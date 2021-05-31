Водопад Молочный и Самшитовая роща: групповая экскурсия из Сочи на автобусе
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется. Наш гид встретит вас и расскажет обо всех главных достопримечательностях Страны души.
Вы побываете в городах Гагра и Пицунда, но самые яркие впечатления останутся от посещения Рицинского реликтового национального парка и его знаменитого озера.
Вы побываете в городах Гагра и Пицунда, но самые яркие впечатления останутся от посещения Рицинского реликтового национального парка и его знаменитого озера.
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:
- Маршрут - город Гагра, Колонада, ресторан Гагрипш наследие принца Ольденбуржского, приморский парк. смотровая площадка на Гагру.
- Юпшарский, Гегский и Бзыбский каньён. Каменный мшок. Подвесной мост.
- Озеро Рица и Голубое озеро.
- Смотровая прощай Родина (обрыв 800 метров)
- Водопады "Девичьи слёзы","Мужские слёзы"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Данный маршрут предназначен для Туапсинского и Лазаревского района и тех кто поздно просыпается. Вы на первой электричке едите до ж/д вокзала Адлера. там вас забирает автобус и после экскурсии привозит обратно в 19:00. И вы сами едите на эллектричке домой. На обратном пути вас могут оставить в олимпийском парке и вы обратно можете ехать от туда погуляв там 1-5 часа.
Маршрут - город Гагра, Колонада, ресторан Гагрипш наследие принца Ольденбуржского, приморский парк. смотровая площадка на Гагру.
Юпшарский, Гегский и Бзыбский каньён. Каменный мшок. Подвесной мост.
Озеро Рица и Голубое озеро.
Смотровая прощай Родина (обрыв 800 метров)
Водопады "Девичьи слёзы","Мужские слёзы".
Очень спокойный маршрут бегать не надо на всё хватает времяни.
Ежедневно 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобус
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Обязательные расходы: экологический сбор 800 руб
- Дети до 12 лет - 400р
- Дети до 8 лет-300 р
- Расходы по желанию:
- Питание ~ 500 -700 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса ЛавроваЗавершение: Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 8:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Документы для пересечения границы. Россиянам общегражданский паспорт и оригинал свидетельства о рождении детям. С детьми должен быть хотя-бы один родитель или нотариальная доверенность на пересечение граници.
- Маршрут разрешён для граждан Российской Федерации
- Если вы резервируйте экскурсию позднее чем за сутки сразу позвоните оператору
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
31 мая 2021
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