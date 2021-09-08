О Оксана 5

Отзыв на: В гости к сибирским хаски

Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с их пëселями - хасками. Собаки очень дружелюбные, настроенные на человека, на общение с ним, послушны, дисциплинированы, слушают хозяев. Конечно, это тесное общение с пëселями, нужна одежда, которую не жалко попачкать. Если вы брезгливый человек, скорее, этот досуг не для вас, собаки любят ласку и любят целоваться, рассчитывая на взаимность 😉 Мы пробыли там 3 часа. За это время Ольга и Сергей ни минуты не дали нам скучать. Содержательный разговор, действительно интересный, о собаках, о конкретно этой породе, всякие интересные факты. Людям, которые далеки от такой плотной работы с собаками, не придётся скучать, это точно! Ольга, Сергей, спасибо огромное, эмоции на недели вперёд! Возвращаясь домой, в машине подсчитывали кто, сколько имён пëселей запомнил 😄 спасибо)) обязательно вернёмся снова!