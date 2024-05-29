Индивидуальная
2 часа
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Начало: В городе Лахденпохья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Открыть нетуристический провинциальный городок с большой историей
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Динамичный 10-километровый поход с ездовыми собаками среди природных красот Русского Севера
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию. Илья рассказал очень много информации, места потрясающие. Нам очень повезло с погодой, остались только лучшие впечатления и кадры с поездки.
- ММарина8 января 2024Все прошло отлично, доступное содержание, интересные исторические факты. Рекомендуем!
- ДДенис11 ноября 2023Хороший рассказ о небольшом карельском городе. Без экскурсии мы бы не узнали подробности об истории этого красивого северного города и его жителях. Александра увлекательно провела для нас экскурсию, сопровождая свой рассказ историческими фотографиями.
- ННаталья29 сентября 2023Были в этом уютном городе два дня и хотелось окунутся в историю. Александре удалось это сделать за 2 часа! Душевно,
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Индивидуальные»
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