Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше

Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке
Небанальный маршрут к древним дольменам Лазаревского.

Путешествие начнется с автомобильной поездки вдоль реки Аше, затем пешеходный трекинг к мегалитам Калежтам.

По пути вы узнаете об истории и культуре адыгов, увидите тысячелетние мегалиты
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и каменную стелу Менгир. Завершите экскурсию освежающим купанием в горной реке и маской из голубой глины. Маршрут подходит для активных путешественников старше 12 лет. Экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек, транспортные расходы включены

4.73
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Уникальные природные ландшафты
  2. 🏛 Древние мегалиты и святилища
  3. 🧴 Природные спа-процедуры
  4. 🚶‍♂️ Активный трекинг
  5. 🗣 Интересные исторические факты

Что можно увидеть

  • Дольмены Калежтам
  • Каменная стела Менгир
  • Пещера Ведьм
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
Калэжтам - древние мегалиты в долине реки Аше
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пейзажи долины Аше

Часть маршрута вдоль реки Аше мы преодолеем на автомобиле, по пути любуясь изумрудными панорамами предгорий Западного Кавказа. А после начнется пешеходный отрезок пути к мегалитам Калежтам: мы перейдем горную реку по подвесному мосту, поднимемся на живописную возвышенность и с головой погрузимся в природные красоты.

Культура адыгов и тайны дольменов

Во время трекинга мы поговорим об истории этих мест и культуре коренных жителей — адыгов. Шаг за шагом по заповедным лесным тропам мы доберемся до дольменной группы Калежтам, где вас окружат тысячелетние мегалиты разных типов. Я расскажу о научном и альтернативном взгляде на происхождение дольменов, объясню их устройство и проведу вас к каменной стеле Менгир, охраняющей границы древнего святилища. А после при желании вы можете самостоятельно посетить пещеру Ведьм с подземной рекой.

Освежиться в горной реке

Вернувшись из бронзового века в современность, опробуем природные спа-процедуры в долине Аше. На обратном пути мы остановимся на живописном берегу реки, рядом с месторождением целебной голубой глины. При желании вы сможете окунуться в прозрачно-бирюзовые воды Аше и совместить купание с косметическими глиняными масками.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут включает в себя подъем по горной тропе, поэтому рассчитан на активных путешественников старше 12 лет.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет.

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Лазаревском и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: билет в Пещеру Ведьм — 200 руб. с человека
  • С собой обязательно стоит взять удобную обувь (лучше взять также сандалии или тапочки для купания в море, т. к. нужно будет перейти речку вброд по камням), головной убор, бутылочку с водой и легкий перекус
  • Курение на маршруте запрещено

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились в Лазаревском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
1
О
29 авг 2023
Экскурсия очень понравилась, всё очень интересно и познавательно. Очень красивое место, очень хороший гид Мадин, который всё рассказал, объяснил, просто замечательная экскурсия, рекомендую
П
11 авг 2023
Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую.
Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую.
И
2 июля 2023
Экскурсовод Мадин рассказал нам обо всем, что мы видели вокруг, о деревьях, о травах, о местных животных о каменных породах, о характере реки Аше, как и кто стоил дольмены. Он
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знал ответ на любой вопрос. Давно мы мечтали о такой экскурсии. Неделю назад ездили по этой же дороге на водопады, на модном новом джипе, водитель ни сказал ни слова про то, что мы видели вокруг, только музыку громко врубал. Как говорится, почувствуйте разницу.
Если вы любознательны и вам хотелось бы узнать побольше об этих краях, то вам обязательно надо ехать именно на эту экскурсию.

Е
29 мая 2023
Великолепная экскурсия с Мадином, восторг от общения с истинным краеведом, представителем коренного народа этой местности! Глубокая благодарность за интереснейшие сведения, за доброжелательное общение и индивидуальный подход!
Ольга
13 авг 2022
Очень понравилась экскурсия. Предварительно связались с Марией, она уточнила зону моих интересов и, поняв, что мне хотелось глубже окунуться в традиции местного народа, узнать историю с точки зрения этноса, проживающего
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здесь, предложила мне экскурсовода с которым работает в паре. Вел экскурсию Мадин - представитель коренного народа, проживающего на этой территории. Я не просто много узнала во время экскурсии, ощущение, что я глубоко погрузилась и сжилась с этим местом, на себе ощутила все горести и радости местных жителей, узнала о традициях, очень много услышала о природе, о ее особенностях. Мы рассмотрели порядка 8 дольменов, пребывающих в различных состояниях. Историческое богатство этой земли потрясает. Очень круто, что есть люди, любящие ее и способные передавать не только знания, но и любовь к своей земле обетованной.
Я получила очень много рекомендаций по тому, как можно лечить растениями различные недуги, мы попробовали на вкус некоторые растения, принюхивались и сравнивали запахи.
Мы ходили по местам, где не было толп туристов, я смело могу сказать, что увидела это место совсем другими глазами. Благодарна Мадину за такое глубокое погружение и Маше за чудесную организацию.
Это было незабываемо!

Очень понравилась экскурсия. Предварительно связались с Марией, она уточнила зону моих интересов и, поняв, что мнеОчень понравилась экскурсия. Предварительно связались с Марией, она уточнила зону моих интересов и, поняв, что мнеОчень понравилась экскурсия. Предварительно связались с Марией, она уточнила зону моих интересов и, поняв, что мнеОчень понравилась экскурсия. Предварительно связались с Марией, она уточнила зону моих интересов и, поняв, что мнеОчень понравилась экскурсия. Предварительно связались с Марией, она уточнила зону моих интересов и, поняв, что мне
Н
23 июня 2022
Красивая и познавательная экскурсия.
Рекомендую!
Р
9 ноя 2021
Здравствуйте. Мне очень понравилась экскурсия в долину реки Аше с экскурсоводом Машей. Маша очень ответственный и дисциплинированный гид. Она мне много интересного рассказала об адыгейцах, приводила интереснейшие исторические факты. Чувствуются, что она глубоко разбирается в истории этих мест. Она приятна к тому же, как человек: - доброжелательна и отзывчива. Рекомендую
А
14 июня 2021
Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Мария интересно рассказывала про коренной народ этих мест - адыгов, отвечала на все наши вопросы, учла наши индивидуальные пожелания: начало и конец экскурсии в удобном для нас месте, остановки и перерывы. Сам маршрут разнообразный: мы поднялись на горный хребет к дольменам, спустились в пещеру ведьм и искупались в горной реке Аше.
Л
13 авг 2020
гид ни разу не улыбнулась, нервная, в конце поездки нагрубила, испортила настроение, детей младше 12 лет не берет
Маша
Маша
Ответ организатора:
Детей до 12 лет не принимаю, это указано в описании экскурсий, так как маршрут содержит обширную пешеходную часть. А недовольными туристы остались из-за того, что я сделала справедливое замечание, когда туристка создала предпосылки для аварийной ситуации на дороге.
Дмитрий
10 авг 2020
Ходили всей семьей 09.08.20. Экскурсия очень понравилась и оставила море впечатлений. Красивая природа, интересные дольмены, пещера ведьм и купание в речке! Нас забрали около места проживания и по окончании вернули назад. Вся экскурсия сопровождалась рассказами истории адыгов. Всем советую, не сомневайтесь, это стоит увидеть!
А
12 июля 2020
Экскурсия к мегалита Калэжтам интересна прежде всего тем кто дольменами интересуется и знает что это такое. Но кроме того на этом маршруте есть ещё и пещера с подземной рекой. Заканчивается экскурсия весьма кстати купанием в горной реке, где вода летом очень теплая.

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ИндивидуальныеНа машинеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеДольмены

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