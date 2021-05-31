Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина

Водопад Молочный и Самшитовая роща: групповая экскурсия из Сочи на автобусе

4
1 оценка
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Ответы на вопросы
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется. Наш гид встретит вас и расскажет обо всех главных достопримечательностях Страны души.

Вы побываете в городах Гагра и Пицунда, но самые яркие впечатления останутся от посещения Рицинского реликтового национального парка и его знаменитого озера.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Маршрут - город Гагра, Колонада, ресторан Гагрипш наследие принца Ольденбуржского, приморский парк. смотровая площадка на Гагру.
  • Юпшарский, Гегский и Бзыбский каньён. Каменный мшок. Подвесной мост.
  • Озеро Рица и Голубое озеро.
  • Смотровая прощай Родина (обрыв 800 метров)
  • Водопады "Девичьи слёзы","Мужские слёзы"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Данный маршрут предназначен для Туапсинского и Лазаревского района и тех кто поздно просыпается. Вы на первой электричке едите до ж/д вокзала Адлера. там вас забирает автобус и после экскурсии привозит обратно в 19:00. И вы сами едите на эллектричке домой. На обратном пути вас могут оставить в олимпийском парке и вы обратно можете ехать от туда погуляв там 1-5 часа.
Маршрут - город Гагра, Колонада, ресторан Гагрипш наследие принца Ольденбуржского, приморский парк. смотровая площадка на Гагру.
Юпшарский, Гегский и Бзыбский каньён. Каменный мшок. Подвесной мост.
Озеро Рица и Голубое озеро.

Смотровая прощай Родина (обрыв 800 метров)

Водопады "Девичьи слёзы","Мужские слёзы".
Очень спокойный маршрут бегать не надо на всё хватает времяни.

Ежедневно 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Обязательные расходы: экологический сбор 800 руб
  • Дети до 12 лет - 400р
  • Дети до 8 лет-300 р
  • Расходы по желанию:
  • Питание ~ 500 -700 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова
Завершение: Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Документы для пересечения границы. Россиянам общегражданский паспорт и оригинал свидетельства о рождении детям. С детьми должен быть хотя-бы один родитель или нотариальная доверенность на пересечение граници.
  • Маршрут разрешён для граждан Российской Федерации
  • Если вы резервируйте экскурсию позднее чем за сутки сразу позвоните оператору
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
И
31 мая 2021

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