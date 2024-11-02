А Анастасия На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры» Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды и интересные места, окунулись в настоящую природу Карелии. Благодарим Илью, за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления. рекомендуем к посещению👍🏻

М Марина На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры» Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану! Было комфортно и интересно!