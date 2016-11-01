Что вы увидите
- Водопад "Игристый" и другие
- Тигровая пещера
- Каньон ручья Хекуай
Будут водопады, каньон, Тигровая пещера и купание в верховье реки Псезуапсе.
Приглашаю на прогулку 👣 вверх по течению живописного ручья Хекуай. Не спеша пройдемся по руслу ручья и окружающему его лесу 🌲, насладимся прохладой, тишиной и красотой природы.
Посетим:
водопад "Игристый" (высота 18 метров)
4 других водопада
пещеру "Тигровая"
сходим в каньон
прогуляемся внутрь пещеры
искупаемся в горной реке
Попьем кофе/чай в уединенном тенистом местечке у водопада.
Что входит
- трансфер из Лазаревского и обратно
- вход на водопад "Игристый"
- работа гида
- чай/кофе
Начало
🚩 Указанное клиентом место в границах Лазаревского
Место завершения
🏁 Указанное клиентом место в границах мкр. Лазаревское
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
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