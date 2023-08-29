Небанальный маршрут к древним дольменам Лазаревского.Путешествие начнется с автомобильной поездки вдоль реки Аше, затем пешеходный трекинг к мегалитам Калежтам.По пути вы узнаете об истории и культуре адыгов, увидите тысячелетние мегалиты

и каменную стелу Менгир. Завершите экскурсию освежающим купанием в горной реке и маской из голубой глины. Маршрут подходит для активных путешественников старше 12 лет. Экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек, транспортные расходы включены

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пейзажи долины Аше

Часть маршрута вдоль реки Аше мы преодолеем на автомобиле, по пути любуясь изумрудными панорамами предгорий Западного Кавказа. А после начнется пешеходный отрезок пути к мегалитам Калежтам: мы перейдем горную реку по подвесному мосту, поднимемся на живописную возвышенность и с головой погрузимся в природные красоты.

Культура адыгов и тайны дольменов

Во время трекинга мы поговорим об истории этих мест и культуре коренных жителей — адыгов. Шаг за шагом по заповедным лесным тропам мы доберемся до дольменной группы Калежтам, где вас окружат тысячелетние мегалиты разных типов. Я расскажу о научном и альтернативном взгляде на происхождение дольменов, объясню их устройство и проведу вас к каменной стеле Менгир, охраняющей границы древнего святилища. А после при желании вы можете самостоятельно посетить пещеру Ведьм с подземной рекой.

Освежиться в горной реке

Вернувшись из бронзового века в современность, опробуем природные спа-процедуры в долине Аше. На обратном пути мы остановимся на живописном берегу реки, рядом с месторождением целебной голубой глины. При желании вы сможете окунуться в прозрачно-бирюзовые воды Аше и совместить купание с косметическими глиняными масками.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут включает в себя подъем по горной тропе, поэтому рассчитан на активных путешественников старше 12 лет.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет.