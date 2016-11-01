Будут водопады, каньон, Тигровая пещера и купание в верховье реки Псезуапсе.

Приглашаю на прогулку 👣 вверх по течению живописного ручья Хекуай. Не спеша пройдемся по руслу ручья и окружающему его лесу 🌲, насладимся прохладой, тишиной и красотой природы.

Посетим:

водопад "Игристый" (высота 18 метров)

4 других водопада

пещеру "Тигровая"

сходим в каньон

прогуляемся внутрь пещеры

искупаемся в горной реке

Попьем кофе/чай в уединенном тенистом местечке у водопада.