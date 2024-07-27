Когда: По понедельникам с 9.00 до 13.00;По вторникам с 9.00 до 13.00;По средам с 9.00 до 13.00;По четвергам с 9.00 до 13.00;По пятницам с 9.00 до 13.00;По субботам с 9.00 до 13.00;По воскресеньям с 9.00 до 13.00;

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала