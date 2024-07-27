На этой индивидуальной экскурсии в Лазаревском вы увидите молочный "Водопад Любви", умиротворяющий "Водопад Слёзы Мамеда" и несколько безымянных водопадов с кристально чистыми лагунами. Пройдёте через изящные первозданные ущелья и посетите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Девственная природа
- 📸 Множество красивых фото и видео
- 🍽 Вкусная домашняя еда
- 🚶♂️ Активный отдых
- 🗺 Уникальные водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Водопад Любви
- Водопад Слёзы Мамеда
- Портал Надежды
Описание экскурсии
Проходя изящными первозданными ущельями — мы посетим молочный «Водопад Любви». Водопад «Слёзы Мамеда» подарит вам спокойствие и умиротворённость. Несколько безымянных водопадов с лагунами дадут возможность освежится в кристально чистой воде. В конце пути мы увидим тайное и самое загадочное место в ущелье — «Портал Надежды». В итоге будет возможность посетить кафе «Ясная Поляна» перед входом в ущелье, с умеренными ценами и очень вкусной домашней едой.
- Это путешествие для людей, ценящих эстетику девственной природы.
- Это путешествие для людей, которые любят активный отдых.
• Это путешествие подарит вам маленькие, но впечатляющие приключения. Важная информация:
- Возьмите с собой (рекомендуется) треккинговые палки; форма одежды — спортивная; форма обуви — лёгкая и свободная.
- Из еды берите что-нибудь лёгкое — сухофрукты, печенье, бутерброды или шоколадные батончики, вареные яйца как вариант.
- Подзарядите телефоны, они вам понадобятся для фото и видео т. к. красивых мест будет предостаточно.
- Водопады расположены на территории «Сочинского Национального Парка». Вход платный — 200 руб. с человека.
По понедельникам с 9.00 до 13.00;По вторникам с 9.00 до 13.00;По средам с 9.00 до 13.00;По четвергам с 9.00 до 13.00;По пятницам с 9.00 до 13.00;По субботам с 9.00 до 13.00;По воскресеньям с 9.00 до 13.00;
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида-экскурсовода, «, » услуга фото 108 мп и видео 4К
Что не входит в цену
- Трансфер к началу маршрута, ", "питание на маршруте", " треккинговые палки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Лазаревское, ул. Лазарева 96А / автостанция /
Завершение: Г. Лазаревское, ул. Лазарева 96А / автостанция /, у входа в здание вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам с 9.00 до 13.00;По вторникам с 9.00 до 13.00;По средам с 9.00 до 13.00;По четвергам с 9.00 до 13.00;По пятницам с 9.00 до 13.00;По субботам с 9.00 до 13.00;По воскресеньям с 9.00 до 13.00;
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Встреча с гидом в 9.00
- Отъезд из Лазаревского с территории автовокзала
- Легкая обувь, одежда для активного отдыха, и (если есть) треккинговые палки - это то, что нужно Вам в данном путешествии
- Еду берите с собой лёгкую, но питательную и обязательно - воду
- Зарядите ваши смартфоны и видеофоны, а также камеры
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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