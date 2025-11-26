Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Карелии.
Путешествие проходит среди каменистых островов и древних скал, где можно наблюдать за разнообразной фауной и флорой. Прозрачная
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Прекрасные виды Ладожских шхер
- 🦜 Возможность наблюдать за природой
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🛥 Комфортное путешествие на катере
- 👨✈️ Опытный капитан-гид
Что можно увидеть
- Ладожские шхеры
Описание водной прогулки
Вы отправитесь в путешествие на катере по Ладожским шхерам — преодолеете более 40 км водной глади по заливам и проливам между древних скал и каменистых островов.
Понаблюдаете за разнообразной птичьей и животной жизнью и сможете сделать удачные фотографии.
Узнаете больше о национальном парке — что означает его название, когда здесь появились шхеры, какие растения и звери здесь обитают.
Организационные детали
- На быстроходном катере есть спасательные жилеты и тёплые пледы. От ветра можно укрыться в закрытой каюте
- С вами будет капитан-гид из нашей команды. Перед началом путешествия он проведёт инструктаж по безопасности
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причаое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Лахденпохья
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Лахденпохья
