Первая поездка выдалась незабываемой настолько, что я поехала второй раз по этому же маршруту и ни разу не пожалела.

Больше всего понравились сама дорога по горам, невероятно красивый водопад и дегустация вина, что первый, что второй раз я уехала с кучей бутылок любимого напитка и готова вернуться снова.) И я вернусь. Спасибо! Гидом и водителем был Дмитрий, знакомство началось с приятной ноты, смеялся с нами и шутил, оказался очень приятным и внимательным, не давал загрустить или отвлечься, рассказывал и показывал всё самое

Т Татьяна читать дальше обед (за доп плату). Во время поездки 2 остановки чтобы искупаться - красивейший водопад и горная река + пару остановок для фотографий. Великолепные виды дополняют это замечательное времяпрепровождение. Обязательно съездите, не пожалеете!!! Маршрут составлен идеально, причем вас забирают из отеля и довозят обратно, что немаловажно. Сначала идет дегустация вина и сыров, которые можно сразу приобрести, затем катание на джипе и очень вкусный

Оксана Понравилось всё. Подойдет всем, кто действительно хочет впечатлений. Вижу цель не вижу препятствий. Если нужно помогут. Все отлично.

БЛАГОДАРЮ ЗА ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ🥳

Посетили аул Тхагапш и остались довольны 😇 Эмоции не передать словами. Природа прекрасна… 😍 Прокатили с ветерком и классной музыкой 👍😉

В Воробьева Отличный экскурсовод Асер! Показал нам лучшие места за идеальную стоимость. Очень приятный человек и шикарный водитель

Е Екатерина Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.

Наталья читать дальше с ветерком на своём внедоржнике, дорога по камням, грязи, прыжок в реку-всё драйва хватило!!! Ну и конечно великолепные виды, которые открываются со смотровых площадок, национальная кухня, дегустации вина и сыра… Итог-здорово!!! Время пролетело незаметно, хапанули драйва и положительных эмоций!!! 28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, - ничего не сказать, у обоих буря эмоций и впечатлений. Мурат-наш водитель и экскурсовод прокатил

АЛЕНА позновательная экскурсия, красивые места

Ф Филипп Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала

С Сентюрева Великолепная экскурсия!!! Море впечатлений и у меня, и у ребёнка!!! Ислам очень интересный рассказчик, классный водитель и приятный в общении человек. Однозначно всем рекомендую!!!