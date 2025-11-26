Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой Карелии.Путешествие проходит среди каменистых островов и древних скал, где можно наблюдать за разнообразной фауной и флорой. Прозрачная

вода и свежий воздух создают идеальные условия для отдыха. Капитан-гид расскажет о национальном парке и его особенностях. На борту катера есть все необходимое для комфортного путешествия, включая спасательные жилеты и тёплые пледы

Описание водной прогулки

Вы отправитесь в путешествие на катере по Ладожским шхерам — преодолеете более 40 км водной глади по заливам и проливам между древних скал и каменистых островов.

Понаблюдаете за разнообразной птичьей и животной жизнью и сможете сделать удачные фотографии.

Узнаете больше о национальном парке — что означает его название, когда здесь появились шхеры, какие растения и звери здесь обитают.

Организационные детали