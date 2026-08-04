Индивидуальная
до 5 чел.
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Лахденпохья - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улочкам раскроет тайны прошлого и удивит красотой природы
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
от 5700 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам
Среди воды, деревьев и гранитных скал (старт рядом с Лахденпохьей)
Начало: Недалеко от посёлка Лумиваара
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Увидеть красоту Севера и узнать о происхождении мхов и скал под руководством фотографа дикой природы
Начало: В Лахденпохье или Сортавале
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборНа остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на катере из Лахденпохьи к острову Валаам и Ладожским шхерам. Насладитесь природой и духовными святынями
Начало: На набережной города Лахденпохья
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Остров Валаам и Ладожские шхеры на катере из Лахденпохья
Начало: Россия, Республика Карелия, Лахденпохья, улица Лен...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Карельское вдохновение: Ладожские шхеры и горный парк Рускеала
Туда, где шумят северные леса, искрится чистая вода и свободно живут звери и птицы
Начало: Г. Санкт-Петербург
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 41 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
МК Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем
Начало: Улица Ленина, 39
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Посещали компанией данную экскурсию в конце июля. С нами был Евгений, отличный профессионал, хороший человек. Экскурсия была душевной, комфортной и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Второй раз пользуюсь услугами этой компании. Оба раза возил своих близких на Валаам, оба раза поездка прошла без критичных неудобств. Один раз катер немного задержался когда нас забирал, но это Ладога, тут задержки случаются.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вчера семьей погуляли по городу Лахденпохья вместе с Александрой. Было очень интересно и познавательно и взрослым и детям. Нам рассказывали
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная прогулка по Ладоге с опытным капитаном. Очень красивые виды, которые можно увидеть только с воды. И можно с собаками!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная прогулка по очень красивым местам.
Отдельно отмечу хорошее состояние катера. Было очень комфортно.
С удовольствием приедем еще.
Отдельно отмечу хорошее состояние катера. Было очень комфортно.
С удовольствием приедем еще.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия, было интересно! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Благодарим Александру за приятное сопровождение прогулки по Лахденпохье. Наша компания осталась удовлетворённой на 10 из 10)) Александра приятный рассказчик, с большой любовью познакомила нас с родным краем. Будем рекомендовать знакомым!
Вам был полезен этот отзыв?
Данную экскурсию проводила коллега Александры, Людмила. Хочу выразить ей огромную благодарность за время, материал и организацию. Прекрасно провели время с таким душевным и светлым человеком.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия и отличный рассказчик Александра! На улице было очень холодно, но несмотря на это, мы не могли прервать нашу
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия прошла потрясающе. Были с детьми. И им было очень интересно. Спасибо огромное за подробности, много истории. Все рассказы не
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 49 отзывов в Лахденпохья
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья
Самые популярные экскурсии в Лахденпохья
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Что посмотреть в Лахденпохья
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в августе 2026
Сейчас в Лахденпохья можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 600 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии из Лахденпохья, которые раскроют всю красоту и загадки ладожских шхер и Валаама. Наши экскурсии — это идеальный способ познакомиться с уникальной природой и историей региона. Бронируйте ваше путешествие прямо сейчас и начните исследование уже завтра!