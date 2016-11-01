  1. Россия
  2. Экскурсии

Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Лазаревского
Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"
Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"

Что вы увидите

  • Водопад "Игристый" и другие
  • Тигровая пещера
  • Каньон ручья Хекуай
Будут водопады, каньон, Тигровая пещера и купание в верховье реки Псезуапсе.
Приглашаю на прогулку 👣 вверх по течению живописного ручья Хекуай. Не спеша пройдемся по руслу ручья и окружающему его лесу 🌲, насладимся прохладой, тишиной и красотой природы.

Посетим:

    водопад "Игристый" (высота 18 метров)
    4 других водопада
    пещеру "Тигровая"
    сходим в каньон
    прогуляемся внутрь пещеры
    искупаемся в горной реке
    Попьем кофе/чай в уединенном тенистом местечке у водопада.
    Что входит
    • трансфер из Лазаревского и обратно
    • вход на водопад "Игристый"
    • работа гида
    • чай/кофе
    Начало
    🚩 Указанное клиентом место в границах Лазаревского
    Место завершения
    🏁 Указанное клиентом место в границах мкр. Лазаревское
    Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"
    Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"
    Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"
    Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"
    Авторская экскурсия "Тайны ручья Хекуай"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей П.
    Алексей П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Алексей П. проводит ещё 2 экскурсии

    Трекинг по горному массиву "Индюк"
    2 500
    6 часов
    Трекинг по горному массиву "Индюк"
    Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош
    2 000
    3 часа
    Жемчужины Туапсинского района: Скала Киселёва и Лесопарк Кадош

    Еще несколько необычных экскурсий в Лазаревском

    Аул Тхагапш — аул «Под богом»
    2 500
    6 часов
    Аул Тхагапш — аул «Под богом»
    5 отзывов
    Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу
    Каньон и водопады Наджиго
    2 000
    4 часа
    Каньон и водопады Наджиго
    3 отзыва
    Насладиться нетронутой природой Западного Кавказа и узнать о местных традициях, этикете и быте
    Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
    2 500
    5 часов
    Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
    3 отзыва
    Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
    Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
    От 7 500
    6 часов
    Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
    2 отзыва
    Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
    От 6 000
    6 часов
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
    Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
    Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
    От 4 500
    5 часов
    Авторский трекинг к водопадам Лазаревского
    Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады