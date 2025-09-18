Мои заказы

Из Лазаревского - в аул Тхагапш

Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Групповая экскурсия из Лазаревского в аул Тхагапш предлагает путешествие на джипах по горному серпантину. Участники смогут полюбоваться величественными горами и густыми тропическими лесами.

Особое внимание уделяется посещению самого высокого водопада Лазаревского
района, высота которого достигает 40 метров. В конце ущелья находится водопад Бесстыжий, где летом можно освежиться в прохладной воде.

Завершает поездку дегустация домашних сыров и кавказских сортов мёда, что оставит приятные впечатления и желание вернуться

5
12 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Путешествие на джипах
  • 🌄 Величественные горы
  • 🌳 Густой тропический лес
  • 💦 Живописные водопады
  • 🍯 Дегустация местных продуктов
  • 👀 Панорамные виды
  • 🛤️ Прогулка по ущелью
Из Лазаревского - в аул Тхагапш© Ислам
Из Лазаревского - в аул Тхагапш© Ислам
Из Лазаревского - в аул Тхагапш© Ислам
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка
  • Водопад Бесстыжий

Описание экскурсии

  • Остановимся на смотровой площадке на высоте 400 метров над уровнем моря и полюбуемся живописными окрестностями.
  • Вы увидите самый высокий водопад Лазаревского района, высота которого достигает 40 метров.
  • Летом обязательно искупаетесь в прохладной чистой воде.
  • А в конце поездки — дегустация домашних сыров и кавказских сортов мёда.

Организационные детали

  • Поедем на подготовленных джипах.
  • Дегустации входят в стоимость поездки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам
Ислам — ваша команда гидов в Лазаревском
Провели экскурсии для 108 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. В экскурсионной сфере я с 2020 года, знаю массу красивых мест. Со своей командой готовы рассказать вам много всего интересного и показать самые живописные места курорта.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
И
Ирина
18 сен 2025
Красота вокруг
Асиния
Асиния
26 авг 2025
Гидом и водителем был Дмитрий, знакомство началось с приятной ноты, смеялся с нами и шутил, оказался очень приятным и внимательным, не давал загрустить или отвлечься, рассказывал и показывал всё самое
интересное.
Первая поездка выдалась незабываемой настолько, что я поехала второй раз по этому же маршруту и ни разу не пожалела.
Больше всего понравились сама дорога по горам, невероятно красивый водопад и дегустация вина, что первый, что второй раз я уехала с кучей бутылок любимого напитка и готова вернуться снова.) И я вернусь. Спасибо!

Т
Татьяна
26 авг 2025
Маршрут составлен идеально, причем вас забирают из отеля и довозят обратно, что немаловажно. Сначала идет дегустация вина и сыров, которые можно сразу приобрести, затем катание на джипе и очень вкусный
обед (за доп плату). Во время поездки 2 остановки чтобы искупаться - красивейший водопад и горная река + пару остановок для фотографий. Великолепные виды дополняют это замечательное времяпрепровождение. Обязательно съездите, не пожалеете!!!

Оксана
Оксана
21 авг 2025
Понравилось всё. Подойдет всем, кто действительно хочет впечатлений. Вижу цель не вижу препятствий. Если нужно помогут. Все отлично.
БЛАГОДАРЮ ЗА ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ🥳
Д
Дарья
15 авг 2025
Добрый день)
Посетили аул Тхагапш и остались довольны 😇 Эмоции не передать словами. Природа прекрасна… 😍 Прокатили с ветерком и классной музыкой 👍😉
В
Воробьева
7 авг 2025
Отличный экскурсовод Асер! Показал нам лучшие места за идеальную стоимость. Очень приятный человек и шикарный водитель
Е
Екатерина
3 авг 2025
Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.
Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.
Наталья
Наталья
29 июн 2025
28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, - ничего не сказать, у обоих буря эмоций и впечатлений. Мурат-наш водитель и экскурсовод прокатил
с ветерком на своём внедоржнике, дорога по камням, грязи, прыжок в реку-всё драйва хватило!!! Ну и конечно великолепные виды, которые открываются со смотровых площадок, национальная кухня, дегустации вина и сыра… Итог-здорово!!! Время пролетело незаметно, хапанули драйва и положительных эмоций!!!

АЛЕНА
АЛЕНА
17 мая 2025
позновательная экскурсия, красивые места
Ф
Филипп
13 мая 2025
Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала
С
Сентюрева
6 мая 2025
Великолепная экскурсия!!! Море впечатлений и у меня, и у ребёнка!!! Ислам очень интересный рассказчик, классный водитель и приятный в общении человек. Однозначно всем рекомендую!!!
Анжела
Анжела
19 апр 2025
Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек, добрый, заботливый, к каждому человеку найдет подход ☝️☝️☝️вы будете долго вспоминать эту поездку, и долго отходить от эмоций☝️😎Сегодня проведя эти 3.5 часа с Исламом я была самой счастливой на свете ❤️ Ещё раз огромное спасибо 🙏 ❤🥰
