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веселой. Ездили компанией, организация превзошла все ожидания. Супруг у меня большой, получилось так, что в каяк он не сильно поместился, но Евгений решил все проблемы, дал другой каяк, за это, да и за всю экскурсию хочу выразить большую благодарность. Уже рекомендую всем друзьям и знакомым✨