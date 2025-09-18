Групповая экскурсия из Лазаревского в аул Тхагапш предлагает путешествие на джипах по горному серпантину. Участники смогут полюбоваться величественными горами и густыми тропическими лесами.
Особое внимание уделяется посещению самого высокого водопада Лазаревского
7 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Путешествие на джипах
- 🌄 Величественные горы
- 🌳 Густой тропический лес
- 💦 Живописные водопады
- 🍯 Дегустация местных продуктов
- 👀 Панорамные виды
- 🛤️ Прогулка по ущелью
Что можно увидеть
- Смотровая площадка
- Водопад Бесстыжий
Описание экскурсии
- Остановимся на смотровой площадке на высоте 400 метров над уровнем моря и полюбуемся живописными окрестностями.
- Вы увидите самый высокий водопад Лазаревского района, высота которого достигает 40 метров.
- Летом обязательно искупаетесь в прохладной чистой воде.
- А в конце поездки — дегустация домашних сыров и кавказских сортов мёда.
Организационные детали
- Поедем на подготовленных джипах.
- Дегустации входят в стоимость поездки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Лазаревском
Провели экскурсии для 108 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. В экскурсионной сфере я с 2020 года, знаю массу красивых мест. Со своей командой готовы рассказать вам много всего интересного и показать самые живописные места курорта.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
18 сен 2025
Красота вокруг
Асиния
26 авг 2025
Гидом и водителем был Дмитрий, знакомство началось с приятной ноты, смеялся с нами и шутил, оказался очень приятным и внимательным, не давал загрустить или отвлечься, рассказывал и показывал всё самое
Т
Татьяна
26 авг 2025
Маршрут составлен идеально, причем вас забирают из отеля и довозят обратно, что немаловажно. Сначала идет дегустация вина и сыров, которые можно сразу приобрести, затем катание на джипе и очень вкусный
Оксана
21 авг 2025
Понравилось всё. Подойдет всем, кто действительно хочет впечатлений. Вижу цель не вижу препятствий. Если нужно помогут. Все отлично.
БЛАГОДАРЮ ЗА ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ🥳
Д
Дарья
15 авг 2025
Добрый день)
Посетили аул Тхагапш и остались довольны 😇 Эмоции не передать словами. Природа прекрасна… 😍 Прокатили с ветерком и классной музыкой 👍😉
В
Воробьева
7 авг 2025
Отличный экскурсовод Асер! Показал нам лучшие места за идеальную стоимость. Очень приятный человек и шикарный водитель
Е
Екатерина
3 авг 2025
Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.
Наталья
29 июн 2025
28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, - ничего не сказать, у обоих буря эмоций и впечатлений. Мурат-наш водитель и экскурсовод прокатил
АЛЕНА
17 мая 2025
позновательная экскурсия, красивые места
Ф
Филипп
13 мая 2025
Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала
С
Сентюрева
6 мая 2025
Великолепная экскурсия!!! Море впечатлений и у меня, и у ребёнка!!! Ислам очень интересный рассказчик, классный водитель и приятный в общении человек. Однозначно всем рекомендую!!!
Анжела
19 апр 2025
Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек, добрый, заботливый, к каждому человеку найдет подход ☝️☝️☝️вы будете долго вспоминать эту поездку, и долго отходить от эмоций☝️😎Сегодня проведя эти 3.5 часа с Исламом я была самой счастливой на свете ❤️ Ещё раз огромное спасибо 🙏 ❤🥰
