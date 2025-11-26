Мои заказы

На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам, где каждый поворот открывает новые виды и дарит незабываемые впечатления
Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Карелии.

Путешествие проходит среди каменистых островов и древних скал, где можно наблюдать за разнообразной фауной и флорой. Прозрачная
читать дальше

вода и свежий воздух создают идеальные условия для отдыха. Капитан-гид расскажет о национальном парке и его особенностях.

На борту катера есть все необходимое для комфортного путешествия, включая спасательные жилеты и тёплые пледы

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Прекрасные виды Ладожских шхер
  • 🦜 Возможность наблюдать за природой
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🛥 Комфортное путешествие на катере
  • 👨‍✈️ Опытный капитан-гид
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье© Вера
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье© Вера
На быстроходном катере - по Ладожским шхерам в Лахденпохье© Вера

Что можно увидеть

  • Ладожские шхеры

Описание водной прогулки

Вы отправитесь в путешествие на катере по Ладожским шхерам — преодолеете более 40 км водной глади по заливам и проливам между древних скал и каменистых островов.

Понаблюдаете за разнообразной птичьей и животной жизнью и сможете сделать удачные фотографии.

Узнаете больше о национальном парке — что означает его название, когда здесь появились шхеры, какие растения и звери здесь обитают.

Организационные детали

  • На быстроходном катере есть спасательные жилеты и тёплые пледы. От ветра можно укрыться в закрытой каюте
  • С вами будет капитан-гид из нашей команды. Перед началом путешествия он проведёт инструктаж по безопасности
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причаое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Лахденпохья
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Входит в следующие категории Лахденпохья

Похожие экскурсии из Лахденпохья

Не проезжайте мимо Лахденпохья
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Лахденпохья - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улочкам раскроет тайны прошлого и удивит красотой природы
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере
2 часа
9 отзывов
Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Погрузитесь в атмосферу северной природы на катере, исследуя Ладожские шхеры. Уникальные пейзажи и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Дог-треккинг по Карелии
Погрузитесь в мир Карелии с хаски. Прогулка по лесам и холмам с дружелюбными собаками подарит вам незабываемые эмоции и заряд энергии
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
6000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Лахденпохья. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лахденпохья