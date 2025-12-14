Индивидуальная
до 6 чел.
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите два невероятно живописных ущелья: Мамедово и Свирское»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
«Следующая точка маршрута — таинственное ущелье Садохина»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мамедово ущелье. Сказка Колхиды
Начало: Г. Лазаревское, ул. Лазарева 96А / автостанция /
«Проходя изящными первозданными ущельями — мы посетим молочный «Водопад Любви»»
8000 ₽ за всё до 5 чел.
