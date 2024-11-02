Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Погрузитесь в атмосферу северной природы на катере, исследуя Ладожские шхеры. Уникальные пейзажи и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
Исследовать тропинки Валаама и погулять по необитаемому острову
Начало: На набережной города Лахденпохья
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:30 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
На снегоходах по Ладожским шхерам
Преодолейте зимнюю хандру на снегоходах по Ладожским шхерам! Узнайте о карельской истории и насладитесь зимними пейзажами с опытным гидом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 ноября 2024Посещали экскурсию 31 октября. Все очень понравилось, гид Илья рассказал много интересных фактов, увидели прекрасные виды и интересные места, окунулись в настоящую природу Карелии. Благодарим Илью, за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления. рекомендуем к посещению👍🏻
- ММарина23 октября 2024Отличная прогулка по шхерам, спасибо капитану! Было комфортно и интересно!
- ЕЕлена29 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию. Илья рассказал очень много информации, места потрясающие. Нам очень повезло с погодой, остались только лучшие впечатления и кадры с поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Популярные места»
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