8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 августа 2024Впервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". В Гагре нас встретил гид
- ААлександр30 июня 2024Сразу надо сказать будущим путешественникам, чтоб получить полное удовольствие от этого похода, вы должны быть физически крепки, ни с бодуна,
- ЛЛариса3 июня 2023Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
- ААлександр5 сентября 2022Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
- ООксана3 сентября 2022Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
- ТТатьяна25 августа 2022Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
- ТТатьяна16 августа 2022Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
- ККатя30 августа 2021Супер!!! Все понравилось:)
- ММария18 августа 2021Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Однодневные»
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