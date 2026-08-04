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Экскурсии в Лахденпохья

Найдено 8 экскурсий в Лахденпохья, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Лахденпохья - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улочкам раскроет тайны прошлого и удивит красотой природы
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
от 5700 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам
Прогулки на каяках
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам
Среди воды, деревьев и гранитных скал (старт рядом с Лахденпохьей)
Начало: Недалеко от посёлка Лумиваара
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4500 ₽ за человека
Пляжи и скалы острова Койонсаари
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Пляжи и скалы острова Койонсаари
Увидеть красоту Севера и узнать о происхождении мхов и скал под руководством фотографа дикой природы
Начало: В Лахденпохье или Сортавале
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 32 000 ₽ за всё до 7 чел.
На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
На катере
6 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выбор
На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на катере из Лахденпохьи к острову Валаам и Ладожским шхерам. Насладитесь природой и духовными святынями
Начало: На набережной города Лахденпохья
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Остров Валаам и Ладожские шхеры на катере из Лахденпохья
Пешая
На катере
6 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 11 чел.
Остров Валаам и Ладожские шхеры на катере из Лахденпохья
Начало: Россия, Республика Карелия, Лахденпохья, улица Лен...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за человека
Карельское вдохновение: Ладожские шхеры и горный парк Рускеала
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Карельское вдохновение: Ладожские шхеры и горный парк Рускеала
Туда, где шумят северные леса, искрится чистая вода и свободно живут звери и птицы
Начало: Г. Санкт-Петербург
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 41 000 ₽ за всё до 4 чел.
МК Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем
Пешая
1 час
Индивидуальная
МК Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем
Начало: Улица Ленина, 39
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам
Посещали компанией данную экскурсию в конце июля. С нами был Евгений, отличный профессионал, хороший человек. Экскурсия была душевной, комфортной и
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веселой. Ездили компанией, организация превзошла все ожидания. Супруг у меня большой, получилось так, что в каяк он не сильно поместился, но Евгений решил все проблемы, дал другой каяк, за это, да и за всю экскурсию хочу выразить большую благодарность. Уже рекомендую всем друзьям и знакомым✨

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Е
Остров Валаам и Ладожские шхеры на катере из Лахденпохья
Второй раз пользуюсь услугами этой компании. Оба раза возил своих близких на Валаам, оба раза поездка прошла без критичных неудобств. Один раз катер немного задержался когда нас забирал, но это Ладога, тут задержки случаются.
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В
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Вчера семьей погуляли по городу Лахденпохья вместе с Александрой. Было очень интересно и познавательно и взрослым и детям. Нам рассказывали
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про жителей, про дома, про эпос, про жизнь города в разные годы. А еще Александра рассказывала и показывала геологические породы.
Очень благодарны Александре за такой прекрасный интересный вечер.
И обязательно всем рекомендуем!

Вчера семьей погуляли по городу Лахденпохья вместе с Александрой. Было очень интересно и познавательно и взрослым
Вчера семьей погуляли по городу Лахденпохья вместе с Александрой. Было очень интересно и познавательно и взрослым
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Анна
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Прекрасная прогулка по Ладоге с опытным капитаном. Очень красивые виды, которые можно увидеть только с воды. И можно с собаками!
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Юрий
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Отличная прогулка по очень красивым местам.
Отдельно отмечу хорошее состояние катера. Было очень комфортно.
С удовольствием приедем еще.
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Юрий
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Отличная экскурсия, было интересно! Спасибо!
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К
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Благодарим Александру за приятное сопровождение прогулки по Лахденпохье. Наша компания осталась удовлетворённой на 10 из 10)) Александра приятный рассказчик, с большой любовью познакомила нас с родным краем. Будем рекомендовать знакомым!
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Дарья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Данную экскурсию проводила коллега Александры, Людмила. Хочу выразить ей огромную благодарность за время, материал и организацию. Прекрасно провели время с таким душевным и светлым человеком.
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Анастасия
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Отличная экскурсия и отличный рассказчик Александра! На улице было очень холодно, но несмотря на это, мы не могли прервать нашу
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экскурсию, потому что было действительно интересно слушать о Лахденпохья именно от жителя этого города и знающего его историю.
Однозначно рекомендую к заказу!

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Наталья
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Экскурсия прошла потрясающе. Были с детьми. И им было очень интересно. Спасибо огромное за подробности, много истории. Все рассказы не
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заученные по тексту, а от души, человека который любит и живет в своем городе. Есть и личные истории и рассказы. Огромное спасибо вам. Все очень довольны. Будем вас рекомендовать и сами обращаться(там явно еще не все рассказали😉)время пролетело незаметно!!!

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Всего 49 отзывов в Лахденпохья

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья

Самые популярные экскурсии в Лахденпохья
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»;
  2. Не проезжайте мимо Лахденпохья;
  3. Прогулка на морских каяках по Ладожским шхерам;
  4. Пляжи и скалы острова Койонсаари;
  5. На остров Валаам и к Ладожским шхерам - на катере из Лахденпохьи.
Что посмотреть в Лахденпохья
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Ладожские шхеры;
  2. Ладожское озеро;
  3. Остров Валаам.
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в августе 2026
Сейчас в Лахденпохья можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 600 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии из Лахденпохья, которые раскроют всю красоту и загадки ладожских шхер и Валаама. Наши экскурсии — это идеальный способ познакомиться с уникальной природой и историей региона. Бронируйте ваше путешествие прямо сейчас и начните исследование уже завтра!