферу северной природы на катере, исследуя Ладожские шхеры. Уникальные пейзажи и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: В городе Лахденпохья
«Ладожская тишь, водная гладь и северная красота»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
На катере
6 часов
Водная прогулка
На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
Исследовать тропинки Валаама и погулять по необитаемому острову
Начало: На набережной города Лахденпохья
«гранитные берега, сосны и лабиринты Ладожских шхер»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:30 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за человека
На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
На снегоходах
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
  2. На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
  3. На снегоходах по Ладожским шхерам - из Лахденпохьи
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в июне 2025
Сейчас в Лахденпохья в категории "Ладожское озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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