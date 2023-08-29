Путешествие начнется с автомобильной поездки вдоль реки Аше, затем пешеходный трекинг к мегалитам Калежтам.
По пути вы узнаете об истории и культуре адыгов, увидите тысячелетние мегалиты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Древние мегалиты и святилища
- 🧴 Природные спа-процедуры
- 🚶♂️ Активный трекинг
- 🗣 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Дольмены Калежтам
- Каменная стела Менгир
- Пещера Ведьм
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пейзажи долины Аше
Часть маршрута вдоль реки Аше мы преодолеем на автомобиле, по пути любуясь изумрудными панорамами предгорий Западного Кавказа. А после начнется пешеходный отрезок пути к мегалитам Калежтам: мы перейдем горную реку по подвесному мосту, поднимемся на живописную возвышенность и с головой погрузимся в природные красоты.
Культура адыгов и тайны дольменов
Во время трекинга мы поговорим об истории этих мест и культуре коренных жителей — адыгов. Шаг за шагом по заповедным лесным тропам мы доберемся до дольменной группы Калежтам, где вас окружат тысячелетние мегалиты разных типов. Я расскажу о научном и альтернативном взгляде на происхождение дольменов, объясню их устройство и проведу вас к каменной стеле Менгир, охраняющей границы древнего святилища. А после при желании вы можете самостоятельно посетить пещеру Ведьм с подземной рекой.
Освежиться в горной реке
Вернувшись из бронзового века в современность, опробуем природные спа-процедуры в долине Аше. На обратном пути мы остановимся на живописном берегу реки, рядом с месторождением целебной голубой глины. При желании вы сможете окунуться в прозрачно-бирюзовые воды Аше и совместить купание с косметическими глиняными масками.
Кому подойдет экскурсия
Маршрут включает в себя подъем по горной тропе, поэтому рассчитан на активных путешественников старше 12 лет.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Я заберу вас у места вашего проживания в Лазаревском и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
- Дополнительные расходы: билет в Пещеру Ведьм — 200 руб. с человека
- С собой обязательно стоит взять удобную обувь (лучше взять также сандалии или тапочки для купания в море, т. к. нужно будет перейти речку вброд по камням), головной убор, бутылочку с водой и легкий перекус
- Курение на маршруте запрещено
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