Данный маршрут предназначен для Туапсинского и Лазаревского района и тех кто поздно просыпается. Вы на первой электричке едите до ж/д вокзала Адлера. там вас забирает автобус и после экскурсии привозит обратно в 19:00. И вы сами едите на эллектричке домой. На обратном пути вас могут оставить в олимпийском парке и вы обратно можете ехать от туда погуляв там 1-5 часа.

Маршрут - город Гагра, Колонада, ресторан Гагрипш наследие принца Ольденбуржского, приморский парк. смотровая площадка на Гагру.

Юпшарский, Гегский и Бзыбский каньён. Каменный мшок. Подвесной мост.

Озеро Рица и Голубое озеро.

Смотровая прощай Родина (обрыв 800 метров)

Водопады "Девичьи слёзы","Мужские слёзы".

Очень спокойный маршрут бегать не надо на всё хватает времяни.