Однодневные – экскурсии в Лазаревском

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Лазаревском, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чары Абхазии
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
Пешая
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Пешая
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 августа 2024
    Чары Абхазии
    Впервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". В Гагре нас встретил гид
    читать дальше

    Ираклий. Он много интересного и удивительного рассказал об Абхазии. Очень доброжелательный и приятный собеседник. Успели посмотреть Гагру, водопады, Голубое озеро, озеро Рица, Новоафонский монастырь, пещеру и многое другое. Наша семья осталась довольна экскурсией. Планируем вернуться в Абхазию ещё раз.

    Впервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". В
  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Сразу надо сказать будущим путешественникам, чтоб получить полное удовольствие от этого похода, вы должны быть физически крепки, ни с бодуна,
    читать дальше

    иметь удобную обувь с цепкой подошвой (треккинговые ботинки/кроссовки), запас воды. Тогда вы сможете насладится отличными видами с обеих вершин, посетить грот и сыр, получить заряд положительных эмоций с примесью адреналина. А находившись, уставшие и довольные, попьёте чаю с угощениями, которые для вас припас гид. Организация хорошая! Вас встречают и провожают до дома (и это прям нужно). По дороге домой купите холодного пива и оно покажется нектаром:) Всем удачи! Максим, большое тебе СПАСИБО!

  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • А
    Александр
    5 сентября 2022
    Чары Абхазии
    Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
    читать дальше

    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
    читать дальше

    профессиональный гид. Мы с ним гуляли по таким местам, что, казалось-бы, нога человека там не ступала, но я была совершенно спокойна и за себя и за сына, Вячеслав точно знает куда можно наступать, где лучше перехватить руки, и где надо подстрахует. Это было по-настоящему здОрово! Ты один-на-один с природой. Каньоны, водопады, лес, живность - все впечатлило и осталось в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное!!!! Обязательно нужна удобная обувь (на себе проверено))), если с собой не привезли, не пожадничайте, купите дешевые кеды и тогда вообще ничего не омрачит прогулку 🙂

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Поход к скале «Тещин нос»
    Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
    читать дальше

    в Лазаревку,Вячеслав встретил без опоздания-и началось👍Коммуникабельный,влюблённый в горы,замечательный рассказчик,искренне желающий передать вам фантастическую атмосферу гор проводник!!! большую часть пути шли по воде,Вячеслав контролировал каждый шаг,покажет куда можно наступать,а где скользко,держалась за его руку,не взяла специальную обувь,шла босиком-впечатленияяяя😊😊😊😊😊полный отпад!!!! Вячеслав показал и водопад,и пещеру,и совсем дикие места,куда не водят туристов,мы сделали привал,он угостил травяным вкусным чаем,что было очень актуально после трекинга по воде😊Впечатлений после похода-море!!!!! Весь день на позитиве👍👍👍👍👍👍Вячеслав,огромное,преогромное Вам спасибо!!!!!! Вы подарили мне ещё один счастливый день!!!!

  • К
    Катя
    30 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Супер!!! Все понравилось:)
  • М
    Мария
    18 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чары Абхазии
  2. Поход к скале «Тещин нос»
  3. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
  4. Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каньон Прохладный
  2. Скала Тещин нос
  3. Берендеево царство
  4. Тигровая пещера
  5. Игристый водопад
  6. 33 Водопада
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в августе 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Лазаревском на 2024 год по теме «Однодневные», 17 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам